Rekordszinten Herbert Kickl, mélyrepülésben a kormányoldal Ausztriában

Az oe24 megbízásából készült Lazarsfeld-felmérés 1000 válaszadó bevonásával, 2025. december 15–16-án készült, és azt vizsgálta, hogy a vezető politikai szereplők közül kik rendelkeznek valódi ismertséggel és befolyással. Az eredmények egyértelműek: Herbert Kickl dominanciája tovább erősödött, méghozzá példátlan mértékben – számolt be róla az ExxPress.
Magasan vezet Herbert Kickl
Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke 2023 óta vezeti a rangsort, ám a mostani adat minden korábbi eredményét felülmúlja.
A nyers számok szerint Kickl 33 százalékos támogatottságot ért el, ami a felmérések történetében a valaha mért legjobb érték.
