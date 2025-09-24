Rendkívüli

Nem kapnak elég fizetést, ezért nem indultak el reggel a fővárosi kukások

Herbert KicklEurópamigrációSzabadságpártjövő

Herbert Kickl: Európa jövője a migráció megállításán múlik

Az Osztrák Szabadságpárt vezetője, Herbert Kickl egy interjúban egyértelműen fogalmazott: Ausztria menekültügyi rendszere elérte a végső határát, és csak radikális változtatás hozhat valódi megoldást. Mint mondta, a kérdés nem csupán Ausztriáról szól, hanem egész Európa sorsát meghatározza.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 24. 9:40
Herbert Kickl az osztrák Szabadságpárt vezetője szerint Európa jövője a migráción múlik Fotó: Roland Schlager Forrás: APA/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Herbert Kickl így tette fel a kérdést: ha a rendszerek túlterheltek, miért fékezzék csak ideiglenesen a családegyesítést, miközben évente újabb menedékkérelmek tízezreit engedik be? Szerinte a válasz egyértelmű: meg kell állítani az új kérelmek befogadását, írja az Origo.

Herbert Kickl
Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt vezetője. Fotó: APA/AFP/Roman Zach-Kiesling

A kvóta legyen nulla

Kickl emlékeztetett a belügyminiszteri munkájára, amikor – szavai szerint – az európai trenddel szembemenve sikerült drasztikusan csökkenteni a kérelmek számát. Ugyanakkor hozzátette: ez sem bizonyult elégnek. 

– Már akkor is világossá tettem: a kvóta legyen nulla. Az osztrák emberek már így is túl sokat szenvedtek. Aki valóban meg akarja védeni a hazáját, annak késznek kell lennie a nemzetközi színtéren is harcolni ezért – hangsúlyozta.

 

Ez Európa sorsdöntő pillanata

Az FPÖ elnöke szerint a tömeges bevándorlás kérdése lényegében Európa jövőjét határozza meg.

– A most zajló népvándorlás megfékezése sorsdöntő kérdés. Ez az egész kontinens jövőjét érinti – fogalmazott.

Kickl az osztrák kormány jelenlegi bevándorláspolitikáját is kemény szavakkal illette. Bár elismerte, hogy Gerhard Karner belügyminiszter két szíriai menedékkérőt kitoloncolt, szerinte ez csupán tűzoltás.

Ez nem megoldás, hanem toldozgatás-foldozgatás. A problémát a gyökerénél kell kezelni: egyetlen új kérelmet sem szabad elfogadni

– jelentette ki.

 

Borítókép: Herbert Kickl, az osztrák Szabadságpárt vezetője szerint Európa jövője a migráción múlik (Fotó: APA/AFP/Roland Schlager)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Bayer Zsolt avatarja

Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu