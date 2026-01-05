Magyar PéterTisza Pártbaloldali megszorítócsomag

Hemzseg a hazugságoktól a Tisza Párt kiadványa, mutatjuk a legdurvábbakat

Alsó hangon is harminc olyan állítás szerepel a Tisza Párt karácsonyi propagandakiadványában, amely hazugságnak, illetve rágalmazásnak tekinthető. A manipulatív kiadvány elleni jogi eljárás azonban eddig szóba sem került, miközben a Magyar Péteréknek tulajdonított programtervezetet tartalmazó Bors-különszám terjesztését a magyar parlamenti demokrácia történetében példátlan módon betiltották.

Munkatársunktól
2026. 01. 05. 5:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben a magyar demokrácia történetében eddig példátlan módon Magyar Péterék feljelentésének eredményeként a Tisza Párthoz közelálló egyik bírónő propagandakiadványnak nyilvánította és elsőfokú ítéletében betiltotta a Bors különszámának terjesztését, mert megítélése szerint az abban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, az ellenzék vezérének lapja, a Tiszta Hang karácsonyi kiadása hemzseg a hazug állításoktól. 

A Bors különszáma (Forrás: Bors)

A Tisza decemberi propagandakiadványában, amelyet eljuttatnak minden magyar választó postaládájába, legalább harminc olyan állítás szerepel, amelyek tényszerűen nem felelnek meg a valóságnak, illetve a személyiségi jogok, valamint a jó hírnév megsértésének vagy rágalmazásnak tekinthetőek. 

A Tiszta Hang decemberi száma például már az elején azzal a hazugsággal indít, hogy soha ilyen drága karácsonya nem volt a magyaroknak, mint idén, miközben statisztikai adatokkal alátámasztott tény, hogy például a Covid-járvány időszakában jóval súlyosabb volt az infláció. 

A nyomtatványban ráadásul a Fidesz neve mellett tüntetik fel egyes élelmiszerek árát, de semmilyen magyarázatot sem fűznek ahhoz, hogy ezek az összegek honnan származnak. Az állítólagos árakat mindemellett a 2021-es adatokkal hasonlítják össze, vagyis a járvány és a háborús válság előtti időszak állítólagos fogyasztói áraival, ravasz manipulációval vezetve félre az olvasót.  

A hazudozás egyre mélyebb szintre süllyed azonban a következő oldalakon. Állítják például, hogy a Tiszának megvan a „valódi szakemberek által írt kormányprogramja”, anélkül, hogy bárkit is megemlítenének ezek közül az állítólagos szakértők közül, vagy megírnák, hogy a program hol érhető el az egyszerű halandók számára. Azt is állítják, hogy mindenhol megvannak a képviselőjelöltjeik, miközben önmagukat meghazudtolva kénytelenek megjegyezni azt is, hogy a mezőkövesdi jelöltjüket még meg sem tudták nevezni. Kijelentik, hogy a tiszások olyan „komoly szakmai háttérrel rendelkező” személyek, akik nem élnek luxuséletet, ismerik az emberek hétköznapi problémáit és nem félnek kimondani az igazságot. 

Ezek az állítások azonban egyenként, tételesen megcáfolhatók, vagyis nem felelnek meg a valóságnak.

Ami például a luxuséletmódot illeti, éppen lapunk számolt be korábban arról, hogy milyen csodaszép ingatlanok felett rendelkeznek Magyar Péter szavazógépei. Kollár Kinga, az uniós források visszatartásáért kampányoló képviselő például összesen öt ingatlannal rendelkezik. Gödöllőn egy 1004 négyzetméteres telken álló 120 négyzetméteres lakóház felének tulajdonosa, Esztergomban egy közel 900 négyzetméteres telken található ház teljes tulajdonosa, Budapesten az I. kerületben egy kis, 30 négyzetméteres lakás, valamint a VII. kerületben egy 114 négyzetméteres lakás fele szerepel a nevén. A legkülönlegesebb azonban egy madeirai nyaraló, amely Funchalban található, és 104 négyzetméteres lakóterülettel rendelkezik. 

Gémes Szilvia, Magyar Péter fővárosi közgyűlési képviselője sem veti meg a jó elhelyezkedésű ingatlanokat. A képviselő asszony férjével egy XII. kerületi, kétlakásos luxusingatlanban birtokolja a 146 négyzetméteres, ötszobás lakást, amelyről kiváló panoráma nyílik a budai Várra. 

De maga a Tisza Párt vezetője sem panaszkodhat, ha a lakókörnyezetéről van szó. 

A politikus abban a Kútvölgyi úton található ingatlanban él, amelyet évekkel ezelőtt akkori feleségével, Varga Judittal vásárolt. A válás után azonban Magyar Péteré lett a háromszobás, 141 négyzetméteres ingatlan. Magyar Péter vagyonának valódi mérete ugyanakkor az átláthatatlan uniós vagyonnyilatkozati rendszer miatt nem nyilvánvaló. A politikus – saját bevallása szerint – 2019 júniusa és 2022 februárja között havonta 3,5 millió forintért töltötte be a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatói tisztségét. Ugyanitt igazgatósági tag is volt másfél évig, havi négyszázezer forintért. De az utóbbi években Magyar kapott pénzt a Hiventures Zrt.-től, a Hodler Alapkezelő Zrt.-től és a MBH Bank Nyrt.-től is. A Közút Zrt.-nél és a Volánbusz Zrt.-nél betöltött igazgatósági tagként Magyar Péter másfél év alatt, 2022 augusztusa és 2024 februárja között, együttesen 12,83 millió forintot vett fel. 

Az is meglehetősen furcsa állítás, hogy a Tisza jelöltjei ismerik a helyi emberek problémáit, miközben közülük többről a jelöltállítás idején kiderült, hogy azt sem tudják, hol van az a körzet valójában, ahol a választáson elindulnak. 

Az is külön megér egy misét, hogy ezek a jelöltek mennyire nem félnek kimondani az igazságot. Több kiszivárgott felvétel is arról tanúskodik ugyanis, hogy a tiszások nem kívánnak beszélni a programjukról, vagyis arról, szerintük mit kellene tennie egy esetleges Tisza-kormánynak az országgal. Ezek közül a legemlékezetesebb a Tisza etyeki fórumáról kiszivárgott videó, amelyen Tarr Zoltán, a párt alelnöke kijelenti: azért fél beszélni a terveikről, mert akkor megbuknának. A választás után azonban bármit meg lehet majd csinálni. 

Magyar Péter ráadásul gyakorlatilag szájzárat írt elő az összes jelöltjének, tehát ha akarnának, akkor sem mondhatnák ki bátran a saját igazságukat, ahogyan az több, szokásos rágalmazó kijelentés mellett a Tisza Párt propagandakiadványában szerepel.  

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

  

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Ehhez pofa kell: Fekete-Győr András nekiugrott Kapu Tibornak, az esetnek csúnya vége lett

Csépányi Balázs avatarja

Leszállt a lila köd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu