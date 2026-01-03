tisza párttiszamagyar péterszalai piroska

Így nézi hülyének a magyarokat a Tisza Párt

Még a kakaó árával kapcsolatban is hazudnak Magyar Péterék. A Tisza Párt kiadványában azt állítják, hogy huszonötszörösére nőtt a kakaópor ára 2021 óta.

Gábor Márton
2026. 01. 03. 8:42
Fotó: Polyák Attila
Nem tudni, hogy puszta rosszindulat vagy csak az alapvető matematikai ismeretek hiánya vezette a Tiszta Hang kiadvány hatodik számát szerkesztő, nagybetűs tiszás szakértőket oda, hogy azt állítsák, huszonötszörösére nőtt a kakaó ára 2021 óta. 

A tiszások szerint több millió forint értékű kakaóbab látható a képen (Fotó: MTI/EPA/EFE/Carlos Ortega Fotó: Carlos Ortega)

Szalai Piroska, a hazugság kapcsán közösségi oldalán kiemelte, 

a Tisza szakértői megint hozták a szokásos formájukat! Gyurcsány őszödi beszéde óta tudjuk, hogy mikor számolni kell, akkor elfogy a tudomány a balos szakértőknél. Most is ez történt!

A miniszterelnöki főtanácsadó arra hívta fel a figyelmet, hogy 2021-ben egy doboz kakaópor volt körülbelül 400 forint, ami 70-100 gramm, most pedig egy kilós kakaópor árát hasonlítják ehhez. Vagyis a tiszás szakértők, és a kiadvány szerkesztői teljesen más súlyú termékeket hasonlítottak össze annak érdekében, hogy minél hangzatosabb eredmények jöjjenek ki, amelyek jól mutatnak majd nyomtatásban. 

Állítják ugyanitt, hogy »magas árak, üres pénztárcák«. Azt elfelejtik megemlíteni, hogy ebben az időszakban a nettó átlagkereset 77 százalékkal, a nettó mediánkereset pedig 91 százalékkal nőtt. Tehát a pénztárcákban eleve több van, mint 2021-ben volt, s így abból a pénztárcából még kakaóport is többet lehet vásárolni most, mint 2021-ben

– tette hozzá Szalai Piroska.

Szintén a Tisza Párt propagandakiadványának érdekessége, hogy az összesen nyolc oldal hosszúságú szóróanyagon öt oldalon is felbukkan Magyar Péter képe. A Tisza Párt elnöke pedig a vele készült interjúban csak annyit mond a 2024 előtti életéről, 

2004 óta dolgoztam ügyvédként, diplomataként és cégvezetőként is. 

Azt, a gyenge ellenzéki gyomornak nehezen emészthető apróságot ugyanakkor elfelejtették leírni, hogy Magyar Péter ezeket a pozíciókat fideszesként töltötte be.  

A kakaó drágulásával kapcsolatos nevetséges állítás kapcsán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, 

két lehetőség van: a Tisza vagy tudatosan hazudik az embereknek vagy annyira alkalmatlanok, hogy még a kakaópor árát sem tudják kiszámolni. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

