Rafael Nadal keményen helyre tette Vinícius Júniort Madridban

Vinícius Júnior csaknem egy hónapja, október 26-án akasztott ki mindenkit a Barcelona elleni bajnokin. Xabi Alonso a 72. percben lehívta a pályáról a Real Madrid támadóját, aki nem tudta lenyelni, hogy egy ilyen fontos mérkőzésen lecserélik. Feldúltan hagyta el a játékteret, és azonnal az öltözőbe viharzott, közben pedig ezt mondogatta: „Mindig én, elegem van, jobb, ha elmegyek, el fogok menni.” Vinícius később az öltözőben, és hivatalos közösségi oldalán is bocsánatot kért viselkedéséért, valamint elment Florentino Pérezhez is, hogy megbeszéljék a történteket.

Rafael Nadalnak az a véleménye, hogy Vinícius Júnior nem érzi át, mit jelent a Real Madrid mezében játszani (Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto)

Rafael Nadalt kiakasztotta Vinícius viselkedése

Rafael Nadal szerint azonban nem lehet ilyen könnyen túllépni a brazil hisztijén. A visszavonult teniszlegenda szerint Vinícius nem tudja, nem érzi át, mit jelent a Real Madrid mezét viselni. Úgy vélte, a brazil szélsőnek nagyobb tiszteletet kellene mutatnia a klub iránt.

Hozzátette, hogy ezeket a reakciókat, dühkitöréseket – amelyek egyébként neki sem tetszenek – szerinte csak nyílt párbeszéddel lehet kezelni.

A teniszklasszis azt is kiemelte a Movistar+ Universo Valdano műsorában, hogy a változás elsősorban a brazilon múlik. Úgy fogalmazott: Viníciusnak kell elsőként akarnia a fejlődést ezen a téren, mert minden az akaratnál kezdődik.