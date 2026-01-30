Gáspár EvelinOrbán ViktorSzijjártó Péter

Őszintén vallott Gáspár Evelin Orbán Viktornak + videó

Szijjátó Péter sajtóreferense az őt ért sérelmekről beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 16:10
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
„Nem érdemes kötekedni Evelinnel, mindenkit lebokszol” – jegyezte meg viccesen Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök Szijjátó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint az ő sajtóreferensével, Gáspár Evelinnel beszélgetett, mikor utóbbi elárulta, hogy sokat bántották már életében.

Budapest, 2026. január 30. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 30-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– Addig jó, amíg piszkálnak, mert azt vettem észre – főleg a múltamból kifolyólag –, hogy amíg valamit jól csinálsz, akkor piszkálnak, ha nem csinálsz valamit jól, akkor nem fognak piszkálni – mondta el Gáspár Evelin, miután Orbán Viktor megjegyezte; látta, hogy sokat piszkálják. A miniszterelnök arra is rákérdezett, hogy mivel piszkálták.

Mindennel! Azzal is, hogy a maguk csapatához tartozom

– válaszolta Szijjártó Péter sajtóreferense. Majd elmondta, hogy az etnikuma miatt is sokat bántották.

Sőt Gáspár Evelin kiemelte, hogy utóbbi miatt mindmáig gúnyolják, függetlenül attól, hogy tanult vagy eredményesen sportolt.

Gáspár Evelin elmesélte: azt is megkapta már, hogy mekkora szégyen a Fidesznek az, hogy amíg a Tisza Kapitány Istvánt vállalta fel, addig a Fidesz meg őt. Erre azonban Orbán Viktor határozottan reagált: 

De hát mi csináltunk jobb üzletet!


Borítókép: Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Gáspár Evelin (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

