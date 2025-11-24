Real MadridLa LigaInaki PenaVinícius

Az orrba rúgott kapus meggondolta magát – ismét csaltak a Real Madrid javára?

Zsinórban harmadszor is elmaradt a győzelem. A Real Madrid csak 2-2-es döntetlent ért el Elchében, kétszer is egyenlítenie kellett. A második találat ráadásul komoly vihart kavart: Vinícius az akció során orrba rúgta Inaki Penát. Az Elche Barcelona-nevelésű kapusa előbb úgy vélte, ez benne van a játékban, majd később – a felvételeket látva – meggondolta magát, s már szabálytalannak minősítette az esetet. A Real Madrid előnye már csupán egy pont a Barcelona előtt a La Ligában, s szerdán az Olimpiakosz vendége lesz a Bajnokok Ligájában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 8:08
Inaki Pena ápolásra szorult, miután Vinícius orrba rúgta Fotó: JOSE JORDAN Forrás: AFP
A 2-2-es döntetlenre végződött Elche–Real Madrid La Liga-mérkőzés leginkább vitatott szituációja kétségtelenül a madridiak második egyenlítő gólja volt. A támadás során Vinícius Júnior lendületből belerúgott a labdáért vetődő Inaki Pena orrába. A kapus azonnal az arcához kapott, az orra vérezni kezdett, ám a játékvezető nem fújt, így az akció folytatódhatott, és Bellingham a kipattanóból a hálóba lőtt.

A vitatott jelenet, Vinicius Juniororrba rúgta Inaki Pena kapust. A Real Madrid szabálytalan góllal egyenlített az Elche ellen?
A vitatott jelenet, Vinícius Júnior orrba rúgta Inaki Pena kapust. A Real Madrid szabálytalan góllal egyenlített az Elche ellen? Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Inaki Pena először: Benne van a játékban

Pena a meccs utáni első interjúban még meglepően visszafogott volt, így nyilatkozott a tévének:

Kapura akart lőni, védtem, belém rúgott. Pech. Benne van a játékban.

Tehát Inaki Pena először semmi szabálytalanságot nem látott Bellingham góljában, Vinícius próbálkozásában.

Az Elche kapusa meggondolta magát: „Lényegében kiütött…”

Az Elche Barcelona-nevelésű kapusa a sajtótájékoztatón azonban már egészen másképp fogalmazott. Miután visszanézte a vitatott ütközést, határozottan kijelentette, hogy szerinte a Real Madrid második gólja szabálytalan körülmények között született:

Más a pályán és más újra látni. Vinícius megakadályozta, hogy hárítsam a lövést, lényegében kiütött. Számomra ez szabálytalanság. Ha a VAR szerint nem az, akkor nincs mit tenni.

Az Elche edzője, Pablo Sarabia már közvetlenül a mérkőzés után jelezte: biztos benne, hogy amint a kapus visszanézi a jelenetet, más véleményen lesz. Így is történt.

 

A Real Madrid három meccs óta nyeretlen

A Real Madrid az utóbbi hetekben látványosan visszaesett, hiszen három tétmeccs óta nem tudott győzni. A sorozat így fest:

  • Bajnokok Ligája: Liverpool–Real Madrid 1-0
  • La Liga: Rayo Vallecano–Real Madrid 0-0
  • La Liga: Elche–Real Madrid 2-2

Ez a negatív széria különösen fájó lehet, hiszen a Real Madrid korábban még stabil előnnyel vezette a La Ligát, ám mostanra mindössze egy pont maradt a rivális Barcelona előtt. A madridiak támadójátéka akadozik, a védők bizonytalankodnak, és a csapat morálja sem tűnik a legjobbnak.

Nincs megállás: Xabi Alonso gárdája szerdán a görög Olimpiakosz vendégeként szerepel a BL-ben.

Az Elche–Real Madrid meccs összefoglalója:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

