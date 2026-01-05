alvásgerincpózproblémanappali

Így nem károsítja az egészségünket a kedvenc alvási pózunk

A kialvatlanság és az alváshiány káros egészségügyi hatásait már számos kutatás igazolta. A rossz minőségű alvás hozzájárulhat egyes krónikus betegségek kialakulásához, neurológiai zavarokat okozhat, növelheti az Alzheimer-kór kockázatát és a mindennapi teljesítményünket is ronthatja. Az éjszakai pihenés módja – főképpen az a póz, amiben alszunk – rövid távon is befolyásolhatja egészségügyi állapotunkat.

Takács Eszter
2026. 01. 05. 5:47
Illusztráció Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Felmérések szerint a legpihentetőbb éjszakát azok élvezhetik, akik az oldalukon alszanak. A tudósok felfedezték, hogy az agy-gerincvelői folyadék jobban eltávolítja a méreganyagokat, ha ebben a pózban alszunk – írja a brightside.me. Ez csökkenti a fejfájást, valamint az Alzheimer- és Parkinson-kór kialakulásának kockázatát is. A gyomorégésben szenvedőknek viszont nem túl előnyös az oldalt fekvés, különösképp jobb oldalra fordulva. Emésztési problémák esetén az orvosok a bal oldalon alvást javasolják, mert ez segít javítani a vérkeringést, tehermentesíti a nyelőcsövet és a gyomrot. Ahhoz, hogy oldaltfekvés közben egyenesen tartsuk a hátunkat, érdemes betenni egy kemény kispárnát a lábunk közé: ez csökkenti az ízületekre nehezedő nyomást. A fejünket pedig puha nagypárnán a legjobb pihentetni. 

Magas vérnyomás és vérkeringési problémák esetén ajánlott a jobb oldalunkon aludni: ez csökkenti a szívre nehezedő nyomást.

Az oldaltfekvő póz esetenként váll- és nyaki fájdalmakat okozhat, így az eleve ülőmunkát végzők és erre hajlamosak jobban teszik, ha inkább kerülik ezt a testhelyzetet. Kismamáknak a legjobb, ha az oldalukon fekve pihennek éjszaka, mert így megoszlik a testre nehezedő terhelés, és a pocaknak sem és a gerincnek sem kell túl nagy súlyt elviselnie.

Ilyen, amikor hanyatt fekve alszunk

Az embereknek csak kis része alszik a hátán, mégis ezt tartják a legelőnyösebbnek gerinc- és ízületi problémák esetén. Ez a testhelyzet a gyomorégés és a ráncok kialakulását is segít megelőzni. Ez az egyik legrosszabb testhelyzet viszont, ha légzési problémáink vannak, horkolunk vagy magas vérnyomásunk van. A horkolás megszüntetéséhez érdemes egy tömött kispárnát használni, hogy a felső légutak szabadok lehessenek. Orrdugulás esetén sokat segíthet, ha „fepolcoljuk” magunkat – több kisebb párnát teszünk a fejünk alá -, és szinte félig ülő pózban alszunk. Ez a pozíció megakadályozza, hogy a váladék az arcüregekben maradjon. Hát- és ízületi fájdalom esetén tegyünk egy kisebb párnát a nyakunk alá, egy nagy, de lapos párnát a térdünk alá, és egy összecsavart törölközőt a derekunk alá. Ez megtámasztja a gerincet és biztosítja a normális véráramlást.

Hason alvás

Japán kutatók arra jutottak, hogy az arccal lefelé alvás segít csökkenteni a vérnyomást, javítja az emésztést, és megszabadít a horkolástól és a gyomorégéstől. A gerincet viszont megterheli és a nyaknak sem a legideálisabb a csavart fejtartás miatt. Ezért célszerű a derékra nehezedő nyomás csökkentése érdekében egy kispárnát a has és a medence alá tenni. A fejünk alatt lévő párna pedig legyen lapos vagy ne is használjunk semmit, hogy a nyakunkat a lehető legkevésbé terheljük.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekVenezuela

Kaland Caracasban

Bogár László avatarja

Bár Venezuela messze van, de az ott mostanában lejátszódó dologok egy pillanat alatt nagyon közelivé tudnak válni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu