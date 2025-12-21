Viníciust kifütyülték a Real Madrid szurkolói, a reakciója még nagyobb felháborodást okozott

A Real Madrid szombat este játszotta idei utolsó mérkőzését, de a 2-0-s győzelem ellenére nem volt teljes a boldogság a Santiago Bernabéu Stadionban, ugyanis a Sevilla a vártnál jobban egyenrangú ellenfélnek bizonyult. Az eredményen ez nem látszik: Jude Bellingham a 38. percben szerzett vezetést, majd a fővárosiak Marcao kiállítása miatt több mint húsz percig emberelőnyben is játszhattak, végül Kylian Mbappé büntetőből döntötte el a három pont sorsát. A francia világbajnoknak ebben a naptári évben ez volt az 59. gólja a Realban, amivel beállította Cristiano Ronaldo 2013-as klubrekordját – előtte tisztelegve ünnepelt a portugál gólörömével. Xabi Alonso együttesének szurkolói mégsem voltak mindennel és mindenkivel, többek között Vinícius Júniorral elégedettek.

A Real Madrid és a Sevilla bajnokija előtt a két edző még boldog volt, végül egyikük sem lehetett igazán elégedett (Fotó: NurPhoto via AFP/Guillermo Martínez)

Vinícius Júnior a Real Madrid szurkolók kritikáinak középpontjában

A brazil támadó a 83. percben hagyta el a pályát, és ahogyan a mérkőzés közben is többször, úgy a lecserélésekor is kifütyülte őt a közönség nagy része. Vinícius immáron két és fél hónapja gólképtelen, az elmúlt hetekben inkább a 2027 nyaráig szóló szerződésének esetleges meghosszabbítása körüli mizériával került be a hírekbe, így nem csoda, hogy sok Real Madrid szurkoló elégedetlen vele. Xabi Alonso az egész csapattal nem volt elégedett a lefújás után, szerinte az új évben ennél sokkal jobb teljesítményre lesz szükség, a brazillal kapcsolatban pedig csupán annyit mondott, hogy a szurkolóknak joguk van véleményt formálni.

A fővárosiak drukkerei Viníciust a találkozót követő tettéért sem zárták a szívükbe, ugyanis a futballista

éjjel lecserélte a profilképét a közösségi oldalán: eddig Real-mezben szerepelt a fotón, mostantól pedig egy brazil válogatottas szerelésben készült kép virít a neve mellett.

Ez a csere még jobban felháborította a szurkolókat, és az sem feltétlenül bizonyult a legjobb döntésnek, hogy a Sevilla elleni győzelmet mindössze az alábbi kiírással kommentálta: „..." – bár a három pont a labdarúgásban a siker hozományát is jelentheti.

A Sevilla a játékvezetést szidja

A Real Madrid kiszenvedett győzelme után a tabellán kilencedik Sevillától dühös reakciók érkeztek, pláne mert a játék képe alapján a pontszerzés lehetősége is benne volt a mérkőzésben. A vendégek részéről Lucien Agoumé, valamint a félidőben reklamálásért kiállított vezetőedző, Matías Almeyda is egyértelműen Alejandro Muniz Ruiz játékvezetőt okolta a vereségért.