Az orrba rúgott kapus meggondolta magát – ismét csaltak a Real Madrid javára?

A 2-2-es döntetlenre végződött Elche–Real Madrid La Liga-mérkőzés leginkább vitatott szituációja kétségtelenül a madridiak második egyenlítő gólja volt. A támadás során Vinícius Júnior lendületből belerúgott a labdáért vetődő Inaki Pena orrába. A kapus azonnal az arcához kapott, az orra vérezni kezdett, ám a játékvezető nem fújt, így az akció folytatódhatott, és Bellingham a kipattanóból a hálóba lőtt.
Inaki Pena először: Benne van a játékban
Pena a meccs utáni első interjúban még meglepően visszafogott volt, így nyilatkozott a tévének:
Kapura akart lőni, védtem, belém rúgott. Pech. Benne van a játékban.
Tehát Inaki Pena először semmi szabálytalanságot nem látott Bellingham góljában, Vinícius próbálkozásában.
Az Elche kapusa meggondolta magát: „Lényegében kiütött…”
Az Elche Barcelona-nevelésű kapusa a sajtótájékoztatón azonban már egészen másképp fogalmazott. Miután visszanézte a vitatott ütközést, határozottan kijelentette, hogy szerinte a Real Madrid második gólja szabálytalan körülmények között született:
Más a pályán és más újra látni. Vinícius megakadályozta, hogy hárítsam a lövést, lényegében kiütött. Számomra ez szabálytalanság. Ha a VAR szerint nem az, akkor nincs mit tenni.
Az Elche edzője, Pablo Sarabia már közvetlenül a mérkőzés után jelezte: biztos benne, hogy amint a kapus visszanézi a jelenetet, más véleményen lesz. Így is történt.
