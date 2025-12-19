Rekordszinten Herbert Kickl, mélyrepülésben a kormányoldal Ausztriában

Az oe24 megbízásából készült Lazarsfeld-felmérés 1000 válaszadó bevonásával, 2025. december 15–16-án készült, és azt vizsgálta, hogy a vezető politikai szereplők közül kik rendelkeznek valódi ismertséggel és befolyással. Az eredmények egyértelműek: Herbert Kickl dominanciája tovább erősödött, méghozzá példátlan mértékben – számolt be róla az ExxPress.

Herbert Kickl támogatottsága nemcsak stabil, hanem történelmi magasságokba emelkedett Fotó: AFP

Magasan vezet Herbert Kickl

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke 2023 óta vezeti a rangsort, ám a mostani adat minden korábbi eredményét felülmúlja.