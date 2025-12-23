kamionveszélyÉpítési és Közlekedési Minisztériumbalesetútdíjfőúttüntetésfuvarozók

Az emberek biztonsága a tét – ezért terelnék át a kamionokat az autópályákra + videó

A nagy teherautók a kisebb utakon veszélyesek lehetnek.

Erős Hunor
2025. 12. 23. 21:48
A kamion nagy és veszélyes jármű, elég egyetlen hiba a sofőr vagy a körülötte közlekedők részéről, és ez könnyen valakinek az életébe kerülhet. Az Építési és Közlekedési Minisztérium ezért egyezett meg december 19-én a nyolcból hét meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, amelyek a szakma kicsivel több mint kétharmadát tömörítik. Bár volt a fuvarozóknak egy kis csoportja, amely eleinte nem ment bele a megállapodásba és tüntetést szervezett, végül a minisztérium fogadta a tüntető kamionosokat is, akik sikeresnek ítélték a tárgyalást, és arra szólítottak fel mindenkit, hogy békésen térjenek haza.

Budapest, 2025. december 22. A fuvardíjak emelése ellen tüntető kamionosok haladnak a fővárosi Árpád hídon 2025. december 22-én. Az Építési és Közlekedési Minisztérium december 19-én hét fuvarozói szervezet képviselőivel írt alá megállapodást; minden fuvarozói szervezettel megegyezett, egy szervezet kivételével. A minisztérium tájékoztatása szerint a megállapodás aláírásával a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban. MTI/Balogh Zoltán
Tüntető kamionosok a fővárosban (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A tárgyalások az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye szerint jelentős előrelépéseket hoztak, különösen a tranzitforgalom szabályozása tekintetében.

Az egyezség lényege, hogy a Magyarországon csak áthaladó teherforgalom döntő része a jövőben kétszer két sávos gyorsforgalmi úthálózaton közlekedjen.

A kormány szerint ez nem csupán a közlekedésbiztonságot javítja, hanem több millió ember mindennapi életét is védi. A hazai települések környezetterhelése és a vidéki mellékutak túlterheltsége ugyanis hosszú évek óta komoly problémát okoz, több millió ember lakókörnyezetét érinti. A tervezett szabályozás célja pedig az, hogy a tranzitforgalom súlyát minél inkább a nagyobb kapacitású utak viseljék.

A decemberi megállapodás másik lényeges pontja az útdíjak 2026-ra tervezett módosítása. A többlépcsős emelés január 1-jén 4,3 százalékkal indul, márciusra pedig összességében 35 százalékos többletet jelent majd a 2025-ös díjakhoz képest.

Bár a tüntető kamionosoknak az utóbbival volt problémájuk, Deák Dániel elemző a közösségi oldalán rámutatott: a díjemelés célja nem a költségvetési bevételnövelés, hanem hogy a kamionokat inkább az autópályákra tereljék, ugyanis az eddigi gyakorlat szerint a teherautók olcsóbban használták az alacsonyabb rendű utakat, ami súlyos terhelést jelentett a vidéki településeknek és veszélyt az ott élőkre nézve.

Tehát a kormány és a szakmai szervezetek megállapodásának köszönhetően hárommillió ember élete lesz biztonságosabb, hiszen várhatóan kevesebb kamion lesz a fő- és mellékúthálózatokon

– hangsúlyozta a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

 

Veszélyesek a kamionok a kis utakon

A legtöbb autós tudja, hogy egy kis úton sok gondot tud jelenteni egy kamion. Már csak az előzés önmagában is veszélyes lehet, csak megfelelően belátható útszakaszokon szabad belekezdeni a manőverbe. De azoknak is tud veszélyes lenni egy kis úton közlekedő kamion, akik nem autóban, hanem esetleg biciklivel vagy gyalogosan közlekednek. Bár a gyalogosok ideális esetben nem sétálnak egy főúton, de a főutak keresztülmennek falvakon, ahol már nem meglepő, hogy az út szélén valaki biciklizik vagy gyalogol.

Önmagában egyik sem tűnhet veszélyesnek, de azzal is számolni kell, hogy bár a modern kamionokban rengeteg szenzor és vezetéstámogató rendszer működik, a fékút hosszabb egy autóénál. Ráadásul ezeknek a járműveknek nagy a homlokfelületük, így nagy légörvényeket generálnak, és akár meg is ingathatnak egy mellettük haladó biciklist, aki el is eshet ettől.

De érdemes figyelembe venni a súlyukat is, amivel sokkal jobban károsítják a települések útjait, mint az autók. A súlyuk miatt dübörögnek is, különösen egy rosszabb minőségű úton, amit az út mellett lakók a házukban is érzékelhetnek. Mindehhez hozzáadódik a kamionok hang- és környezeti terhelése, ami különösen egy kisebb faluban lehet zavaró a helyiek számára.

 

Az emberi mulasztás életekbe kerülhet

Már csak maga a kamion jelenléte egy kisebb úton veszélyes lehet, még rosszabb, ha a sofőr vagy a körülötte autózok nem figyelnek oda eléggé vagy vezetési hibát vétenek. Egy kamion ugyanis akár a 40 tonnát is elérheti, míg egy mai, nagynak és biztonságosnak nevezhető személyautó is csak 2-3 tonnás, így egy balesetben,

különösen frontális vagy ráfutásos ütközéskor – bár ez függ a járművek sebességétől – a személyautóban utazóknak nem sok esélye van a túlélésre.

Egy ilyen ütközés pedig könnyen előfordulhat, például ha egy kamion előtt haladó autó hirtelen vészfékezik valami miatt. A kamion a hosszabb fékút miatt lehet, hogy már nem tud megállni az előtte fékező autóig, és ha a sofőr elrántja a kormányt, hogy elkerülje az ütközést, a szembejövő forgalom sávjában frontális balesetet idézhet elő.

Olyan is előfordulhat, hogy valaki szándékosan vezet szabálytalanul, s ha egy kamionsofőr teszi ezt, különösen veszélyes.

Borítókép: Kamionos tüntetés a fővárosban (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


