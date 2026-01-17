Szijjártó Péter bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a választások előtt 85 nappal szerinte jól látható különbség mutatkozik egy „függetlennek és objektívnek” nevezett híradó szerkesztési gyakorlatában, majd felidézte: csütörtökön Belgrádban tárgyaltak, mivel állítása szerint egyre közelebb kerül Magyarország a szerb olajvállalat többségi tulajdonának megszerzéséhez.
Szijjártó Péter: Bravó, RTL, joggal lehettek büszkék Magatokra!! Ja, nem…
Szijjártó Péter a Facebookon bírálta az RTL híradójának szerkesztési gyakorlatát, amely szerinte a választások előtt 85 nappal látványosan megváltozott. A külgazdasági és külügyminiszter bejegyzésében a belgrádi magyar–szerb tárgyalások kapcsán azt írta: miközben a szerb olajvállalat többségi tulajdonának megszerzéséről szóló, általa történelmi jelentőségűnek nevezett egyeztetésekről korábban nem számoltak be, most a kormányzati út körülményei kerültek a fókuszba.
Szijjártó Péter bejegyzése szerint a belgrádi tárgyalások célja az ehhez szükséges diplomáciai munka elvégzése volt. A külgazdasági és külügyminiszter azt írta: amennyiben a megállapodás sikerrel zárul, minden korábbinál kedvezőbb helyzet alakulhat ki a regionális ellátásbiztonság és az energiaárak szempontjából. Hozzátette: egy ilyen, általa történelmi jelentőségűnek nevezett üzlet valamennyi magyar ember érdekét szolgálná, és a tárgyalások aktuális állásáról sajtótájékoztatón is részletesen beszámoltak.
Az RTL természetesen ezt akkor nem tartotta fontosnak, a híradójukban egyetlen szóval nem számoltak be az ügyről… Nem úgy, mint most!
– tette hozzá Szijjártó Péter.
Most főműsoridőben dolgozták fel a témát, s csak a lényegre fókuszáltak: óriási meglepetés, most szörnyülködjön mindenki, repülővel mentünk, s útközben még enni is kapott minden delegációtag – köztük a sajtóreferens –, mégpedig kenyeret, sonkát, zöldséget, meg egy kis gyümölcsöt
– írta a külügyminiszter.
Szijjártó Péter bejegyzésében azt is kifogásolta, hogy az RTL szerinte ismét egy olyan munkatárs személyén keresztül fogalmazott meg kritikát, aki nem sokkal korábban még a csatorna képernyőjén szerepelt. A miniszter felidézte: amíg Gáspár Evelin az RTL munkatársa volt, addig állítása szerint sem a személyével, sem az ellátásával kapcsolatban nem merült fel kifogás a csatorna részéről.
Most pedig már az is fő műsoridős politikai hír, hogy sajtóreferensként a Külügyminisztériumban dolgozik, és enni kap egy repülőúton
– fogalmazott.
Mi mindenesetre tovább dolgozunk azon, hogy a magyar embereknek kelljen egész Európa legalacsonyabb rezsiárait fizetni, köztük azoknak is, akik ezt az anyagot összeállították. Ismerjük a mondást: velünk az is jól jár, aki nem ránk szavaz
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Bravó, RTL, joggal lehettek büszkék Magatokra!! Ja, nem… (S, ha esetleg elfelejtettétek volna: a keresztapám egy nyugdíjas almásfüzitői timföldgyári munkás, nem a MÁV kirúgott vezérigazgató-helyettese… emlékeztek, ugye?)
– zárta bejegyzését.
