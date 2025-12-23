Bakondi György: Jelentősen romlott Európa közbiztonsági helyzete azzal, hogy az EU humanitárius kérdésként tekintett az illegális bevándorlásra

Bakondi György szerint Magyarországnak igaza volt abban a kérdésben, miszerint Európa külső határát kell védeni, és csak azokat a bevándorlókat szabad beengedni, akik valóban jogosultak a menekültjogra. Ennek hatására nem alakult ki olyan migrációs kérdéssel összefüggő közbiztonsági válsághelyzet, mint Európa nagyon sok országában – mondta. Ezzel szemben az európai államok humanitárius kérdésként kezelték az illegális bevándorlást, függetlenül attól, hogy a szervezett bűnözéshez tartozó embercsempész bandák hozták azokat, akik belépésre jelentkeztek, nem védekeztek, nem állították meg őket a külső határon – hívta fel a figyelmet a főtanácsadó.

Véleménye szerint nagyon sok bevándorló eltűnt, mire elbírálták volna a menekültkérelmüket, ők illegálisan tartózkodnak Európában, és nagyobb részt bűnözésből élnek, vagy feketemunkát végeznek, amelyek szintén nem előnyösek az európai rend szempontjából.

Bakondi György elmondta, jelenleg a nemzetállamok keresik erre a helyzetre a megoldást: Olaszország például Albániába szállítja azokat, akik illegálisan érkeznek, és ott bírálja el a menekültkérelmüket, de hasonló megoldásokon gondolkodik Dánia, Ausztria, Hollandia is.

Mindennek ellentmondva az Európai Unió azt találta ki, hogy a bevándorlókat szolidaritási alapon azokból az országokból, ahová sokan érkeznek, szét kell osztani a többi európai uniós országba

– tette hozzá. Magyarországon például már egy 30 ezer illegális bevándorló befogadására alkalmas tábort kellett volna építeni, és be kellene fogadni azokat, akiket kijelölnek, vagy meg kellene váltani pénzért, 8 millió forintnak megfelelő összeget kellene személyenként fizetni egy szolidaritási alapba, kivéve, ha válsághelyzet alakulna ki – amit szintén a brüsszeli központ állapítana meg –, mert akkor nem lehet pénzzel megváltani, be kell fogadni őket – részletezte a főtanácsadó. Kiemelte:

ez azt jelentené, hogy semmivé válnának azok az erőfeszítések, amelyeket a kormány tesz 2015 óta az illegális migráció kezelésében, és nagyon hamar olyan helyzet alakulna ki, aminek most tanúi vagyunk Nyugat-Európa-szerte.

Bakondi György beszélt arról is, hogy szerinte a migráció kérdésében az EU-nak célszerű lenne az Egyesült Államokkal konzultálnia, és a tapasztalatok kölcsönös kicserélése után meghozni azokat a döntéseket, amelyeket az Egyesült Államok is meghozott. Példaként megemlítette, hogy Amerikába az előző kormányciklus alatt több millióan léptek be illegálisan – akik közül sokan bűnöző életmódot folytattak –, de ezeket az illegálisan ott tartózkodó embereket az Egyesült Államok jelenleg nagy számban toloncolja ki.

Borítókép: Bakondi György (Fotó: AFP)