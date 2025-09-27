Az Osztrák Szabadságpárt újraválasztott elnöke alapjaiban alakítaná át az ország politikáját

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) célja, hogy alapjaiban átalakítsa az országot a migráció megállítása és a politikai iszlám betiltása érdekében – jelentette ki Herbert Kickl az FPÖ szombati salzburgi kongresszusán. A párt elnöke hangsúlyozta: célja az, hogy kancellár legyen.
Nem a rendszer tör meg minket, hanem mi törjük meg ezt a hamis rendszert
– hangoztatta Kickl, miután a kongresszuson 96,9 százalékos eredménnyel újraválasztották.
Beszédében egy Harmadik Köztársaság felállításáról szólt. Az Osztrák Köztársaság jelenlegi politikai berendezkedését Második Köztársaságnak nevezik.
Kickl megerősítette célját, hogy kancellár legyen, és teljesen átalakítsa az országot.