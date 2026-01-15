Átverés az osztrák migrációs csomag

Nem aratott osztatlan sikert Ausztria szövetségi kormányának legújabb kísérlete a migrációs válság kezelésére. A kabinet által elfogadott intézkedéscsomag, amelyet áttörésként próbálnak eladni, az ellenzéki FPÖ szerint valójában a politikai tehetetlenség beismerése – mutat rá az Exxpress osztrák hírportál.

Ausztria kormánya ismét csak látszatintézkedésekkel kezelné a migrációs válságot az FPÖ szerint (Fotó: NurPhoto via AFP)

Gernot Darmann, a párt biztonságpolitikai szakértője kíméletlen kritikával illette a koalíció lépéseit, „szemfényvesztésnek” és „kirakatpolitikának” nevezve azokat. Véleménye szerint a kormányzat ahelyett, hogy érdemi megoldásokat kínálna, ismét csak a „kormányzati alkalmatlanság legkisebb közös többszörösét” próbálja nagy eredményként tálalni a választópolgároknak.

A leghevesebb bírálat a tervezet egyik központi elemét, az úgynevezett Integrációs Kartát érte. A kormány elképzelése szerint a bevándorlóknak aláírásukkal kellene elkötelezniük magukat az osztrák értékek mellett. Darmann szerint ez a naivitás netovábbja:

Egy papírfecni aláírása sem az iszlamista veszélyforrásokat, sem a bűnözőket, sem az integrációra képtelen személyeket nem fogja meghatni

– figyelmeztetett.

Az FPÖ álláspontja szerint ez a lépés színtiszta szimbolikus politika, miközben a valóságban a párhuzamos társadalmak zavartalanul épülnek tovább, és a jogállam tekintélye napról napra csorbul. Az ellenzéki párt szerint az integrációt nem kérni, hanem követelni kell, és amennyiben valaki ezt megtagadja, annak egyetlen következménye lehet: a kitoloncolás.

Különös felháborodást váltott ki a kormányzat azon terve, miszerint pénzügyi ösztönzőkkel, úgynevezett „hazatérési bónuszokkal” próbálnák távozásra bírni azokat a szíriai migránsokat, akiknek már megszűnt a menekültstátusra való jogosultságuk. Darmann szerint ez a „politikai csőd csúcsa”. Az FPÖ érvelése szerint elfogadhatatlan, hogy az adófizetők pénzéből jutalmazzák azokat, akiknek a hatályos törvények szerint már semmi keresnivalójuk nem lenne az országban.

Ahelyett, hogy érvényt szereznének a jognak, újabb adóeurókat szórnak el

– hívta fel a figyelmet a biztonságpolitikai szóvivő.