Szijjártó Péter: Akik igent mondtak Brüsszelnek, pórul jártak

Több mint tíz éve törtek rá az illegális migránsok Európára – emlékeztetett a külgazdasági és külügyminiszter. Mi, magyarok tíz éve nemet mondunk a tömeges illegális migrációra, Brüsszel pedig tíz éve erőlteti a migránsok befogadását – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

2026. 01. 15. 20:17
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Több mint tíz éve törtek rá az illegális migránsok Európára. Mi, magyarok tíz éve nemet mondunk a tömeges illegális migrációra, Brüsszel pedig tíz éve erőlteti a migránsok befogadását – emelte ki a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint akik igent mondtak Brüsszelnek pórul jártak
Akik igent mondtak Brüsszelnek, pórul jártak

– hangsúlyozta.

Elég csak ránézni a nyugat-európai nagyvárosok utcaképére, a párhuzamos társadalmakra, az antiszemita tüntetésekre és a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekményekre – sorolta a tárcavezető.

Most a legfrissebb hírek szerint többeket megkéselt egy migráns Németországban, és ez a jelenség sajnos nem egyedi, a migránsbűnözés elterjedt Nyugat-Európában – mutatott rá.

Így jár az, aki igent mond Brüsszelnek a migrációra

– szögezte le a külügyminiszter.

Mi, magyarok eddig nemet mondtunk, és ha mi maradunk kormányon, továbbra is nemet fogunk mondani Brüsszelnek. A Tisza Párt viszont igent mond, aki nem hiszi, nézze meg az európai parlamenti szavazások jegyzőkönyveit a migrációs kérdésekben

– húzta alá.

„Április 12-én ez is eldől. A migrációra Brüsszelnek nemet mondó szuverén nemzeti kormány, vagy a Brüsszelnek a migrációra igent mondó Tisza Párt” – vázolta a lehetőségeket.

Mondjunk továbbra is nemet a migrációra, ne kockáztassuk Magyarország biztonságát!

– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

