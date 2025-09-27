Az Osztrák Szabadságpárt újraválasztott elnöke alapjaiban alakítaná át az ország politikáját

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint az FPÖ a választók mintegy 35 százalékának támogatását élvezi. Az egy évvel ezelőtti parlamenti választásokon a párt az első helyen végzett 29 százalékkal. Ennek ellenére nem tudott kormányt alakítani, mert az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) koalícióra lépett, és ők alakíthattak kormányt.

Borítókép: Herbert Kickl az FPÖ elnöke (Fotó: AFP)