Botránnyal fenyeget a Honvéd-szurkolók felelőtlen felhívása a Vasas elleni rangadón

Hétfő este rendezik a labdarúgó NB II csúcsrangadóját, az éllovas Vasas a második Budapest Honvédot fogadja. A találkozó már napokkal korábban felfokozott várakozást generált, ám nem csupán szakmai okok miatt: a jegyértékesítés körül ezúttal is kiélezett helyzet alakult ki.

A Honvéd szurkolói rendszeresen idegenbe is nagy számban kísérik el a csapatukat. A Vasas elleni NB II-es rangadóra ezúttal is kevés a jegy, ezért az Ultras Kispest megkerülné a szabályokat

A Honvéd-tábor tényleg elképesztő

A Honvéd számára fenntartott mindössze 400 jegy körülbelül húsz perc alatt gazdára talált, amiről a klub közösségi oldalán számolt be a következő kommenttel elismerve a szurkolók példátlan aktivitását: „Elképesztőek vagytok! Húsz perc alatt lényegében elfogytak a jegyek a vendégszektorba.”

A Honvéd-tábor meccsről meccsre kiérdemli az elképesztő jelzőt, az ország minden pontján valóban elképesztő elkötelezettséggel biztatja a csapatot – s nem csak most, amikor fut a szekér, így tett egy éve is, amikor a Honvéd kiesésre áll.

Arra biztat az Ultras Kispest, amiből májusban botrány lett

Csakhogy a Vasas elleni rangadóra ezúttal sem csupán négyszáz piros-fekete drukker szeretne bejutni. Az Ultras Kispest a következő megoldást javasolja a tagjainak, miként az a szurkolói csoport Facebook-oldalán olvasható:

Vendégszektorba elfogyott az összes jegy, péntektől a hazai szektorokba lehet venni jegyeket, aki lemaradt a vendégjegyekről, oda vegyen jegyet, és jöjjön a Kökire a közös vonulásra.

Vajon most is enged a Vasas?

Vendégszurkolók a hazaiaknak fenntartott szektorban? Nincs tudomásunk arról, hogy a Vasas engedélyt adott volna erre, mi több, a honlapján a Vasas azt a tájékoztatást nyújtja: hazaiaknak fenntartott szektorba nem engednek be vendégszurkolókat:

„Tájékoztatjuk a vendégszurkolókat, hogy amennyiben a hazai nézők számára fenntartott szektorok beléptetési pontjaihoz a vendégcsapattal azonos ruházatot (mez, sál, sapka, stb.) viselve érkeznek, úgy a biztonsági szolgálat a mérkőzésre történő belépést minden esetben megtagadja. Amennyiben a hazai szektorokba belépve kerülnek elő a vendégcsapattal azonos ruházatok, vagy szurkolói eszközök, akkor a biztonsági szolgálat munkatársai az érintett drukkereket kivezethetik a rendezvényről. Fenti esetekben a megváltott jegyek árát nem áll módunkban visszatéríteni.”