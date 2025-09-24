Herbert Kickl: Európa jövője a migráció megállításán múlik

Herbert Kickl így tette fel a kérdést: ha a rendszerek túlterheltek, miért fékezzék csak ideiglenesen a családegyesítést, miközben évente újabb menedékkérelmek tízezreit engedik be? Szerinte a válasz egyértelmű: meg kell állítani az új kérelmek befogadását, írja az Origo.

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt vezetője. Fotó: APA/AFP/Roman Zach-Kiesling

A kvóta legyen nulla

Kickl emlékeztetett a belügyminiszteri munkájára, amikor – szavai szerint – az európai trenddel szembemenve sikerült drasztikusan csökkenteni a kérelmek számát. Ugyanakkor hozzátette: ez sem bizonyult elégnek.