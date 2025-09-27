  • Magyar Nemzet
  • Az Osztrák Szabadságpárt újraválasztott elnöke alapjaiban alakítaná át az ország politikáját
Az Osztrák Szabadságpárt újraválasztott elnöke alapjaiban alakítaná át az ország politikáját

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) célja, hogy alapjaiban átalakítsa az országot a migráció megállítása és a politikai iszlám betiltása érdekében – jelentette ki Herbert Kickl az FPÖ szombati salzburgi kongresszusán. Herbert Kicklt elsöprő többséggel választották meg ismét pártelnöknek az FPÖ salzburgi kongresszusán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 19:57
Fotó: ROLAND SCHLAGER Forrás: APA-PictureDesk
Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) célja, hogy alapjaiban átalakítsa az országot a migráció megállítása és a politikai iszlám betiltása érdekében – jelentette ki Herbert Kickl az FPÖ szombati salzburgi kongresszusán. A párt elnöke hangsúlyozta: célja az, hogy kancellár legyen. 

A párt elnöke szerint meg sem áll a kancellári posztig
A párt elnöke szerint meg sem áll a kancellári posztig 
Fotó: ROLAND SCHLAGER/APA-PictureDesk

Nem a rendszer tör meg minket, hanem mi törjük meg ezt a hamis rendszert

– hangoztatta Kickl, miután a kongresszuson 96,9 százalékos eredménnyel újraválasztották.

Beszédében egy Harmadik Köztársaság felállításáról szólt. Az Osztrák Köztársaság jelenlegi politikai berendezkedését Második Köztársaságnak nevezik.

Kickl megerősítette célját, hogy kancellár legyen, és teljesen átalakítsa az országot.

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint az FPÖ a választók mintegy 35 százalékának támogatását élvezi. Az egy évvel ezelőtti parlamenti választásokon a párt az első helyen végzett 29 százalékkal. Ennek ellenére nem tudott kormányt alakítani, mert az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) koalícióra lépett, és ők alakíthattak kormányt.

Borítókép:  Herbert Kickl az FPÖ elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

