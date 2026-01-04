Magyar PéterTisza Pártmagyarázkodás

Magyar Péter is tudja, hogy neki már „meleg a pite”

Egyre több a magyarázkodás és a kifogások keresése a Tisza Párt körül.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 20:57
Forrás: Facebook
– Fantasztikus három hónap előtt állunk – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Fotó: MTI/Kovács Attila

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott, hogy a választási kampányban rengeteg lesz a meló, de sok remek találkozás és nagyszerű pillanat is vár rájuk.

Látszik, hogy Peti a kevés józan pillanatában tudja, hogy meleg a pite, bukó a projekt, ebből zacskó lesz

– fogalmazott Menczer Tamás a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a viselkedése kapcsán, majd pontosított: egyre több a magyarázkodás, a kifogások keresése, a vereség magyarázása a baloldali pártvezér részéről.

– Peti szerint a csúnya Fidesz hamis lejárató anyagokat csinál majd róla – jelezte Menczer. Majd kijelentette: Magyar Péterről nem kell hamis anyagokat csinálni, bőven elég, ha az igazat elmondják. Sőt ebben is segít Tarr „a választás után mindent lehet” Zoltán. Elkotyogja ő meg a többi tiszás „szakértő” az igazságot a megszorítócsomagról – mutatott rá.

Minél jobban telik az idő, a magyarok annál jobban megismernek, Peti, és nem kérnek belőled

– jelentette ki a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás szerint amikor a Tisza Párt elnöke előadást tart az etikai kódexről,akkor az annyira abszurd, hogy akár tarthatna előadást a hosszú, boldog házasság titkáról, feleségünk megbecsüléséről, az övcsat rendeltetésszerű használatáról vagy az igazmondás fontosságáról is. – Kapaszkodj a Ruszinba meg a Tarrba, mert április után csak ők maradnak – tette hozzá, Ruszin-Szendi Romuluszra és Tarr Zoltánra, a Tisza két vezető politikusára utalva.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

