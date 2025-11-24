Az orrba rúgott kapus meggondolta magát – ismét csaltak a Real Madrid javára?

A 2-2-es döntetlenre végződött Elche–Real Madrid La Liga-mérkőzés leginkább vitatott szituációja kétségtelenül a madridiak második egyenlítő gólja volt. A támadás során Vinícius Júnior lendületből belerúgott a labdáért vetődő Inaki Pena orrába. A kapus azonnal az arcához kapott, az orra vérezni kezdett, ám a játékvezető nem fújt, így az akció folytatódhatott, és Bellingham a kipattanóból a hálóba lőtt.

A vitatott jelenet, Vinícius Júnior orrba rúgta Inaki Pena kapust. A Real Madrid szabálytalan góllal egyenlített az Elche ellen? Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Inaki Pena először: Benne van a játékban

Pena a meccs utáni első interjúban még meglepően visszafogott volt, így nyilatkozott a tévének:

Kapura akart lőni, védtem, belém rúgott. Pech. Benne van a játékban.

Tehát Inaki Pena először semmi szabálytalanságot nem látott Bellingham góljában, Vinícius próbálkozásában.

Es una vergüenza y para pensar muy mal que no hayan pitado falta de Vinicius a Iñaki Peña. Robo tras robo y no pasa nada. pic.twitter.com/cwa0vDBZ8c — -1899- (@_Futbolero_) November 23, 2025

Az Elche kapusa meggondolta magát: „Lényegében kiütött…”

Az Elche Barcelona-nevelésű kapusa a sajtótájékoztatón azonban már egészen másképp fogalmazott. Miután visszanézte a vitatott ütközést, határozottan kijelentette, hogy szerinte a Real Madrid második gólja szabálytalan körülmények között született:

Más a pályán és más újra látni. Vinícius megakadályozta, hogy hárítsam a lövést, lényegében kiütött. Számomra ez szabálytalanság. Ha a VAR szerint nem az, akkor nincs mit tenni.

Az Elche edzője, Pablo Sarabia már közvetlenül a mérkőzés után jelezte: biztos benne, hogy amint a kapus visszanézi a jelenetet, más véleményen lesz. Így is történt.