Így nem károsítja az egészségünket a kedvenc alvási pózunk

Felmérések szerint a legpihentetőbb éjszakát azok élvezhetik, akik az oldalukon alszanak. A tudósok felfedezték, hogy az agy-gerincvelői folyadék jobban eltávolítja a méreganyagokat, ha ebben a pózban alszunk – írja a brightside.me. Ez csökkenti a fejfájást, valamint az Alzheimer- és Parkinson-kór kialakulásának kockázatát is. A gyomorégésben szenvedőknek viszont nem túl előnyös az oldalt fekvés, különösképp jobb oldalra fordulva. Emésztési problémák esetén az orvosok a bal oldalon alvást javasolják, mert ez segít javítani a vérkeringést, tehermentesíti a nyelőcsövet és a gyomrot. Ahhoz, hogy oldaltfekvés közben egyenesen tartsuk a hátunkat, érdemes betenni egy kemény kispárnát a lábunk közé: ez csökkenti az ízületekre nehezedő nyomást. A fejünket pedig puha nagypárnán a legjobb pihentetni.

Magas vérnyomás és vérkeringési problémák esetén ajánlott a jobb oldalunkon aludni: ez csökkenti a szívre nehezedő nyomást.

Az oldaltfekvő póz esetenként váll- és nyaki fájdalmakat okozhat, így az eleve ülőmunkát végzők és erre hajlamosak jobban teszik, ha inkább kerülik ezt a testhelyzetet. Kismamáknak a legjobb, ha az oldalukon fekve pihennek éjszaka, mert így megoszlik a testre nehezedő terhelés, és a pocaknak sem és a gerincnek sem kell túl nagy súlyt elviselnie.

Ilyen, amikor hanyatt fekve alszunk

Az embereknek csak kis része alszik a hátán, mégis ezt tartják a legelőnyösebbnek gerinc- és ízületi problémák esetén. Ez a testhelyzet a gyomorégés és a ráncok kialakulását is segít megelőzni. Ez az egyik legrosszabb testhelyzet viszont, ha légzési problémáink vannak, horkolunk vagy magas vérnyomásunk van. A horkolás megszüntetéséhez érdemes egy tömött kispárnát használni, hogy a felső légutak szabadok lehessenek. Orrdugulás esetén sokat segíthet, ha „fepolcoljuk” magunkat – több kisebb párnát teszünk a fejünk alá -, és szinte félig ülő pózban alszunk. Ez a pozíció megakadályozza, hogy a váladék az arcüregekben maradjon. Hát- és ízületi fájdalom esetén tegyünk egy kisebb párnát a nyakunk alá, egy nagy, de lapos párnát a térdünk alá, és egy összecsavart törölközőt a derekunk alá. Ez megtámasztja a gerincet és biztosítja a normális véráramlást.