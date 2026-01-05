Hemzseg a hazugságoktól a Tisza Párt kiadványa, mutatjuk a legdurvábbakat

Miközben a magyar demokrácia történetében eddig példátlan módon Magyar Péterék feljelentésének eredményeként a Tisza Párthoz közelálló egyik bírónő propagandakiadványnak nyilvánította és elsőfokú ítéletében betiltotta a Bors különszámának terjesztését, mert megítélése szerint az abban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, az ellenzék vezérének lapja, a Tiszta Hang karácsonyi kiadása hemzseg a hazug állításoktól.

A Bors különszáma (Forrás: Bors)

A Tisza decemberi propagandakiadványában, amelyet eljuttatnak minden magyar választó postaládájába, legalább harminc olyan állítás szerepel, amelyek tényszerűen nem felelnek meg a valóságnak, illetve a személyiségi jogok, valamint a jó hírnév megsértésének vagy rágalmazásnak tekinthetőek.

A Tiszta Hang decemberi száma például már az elején azzal a hazugsággal indít, hogy soha ilyen drága karácsonya nem volt a magyaroknak, mint idén, miközben statisztikai adatokkal alátámasztott tény, hogy például a Covid-járvány időszakában jóval súlyosabb volt az infláció.

A nyomtatványban ráadásul a Fidesz neve mellett tüntetik fel egyes élelmiszerek árát, de semmilyen magyarázatot sem fűznek ahhoz, hogy ezek az összegek honnan származnak. Az állítólagos árakat mindemellett a 2021-es adatokkal hasonlítják össze, vagyis a járvány és a háborús válság előtti időszak állítólagos fogyasztói áraival, ravasz manipulációval vezetve félre az olvasót.

A hazudozás egyre mélyebb szintre süllyed azonban a következő oldalakon. Állítják például, hogy a Tiszának megvan a „valódi szakemberek által írt kormányprogramja”, anélkül, hogy bárkit is megemlítenének ezek közül az állítólagos szakértők közül, vagy megírnák, hogy a program hol érhető el az egyszerű halandók számára. Azt is állítják, hogy mindenhol megvannak a képviselőjelöltjeik, miközben önmagukat meghazudtolva kénytelenek megjegyezni azt is, hogy a mezőkövesdi jelöltjüket még meg sem tudták nevezni. Kijelentik, hogy a tiszások olyan „komoly szakmai háttérrel rendelkező” személyek, akik nem élnek luxuséletet, ismerik az emberek hétköznapi problémáit és nem félnek kimondani az igazságot.

Ezek az állítások azonban egyenként, tételesen megcáfolhatók, vagyis nem felelnek meg a valóságnak.

Ami például a luxuséletmódot illeti, éppen lapunk számolt be korábban arról, hogy milyen csodaszép ingatlanok felett rendelkeznek Magyar Péter szavazógépei. Kollár Kinga, az uniós források visszatartásáért kampányoló képviselő például összesen öt ingatlannal rendelkezik. Gödöllőn egy 1004 négyzetméteres telken álló 120 négyzetméteres lakóház felének tulajdonosa, Esztergomban egy közel 900 négyzetméteres telken található ház teljes tulajdonosa, Budapesten az I. kerületben egy kis, 30 négyzetméteres lakás, valamint a VII. kerületben egy 114 négyzetméteres lakás fele szerepel a nevén. A legkülönlegesebb azonban egy madeirai nyaraló, amely Funchalban található, és 104 négyzetméteres lakóterülettel rendelkezik.