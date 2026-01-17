Szijjártó PéterBelgrádRTL

Szijjártó Péter: Bravó, RTL, joggal lehettek büszkék Magatokra!! Ja, nem…

Szijjártó Péter a Facebookon bírálta az RTL híradójának szerkesztési gyakorlatát, amely szerinte a választások előtt 85 nappal látványosan megváltozott. A külgazdasági és külügyminiszter bejegyzésében a belgrádi magyar–szerb tárgyalások kapcsán azt írta: miközben a szerb olajvállalat többségi tulajdonának megszerzéséről szóló, általa történelmi jelentőségűnek nevezett egyeztetésekről korábban nem számoltak be, most a kormányzati út körülményei kerültek a fókuszba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 19:59
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a választások előtt 85 nappal szerinte jól látható különbség mutatkozik egy „függetlennek és objektívnek” nevezett híradó szerkesztési gyakorlatában, majd felidézte: csütörtökön Belgrádban tárgyaltak, mivel állítása szerint egyre közelebb kerül Magyarország a szerb olajvállalat többségi tulajdonának megszerzéséhez.

Szijjártó Péter óva intette az EU-s nagyköveteket a választási beavatkozástól
Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Szijjártó Péter bejegyzése szerint a belgrádi tárgyalások célja az ehhez szükséges diplomáciai munka elvégzése volt. A külgazdasági és külügyminiszter azt írta: amennyiben a megállapodás sikerrel zárul, minden korábbinál kedvezőbb helyzet alakulhat ki a regionális ellátásbiztonság és az energiaárak szempontjából. Hozzátette: egy ilyen, általa történelmi jelentőségűnek nevezett üzlet valamennyi magyar ember érdekét szolgálná, és a tárgyalások aktuális állásáról sajtótájékoztatón is részletesen beszámoltak.

Az RTL természetesen ezt akkor nem tartotta fontosnak, a híradójukban egyetlen szóval nem számoltak be az ügyről… Nem úgy, mint most!

– tette hozzá Szijjártó Péter.

Most főműsoridőben dolgozták fel a témát, s csak a lényegre fókuszáltak: óriási meglepetés, most szörnyülködjön mindenki, repülővel mentünk, s útközben még enni is kapott minden delegációtag – köztük a sajtóreferens –, mégpedig kenyeret, sonkát, zöldséget, meg egy kis gyümölcsöt

– írta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter bejegyzésében azt is kifogásolta, hogy az RTL szerinte ismét egy olyan munkatárs személyén keresztül fogalmazott meg kritikát, aki nem sokkal korábban még a csatorna képernyőjén szerepelt. A miniszter felidézte: amíg Gáspár Evelin az RTL munkatársa volt, addig állítása szerint sem a személyével, sem az ellátásával kapcsolatban nem merült fel kifogás a csatorna részéről.

Most pedig már az is fő műsoridős politikai hír, hogy sajtóreferensként a Külügyminisztériumban dolgozik, és enni kap egy repülőúton

– fogalmazott.

Mi mindenesetre tovább dolgozunk azon, hogy a magyar embereknek kelljen egész Európa legalacsonyabb rezsiárait fizetni, köztük azoknak is, akik ezt az anyagot összeállították. Ismerjük a mondást: velünk az is jól jár, aki nem ránk szavaz

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Bravó, RTL, joggal lehettek büszkék Magatokra!! Ja, nem… (S, ha esetleg elfelejtettétek volna: a keresztapám egy nyugdíjas almásfüzitői timföldgyári munkás, nem a MÁV kirúgott vezérigazgató-helyettese… emlékeztek, ugye?)

– zárta bejegyzését.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter úgy jellemezte új birodalmi ügynökét, hogy azzal politikailag ki is nyírta

Pilhál Tamás avatarja

Ki a fene akarja, hogy a pénzügyeit a „magyar Jockey Ewing” kezelje?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu