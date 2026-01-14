ausztriakormányválasztás

A szakadék szélén táncol az osztrák kormány

Alig telt el egy év a bécsi kormány megalakulása óta, máris recseg-ropog az osztrák belpolitikai építmény. A legfrissebb felmérések szerint Ausztria lakosságának türelme elfogyott: a társadalom közel fele, 43 százaléka azonnali, előre hozott választásokat akar. A hárompárti koalíció, amelyet sokan csak a jobboldali FPÖ hatalomból való kizárására létrehozott kényszerházasságnak tartanak, mély legitimációs válsággal küzd. A számok mögött egy megosztott ország és a nemzeti oldal elemi erejű elégedetlensége rajzolódik ki.

Munkatársunktól
2026. 01. 14. 6:04
Christian Stocker osztrák kancellár Fotó: AFP
Ausztria politikai életében hosszú ideig tabunak számított az előre hozott választások emlegetése, ám a jelek szerint ez mostanra megváltozott. A Unique Research közvélemény-kutató intézet által a Heute megbízásából készített friss felmérés sokkoló adatokat tárt a nyilvánosság elé: az osztrák választópolgárok bizalma drámai mértékben megrendült a jelenlegi vezetésben – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

A Herbert Kickl vezette FPÖ szavazói szinte kivétel nélkül menesztenék Ausztria jelenlegi kormányát
A Herbert Kickl vezette FPÖ szavazói szinte kivétel nélkül menesztenék Ausztria jelenlegi kormányát (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

A „Dreierkoalition”, azaz a hárompárti kormányzat még egy éve sincs hivatalban, de a mézesheteknek nemhogy vége, el sem kezdődtek. A megkérdezettek 43 százaléka szerint nincs értelme 2029-ig, a ciklus végéig húzni az időt, és tiszta vizet kellene önteni a pohárba. Ez az arány ugyanakkor lényegében megegyezik azokéval, akik a kormányzás folytatása mellett tennék le a voksukat, ami egyértelmű politikai patthelyzetet, de még inkább bénultságot jelez.

A számok mélyére ásva világosan látszik, hogy az elégedetlenség motorja a jobboldali, szuverenista tábor. A Szabadságpárt (FPÖ) szavazói körében az új választások követelése nem egyszerű vélemény, hanem elemi erejű igény:

92 százalékuk akarja azonnal meneszteni a jelenlegi kabinetet.

Ez az adat hűen tükrözi azt a frusztrációt, amelyet a nemzeti érzelmű osztrákok éreznek, miután pártjukat – a választási sikerek ellenére – politikai karanténba zárták, és egyfajta „cordon sanitaire” alkalmazásával kiszorították a kormányzásból. A mindössze öt százaléknyi FPÖ-szimpatizáns, aki szerint a jelenlegi kormánynak ki kellene töltenie a mandátumát, elenyésző kisebbségnek számít.

Ugyanakkor a válság nem korlátozódik az ellenzékre; a repedések már a kormánypártok bázisán belül is megjelentek. A szociáldemokrata SPÖ táborában minden negyedik szavazó (25 százalék) támogatná az előre hozott voksolást, ami rendkívül magas arány egy kormányzó párt esetében. De még a Néppárt (ÖVP) és a Zöldek híveinek körében is közel 20 százalékos az elégedetlenség. 

Úgy tűnik, a koalíciós kompromisszumok és az ideológiai katyvasz a kormánypártok saját választóit is elbizonytalanította.

A felmérés demográfiai bontása is érdekes társadalmi törésvonalakra világít rá. Míg az érettségivel vagy diplomával rendelkezők többsége (58 százalék) ragaszkodik a status quóhoz és elutasítja az új választásokat, addig az alacsonyabb végzettségűek, a kétkezi munkások és a társadalom gerincét adó rétegek fele (50 százalék) változást akar. Hasonló a helyzet a korosztályok tekintetében is: a legaktívabb, 30 és 59 év közötti generáció fele már most az urnákhoz járulna, míg a 60 év felettiek óvatosabbak.

A felmérés eredményeit Peter Hajek politikai elemző óvatosan, de határozottan értékelte. Szerinte bár matematikailag nincs abszolút többsége az előre hozott választásoknak, az a tény, hogy nincs többsége a kormányzás folytatásának sem, rendkívül veszélyes.

A hangulat jelenleg nagyon ingatag, és bármelyik irányba billenhet

– figyelmeztetett a szakértő.

Hajek szerint a kormányzó pártoknak tartalmilag kellene bizonyítaniuk, mert a személycserék és a politikai kommunikációs trükkök már nem elegendőek.

Ausztria példája ismét megmutatja, hová vezet, ha a politikai elit figyelmen kívül hagyja a választói akarat jelentős részét, és elvtelen koalíciókkal próbálja megőrizni hatalmát. A Herbert Kickl fémjelezte FPÖ támogatottsága és szavazóinak elszántsága jelzi: a szomszédban a politikai nyomás egyre nő, és ha a bécsi kormány nem változtat drasztikusan az irányon – vagy nem engedi át a teret a valódi népakaratnak –, a robbanás elkerülhetetlen lesz. A 2029-ig szóló kormányzás egyre inkább vágyálomnak tűnik az osztrák kabinet számára.

Borítókép: Christian Stocker osztrák kancellár (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

