Perintfalvi is rémeket lát vagy remél

Perintfalvi Rita, Facebook: „Kapu bizonyára remek űrhajós és remek kutató, de túl sok politikai érzéke tutira nincsen (vagy az 51 milliárd túl sok pénz…), ha képes volt a Magyarország sorsát véglegesen eldöntő 26-os választást szimplán »közéleti vitává« degradálni. Vagy közben már a háttérben el is dőlt, hogy nem is lesznek választások, max. egy »vita« lesz majd abból, hogy a kormány megpuccsolta a nép akaratát?”



