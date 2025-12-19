Herbert KicklAusztriaFPÖosztrák kancellárválasztásOsztrák Szabadságpárt (FPÖ)kancellár

Rekordszinten Herbert Kickl, mélyrepülésben a kormányoldal Ausztriában

Miközben Ausztriában hivatalosan még szó sincs kancellárválasztásról, a közvélemény-kutatási adatok már most egyértelmű erőviszonyokat rajzolnak fel. A legfrissebb Lazarsfeld-felmérés szerint Herbert Kickl politikai támogatottsága történelmi csúcsra ért, miközben a kormányoldal szereplői látványosan veszítenek súlyukból.

Sebők Barbara
2025. 12. 19. 20:12
Ausztriában a politikai erőviszonyok látványosan átrendeződtek Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az oe24 megbízásából készült Lazarsfeld-felmérés 1000 válaszadó bevonásával, 2025. december 15–16-án készült, és azt vizsgálta, hogy a vezető politikai szereplők közül kik rendelkeznek valódi ismertséggel és befolyással. Az eredmények egyértelműek: Herbert Kickl dominanciája tovább erősödött, méghozzá példátlan mértékben – számolt be róla az ExxPress.

Herbert Kickl támogatottsága nemcsak stabil, hanem történelmi magasságokba emelkedett
Herbert Kickl támogatottsága nemcsak stabil, hanem történelmi magasságokba emelkedett Fotó: AFP

Magasan vezet Herbert Kickl

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke 2023 óta vezeti a rangsort, ám a mostani adat minden korábbi eredményét felülmúlja. 

A nyers számok szerint Kickl 33 százalékos támogatottságot ért el, ami a felmérések történetében a valaha mért legjobb érték. 

A kutatás alapján jelenleg ő az a politikus, akinek a neve, ismertsége és politikai súlya messze a legerősebben van jelen az osztrák közvéleményben.

Ezzel éles ellentétben áll a kormányoldal helyzete. 

A felmérés szerint a kormányoldal megítélése egyszerűen túl rossz, és ez közvetlenül megjelenik az egyes politikusok személyes népszerűségi mutatóiban is. A jelenlegi kancellár, Christian Stocker mindössze 12 százalékot érne el, még úgy is, hogy ez az érték kétpontos emelkedést jelent az előző méréshez képest. Ez azonban aligha nevezhető áttörésnek.

Még kedvezőtlenebb képet mutat az SPÖ vezetőjének helyzete

A szocialista Andreas Babler támogatottsága 9 százalékra esett vissza, ami kétpontos csökkenést jelent. 

A számok alapján az ellenzéki baloldal vezetője egyelőre képtelen megszólítani a szélesebb választói rétegeket, miközben a kormányoldal egészét is bizalmi válság sújtja.

Ha a választást most vasárnap tartanák, az FPÖ lenne az egyértelmű győztes. A Lazarsfeld 38 százalékos eredményt jósol Herbert Kickl pártjának, miközben az SPÖ és az ÖVP egyaránt csupán 18 százalékot érne el. A Zöldek 11 százalékkal jutnának be a parlamentbe, a NEOS pedig 9 százalékon állna. A KPÖ a felmérés szerint nem lépné át a parlamenti küszöböt.

Herbert Kickl támogatottsága nemcsak stabil, hanem történelmi magasságokba emelkedett, miközben a kormányoldal és a baloldal egyaránt súlyos hitelességi problémákkal küzd.

Az adatok összességében azt mutatják: Ausztriában a politikai erőviszonyok látványosan átrendeződtek, és jelenleg egyetlen szereplő köré sűrűsödik a választói figyelem. 

Borítókép: Herbert Kickl, az FPÖ elnöke és Christian Stocker (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu