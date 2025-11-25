Real MadridRafael NadalbocsánatVinícius Júnior

Rafael Nadal keményen helyre tette Vinícius Júniort Madridban

Nem várt helyről kapott kritikát a Real Madrid játékosa, Vinícius Júnior, Rafael Nadalnak is elege lett a brazil támadó viselkedéséből. A 22-szeres Grand Slam-győztes teniszező, aki köztudottan Real Madrid-szurkoló, a Movistar+ Universo Valdano című műsorában mondta el, mit gondol a brazil támadó jelenlegi helyzetéről és viselkedéséről.

C. Kovács Attila
2025. 11. 25. 13:04
Vinícius Júnior bocsánatot kért a viselkedése miatt.
Vinícius Júnior bocsánatot kért a viselkedése miatt. Forrás: JOSE BRETON/NurPhoto
Vinícius Júnior csaknem egy hónapja, október 26-án akasztott ki mindenkit a Barcelona elleni bajnokin. Xabi Alonso a 72. percben lehívta a pályáról a Real Madrid támadóját, aki nem tudta lenyelni, hogy egy ilyen fontos mérkőzésen lecserélik. Feldúltan hagyta el a játékteret, és azonnal az öltözőbe viharzott, közben pedig ezt mondogatta: „Mindig én, elegem van, jobb, ha elmegyek, el fogok menni.” Vinícius később az öltözőben, és hivatalos közösségi oldalán is bocsánatot kért viselkedéséért, valamint elment Florentino Pérezhez is, hogy megbeszéljék a történteket

Rafael Nadalnak az a véleménye, hogy Vinícius Júnior nem érzi át, mit jelent a Real Madrid mezében játszani.
Rafael Nadalnak az a véleménye, hogy Vinícius Júnior nem érzi át, mit jelent a Real Madrid mezében játszani (Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto)

Rafael Nadalt kiakasztotta Vinícius viselkedése

Rafael Nadal szerint azonban nem lehet ilyen könnyen túllépni a brazil hisztijén. A visszavonult teniszlegenda szerint Vinícius nem tudja, nem érzi át, mit jelent a Real Madrid mezét viselni. Úgy vélte, a brazil szélsőnek nagyobb tiszteletet kellene mutatnia a klub iránt. 

Hozzátette, hogy ezeket a reakciókat, dühkitöréseket – amelyek egyébként neki sem tetszenek – szerinte csak nyílt párbeszéddel lehet kezelni.

A teniszklasszis azt is kiemelte a Movistar+ Universo Valdano műsorában, hogy a változás elsősorban a brazilon múlik. Úgy fogalmazott: Viníciusnak kell elsőként akarnia a fejlődést ezen a téren, mert minden az akaratnál kezdődik. 

A brazil támadó a Real Madrid egyik legnagyobb értéke

Nadal szerint Vinícius egy hatalmas érték a Real Madrid számára, amelyet védeni kell, függetlenül attól, hogy a játékos hozzáállása időnként nem megfelelő.

A Real Madridnak szerdán a Bajnokok Ligájában lesz jelenése, a királyiak a görög Olimpiakosz otthonában lépnek pályára az alapszakasz ötödik fordulójában.

