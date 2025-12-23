Az emberek biztonsága a tét – ezért terelnék át a kamionokat az autópályákra + videó

A kamion nagy és veszélyes jármű, elég egyetlen hiba a sofőr vagy a körülötte közlekedők részéről, és ez könnyen valakinek az életébe kerülhet. Az Építési és Közlekedési Minisztérium ezért egyezett meg december 19-én a nyolcból hét meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, amelyek a szakma kicsivel több mint kétharmadát tömörítik. Bár volt a fuvarozóknak egy kis csoportja, amely eleinte nem ment bele a megállapodásba és tüntetést szervezett, végül a minisztérium fogadta a tüntető kamionosokat is, akik sikeresnek ítélték a tárgyalást, és arra szólítottak fel mindenkit, hogy békésen térjenek haza.

Tüntető kamionosok a fővárosban (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A tárgyalások az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye szerint jelentős előrelépéseket hoztak, különösen a tranzitforgalom szabályozása tekintetében.

Az egyezség lényege, hogy a Magyarországon csak áthaladó teherforgalom döntő része a jövőben kétszer két sávos gyorsforgalmi úthálózaton közlekedjen.

A kormány szerint ez nem csupán a közlekedésbiztonságot javítja, hanem több millió ember mindennapi életét is védi. A hazai települések környezetterhelése és a vidéki mellékutak túlterheltsége ugyanis hosszú évek óta komoly problémát okoz, több millió ember lakókörnyezetét érinti. A tervezett szabályozás célja pedig az, hogy a tranzitforgalom súlyát minél inkább a nagyobb kapacitású utak viseljék.

A decemberi megállapodás másik lényeges pontja az útdíjak 2026-ra tervezett módosítása. A többlépcsős emelés január 1-jén 4,3 százalékkal indul, márciusra pedig összességében 35 százalékos többletet jelent majd a 2025-ös díjakhoz képest.

Bár a tüntető kamionosoknak az utóbbival volt problémájuk, Deák Dániel elemző a közösségi oldalán rámutatott: a díjemelés célja nem a költségvetési bevételnövelés, hanem hogy a kamionokat inkább az autópályákra tereljék, ugyanis az eddigi gyakorlat szerint a teherautók olcsóbban használták az alacsonyabb rendű utakat, ami súlyos terhelést jelentett a vidéki településeknek és veszélyt az ott élőkre nézve.

Tehát a kormány és a szakmai szervezetek megállapodásának köszönhetően hárommillió ember élete lesz biztonságosabb, hiszen várhatóan kevesebb kamion lesz a fő- és mellékúthálózatokon

– hangsúlyozta a XXI. Század Intézet vezető elemzője.