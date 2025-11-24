vendégjegyUtras KispesthonvédVasas

Botránnyal fenyeget a Honvéd-szurkolók felelőtlen felhívása a Vasas elleni rangadón

Újra feszült hangulat kíséri a Vasas és a Budapest Honvéd NB II-es rangadóját. A vendégszurkolók néhány perc alatt elkapkodták a számukra fenntartott jegyeket, ami után az Ultras Kispest szurkolói csoport arra biztatja a kispesti drukkereket, hogy a hazai szektorokba vásároljanak belépőt. Megismétlődhet a botrányos májusi helyzet.

2025. 11. 24.
Most is parázs játékra van kilátás a Vasas-Honvéd rangadón Forrás: Budapest Honvéd
Hétfő este rendezik a labdarúgó NB II csúcsrangadóját, az éllovas Vasas a második Budapest Honvédot fogadja. A találkozó már napokkal korábban felfokozott várakozást generált, ám nem csupán szakmai okok miatt: a jegyértékesítés körül ezúttal is kiélezett helyzet alakult ki.

A Honvéd szurkolói rendszeresen idegenbe is nagy számban kísérik el a csapatukat. A Vasas elleni NB II-es rangadón ezúttal is kevés a jegy, ezért az Utras Kispest megkerülné a szabályokat
A Honvéd-tábor tényleg elképesztő

A Honvéd számára fenntartott mindössze 400 jegy körülbelül húsz perc alatt gazdára talált, amiről a klub közösségi oldalán számolt be a következő kommenttel elismerve a szurkolók példátlan aktivitását: „Elképesztőek vagytok! Húsz perc alatt lényegében elfogytak a jegyek a vendégszektorba.”

A Honvéd-tábor meccsről meccsre kiérdemli az elképesztő jelzőt, az ország minden pontján valóban elképesztő elkötelezettséggel biztatja a csapatot – s nem csak most, amikor fut a szekér, így tett egy éve is, amikor a Honvéd kiesésre áll.

Arra biztat az Ultras Kispest, amiből májusban botrány lett

Csakhogy a Vasas elleni rangadóra ezúttal sem csupán négyszáz piros-fekete drukker szeretne bejutni. Az Ultras Kispest a következő megoldást javasolja a tagjainak, miként az a szurkolói csoport Facebook-oldalán olvasható:

Vendégszektorba elfogyott az összes jegy, péntektől a hazai szektorokba lehet venni jegyeket, aki lemaradt a vendégjegyekről, oda vegyen jegyet, és jöjjön a Kökire a közös vonulásra.

Vajon most is enged a Vasas?

Vendégszurkolók a hazaiaknak fenntartott szektorban? Nincs tudomásunk arról, hogy a Vasas engedélyt adott volna erre, mi több, a honlapján a Vasas azt a tájékoztatást nyújtja: hazaiaknak fenntartott szektorba nem engednek be vendégszurkolókat:

„Tájékoztatjuk a vendégszurkolókat, hogy amennyiben a hazai nézők számára fenntartott szektorok beléptetési pontjaihoz a vendégcsapattal azonos ruházatot (mez, sál, sapka, stb.) viselve érkeznek, úgy a biztonsági szolgálat a mérkőzésre történő belépést minden esetben megtagadja. Amennyiben a hazai szektorokba belépve kerülnek elő a vendégcsapattal azonos ruházatok, vagy szurkolói eszközök, akkor a biztonsági szolgálat munkatársai az érintett drukkereket kivezethetik a rendezvényről. Fenti esetekben a megváltott jegyek árát nem áll módunkban visszatéríteni.”

Megismétlődhet a tavaszi incidens, amikor a vendégjegyek ugyancsak gyorsan elfogytak, ezért több száz kispesti drukker a hazai szektorokba próbált bejutni. Akkor a Vasas először közleményben szólította fel a Honvéd-drukkereket, hogy meg se próbálják ezt, aki mégis így tesz, azt kivezetik a stadionból.

Végül a két klub egyeztetése után, a konfliktus elkerülése érdekében a Vasas további 200 helyet biztosított a vendégeknek. Megismételjük, jelenleg nincs erről szóló hivatalos információ.

Kérdés, hogy ezúttal is születik-e a májusihoz hasonló egyezség, vagy a Vasas ragaszkodik a jelenlegi szabályok szigorú betartásához. A tét mindenesetre nagy, győzelemmel a Vasas hatalmas lépést tehetne a feljutás érdekében.

 

