Bakondi György: Jelentősen romlott Európa közbiztonsági helyzete azzal, hogy az EU humanitárius kérdésként tekintett az illegális bevándorlásra

Jelentősen romlott Európa közbiztonsági helyzete azzal, hogy az európai országok humanitárius kérdésként tekintettek az illegális migrációra – hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.

2025. 12. 23. 20:38
Bakondi György Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bakondi György szerint Magyarországnak igaza volt abban a kérdésben, miszerint Európa külső határát kell védeni, és csak azokat a bevándorlókat szabad beengedni, akik valóban jogosultak a menekültjogra. Ennek hatására nem alakult ki olyan migrációs kérdéssel összefüggő közbiztonsági válsághelyzet, mint Európa nagyon sok országában – mondta. Ezzel szemben az európai államok humanitárius kérdésként kezelték az illegális bevándorlást, függetlenül attól, hogy a szervezett bűnözéshez tartozó embercsempész bandák hozták azokat, akik belépésre jelentkeztek, nem védekeztek, nem állították meg őket a külső határon – hívta fel a figyelmet a főtanácsadó.

Véleménye szerint nagyon sok bevándorló eltűnt, mire elbírálták volna a menekültkérelmüket, ők illegálisan tartózkodnak Európában, és nagyobb részt bűnözésből élnek, vagy feketemunkát végeznek, amelyek szintén nem előnyösek az európai rend szempontjából.

Bakondi György elmondta, jelenleg a nemzetállamok keresik erre a helyzetre a megoldást: Olaszország például Albániába szállítja azokat, akik illegálisan érkeznek, és ott bírálja el a menekültkérelmüket, de hasonló megoldásokon gondolkodik Dánia, Ausztria, Hollandia is.

Mindennek ellentmondva az Európai Unió azt találta ki, hogy a bevándorlókat szolidaritási alapon azokból az országokból, ahová sokan érkeznek, szét kell osztani a többi európai uniós országba 

– tette hozzá. Magyarországon például már egy 30 ezer illegális bevándorló befogadására alkalmas tábort kellett volna építeni, és be kellene fogadni azokat, akiket kijelölnek, vagy meg kellene váltani pénzért, 8 millió forintnak megfelelő összeget kellene személyenként fizetni egy szolidaritási alapba, kivéve, ha válsághelyzet alakulna ki – amit szintén a brüsszeli központ állapítana meg –, mert akkor nem lehet pénzzel megváltani, be kell fogadni őket – részletezte a főtanácsadó. Kiemelte: 

ez azt jelentené, hogy semmivé válnának azok az erőfeszítések, amelyeket a kormány tesz 2015 óta az illegális migráció kezelésében, és nagyon hamar olyan helyzet alakulna ki, aminek most tanúi vagyunk Nyugat-Európa-szerte.

Bakondi György beszélt arról is, hogy szerinte a migráció kérdésében az EU-nak célszerű lenne az Egyesült Államokkal konzultálnia, és a tapasztalatok kölcsönös kicserélése után meghozni azokat a döntéseket, amelyeket az Egyesült Államok is meghozott. Példaként megemlítette, hogy Amerikába az előző kormányciklus alatt több millióan léptek be illegálisan – akik közül sokan bűnöző életmódot folytattak –, de ezeket az illegálisan ott tartózkodó embereket az Egyesült Államok jelenleg nagy számban toloncolja ki.

Borítókép: Bakondi György (Fotó: AFP)

