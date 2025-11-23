Real MadridKylan MbappéElche

Real Madrid-nevelés lett a királyiak végzete, fontos pontokat buktak Bellinghamék

A Real Madrid 2-2-s döntetlent játszott az Elche ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában. Kétszer is hátrányba került a Real Madrid, de mindkétszer összejött az egyenlítés, bár Bellingham találatát sokáig vizsgálta a VAR.

C. Kovács Attila
2025. 11. 23. 23:11
Jude Bellingham és Kylian Mbappé. Forrás: NurPhoto/JOSE BRETON
A Real Madrid utolsó öt bajnokijából négyet megnyert, csak a Rayo Vallecano ellen játszott döntetlent, így remek előjelekkel várta a vasárnapi esti La Liga-meccsét. Ezzel szemben az Elche az utóbbi öt bajnokiján egyszer sem tudott nyerni, ugyanakkor némi bizakodásra adhatott okot, hogy a kiscsapat a Real Sociedad és az Athletic Bilbao ellen is kiharcolt egy-egy döntetlent a közelmúltban.

Aleix Febas góljával az Elche szerezte meg a vezetést a Real Madrid elleni bajnokin.
Aleix Febas góljával az Elche szerezte meg a vezetést a Real Madrid elleni bajnokin. Fotó: AFP/JOSE JORDAN

Az Elche kezdőcsapata:

A Real Madrid kezdője:

Az első nagyobb lehetőség meglepetésre az Elche előtt alakult ki, egy labdaszerzés után Rafa Mir kapott szenzációs labdát, azonban a spanyol játékos hét méterről nem tudott betalálni, Thibaut Courtois hatalmas bravúrral védte a próbálkozást. 

A 30. percben Kylian Mbappé lépett ki a védők mögül, azonban az utolsó pillanatban hosszan tolta meg a labdát, így már nem tudta elpasszolni a játékszert a kijövő Inaki Pena mellett, akinek a testében elakadt a francia csatár lövése. 

Kétszer is hátrányban volt a Real Madrid

A 33. percben ismét Mbappé került helyzetbe Trent Alexander-Arnold beadása után, azonban Pena földöntúli bravúrral védeni tudott. 

A fordulás után is lelkes maradt az Elche, aminek az 53. percben meg is lett az eredménye, German Valera sarkazása után Aleix Febas lépett ki a védők mögül, és elpasszolta Courtois mellett a labdát, ami a kapufáról a gólvonal mögé csorgott. (1-0).

A 78. percben Aleander-Arnold szögletét Jude Bellingham csúsztatta tovább, az ötösre lecsorgó labdát pedig Kerkez Milos korábbi bournemouth-i csapattársa, Dean Huijsen passzolta be a kapuba. (1-1).

A 84. minutumban viszont a csereként beállt Real Madrid-nevelés, Álvaro Rodríguez bombázta rá 20 méterről a játékszert, és ugyan nem ment teljesen sarokra a labda, de Courtois már nem ért le a lövésre. (2-1).

A 87. percben egy kapu előtti kavarodás után Kylian Mbappé mentette meg a labdát az alapvonalon, és centerezte be rögtön Jude Bellinghamnek a labdát, aki az ötösről nem hibázott. (2-2). Az esetet utána percekig videózták, mivel a gól előtt Vinícius Júnior átesett Penán: miközben a brazil támadó igyekezte átugorni az Elche kapusát, közben orrba rúgta. A videóbíró azonban végül nem találta szabálytalannak az esetet. 

A 97. percben Víctor Chustot még második sárga lappal leküldte a játékvezető, amiért hátulról szabálytalankodott Kylian Mbappé ellen.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így végül 2-2-s döntetlennel zárult a találkozó.

A Királyi Gárda városi riválisa, az Atlético Madrid nyerni tudott vasárnap délután, a Matracosok idegenben 1-0-s győzelmet arattak a Getafe ellen egy 82. percben szerzett öngólnak köszönhetően. Győzelmével az Atlético tizenkét forduló óta veretlen, az idénynyitón kapott ki legutóbb, azóta nyolc győzelem és négy döntetlen a mérlege, és a negyedik helyen áll a tabellán.

Spanyol bajnokság, 13. forduló, vasárnapi játéknap

Elche-Real Madrid 2-2 (0-0), Elche, 31 ezer néző, jv: F. Maeso, gólszerzők: Febas (53.), Rodríguez (84.), illetve Huijsen (78.) és Bellingham (87.), kiállítva: Chust (97. - Elche) 

Oviedo-Rayo Vallecano 0-0

Real Betis-Girona 1-1 (0-1) gólszerzők: Gomez (75.), illetve Vanat (20.)

Getafe-Atlético Madrid 0-1 (0-0) gólszerző: Duarte (82. – öngól)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

