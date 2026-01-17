Szijjártó Péter bejegyzésében azt is kifogásolta, hogy az RTL szerinte ismét egy olyan munkatárs személyén keresztül fogalmazott meg kritikát, aki nem sokkal korábban még a csatorna képernyőjén szerepelt. A miniszter felidézte: amíg Gáspár Evelin az RTL munkatársa volt, addig állítása szerint sem a személyével, sem az ellátásával kapcsolatban nem merült fel kifogás a csatorna részéről.

Most pedig már az is fő műsoridős politikai hír, hogy sajtóreferensként a Külügyminisztériumban dolgozik, és enni kap egy repülőúton

– fogalmazott.

Mi mindenesetre tovább dolgozunk azon, hogy a magyar embereknek kelljen egész Európa legalacsonyabb rezsiárait fizetni, köztük azoknak is, akik ezt az anyagot összeállították. Ismerjük a mondást: velünk az is jól jár, aki nem ránk szavaz

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Bravó, RTL, joggal lehettek büszkék Magatokra!! Ja, nem… (S, ha esetleg elfelejtettétek volna: a keresztapám egy nyugdíjas almásfüzitői timföldgyári munkás, nem a MÁV kirúgott vezérigazgató-helyettese… emlékeztek, ugye?)

– zárta bejegyzését.