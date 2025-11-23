Real Madrid-nevelés lett a királyiak végzete, fontos pontokat buktak Bellinghamék

A Real Madrid utolsó öt bajnokijából négyet megnyert, csak a Rayo Vallecano ellen játszott döntetlent, így remek előjelekkel várta a vasárnapi esti La Liga-meccsét. Ezzel szemben az Elche az utóbbi öt bajnokiján egyszer sem tudott nyerni, ugyanakkor némi bizakodásra adhatott okot, hogy a kiscsapat a Real Sociedad és az Athletic Bilbao ellen is kiharcolt egy-egy döntetlent a közelmúltban.

Aleix Febas góljával az Elche szerezte meg a vezetést a Real Madrid elleni bajnokin. Fotó: AFP/JOSE JORDAN

Az Elche kezdőcsapata:

A Real Madrid kezdője:

Az első nagyobb lehetőség meglepetésre az Elche előtt alakult ki, egy labdaszerzés után Rafa Mir kapott szenzációs labdát, azonban a spanyol játékos hét méterről nem tudott betalálni, Thibaut Courtois hatalmas bravúrral védte a próbálkozást.

A 30. percben Kylian Mbappé lépett ki a védők mögül, azonban az utolsó pillanatban hosszan tolta meg a labdát, így már nem tudta elpasszolni a játékszert a kijövő Inaki Pena mellett, akinek a testében elakadt a francia csatár lövése.

Kétszer is hátrányban volt a Real Madrid

A 33. percben ismét Mbappé került helyzetbe Trent Alexander-Arnold beadása után, azonban Pena földöntúli bravúrral védeni tudott.

A fordulás után is lelkes maradt az Elche, aminek az 53. percben meg is lett az eredménye, German Valera sarkazása után Aleix Febas lépett ki a védők mögül, és elpasszolta Courtois mellett a labdát, ami a kapufáról a gólvonal mögé csorgott. (1-0).

A 78. percben Aleander-Arnold szögletét Jude Bellingham csúsztatta tovább, az ötösre lecsorgó labdát pedig Kerkez Milos korábbi bournemouth-i csapattársa, Dean Huijsen passzolta be a kapuba. (1-1).

A 84. minutumban viszont a csereként beállt Real Madrid-nevelés, Álvaro Rodríguez bombázta rá 20 méterről a játékszert, és ugyan nem ment teljesen sarokra a labda, de Courtois már nem ért le a lövésre. (2-1).

A 87. percben egy kapu előtti kavarodás után Kylian Mbappé mentette meg a labdát az alapvonalon, és centerezte be rögtön Jude Bellinghamnek a labdát, aki az ötösről nem hibázott. (2-2). Az esetet utána percekig videózták, mivel a gól előtt Vinícius Júnior átesett Penán: miközben a brazil támadó igyekezte átugorni az Elche kapusát, közben orrba rúgta. A videóbíró azonban végül nem találta szabálytalannak az esetet.

A 97. percben Víctor Chustot még második sárga lappal leküldte a játékvezető, amiért hátulról szabálytalankodott Kylian Mbappé ellen.