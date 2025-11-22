BarcelonafüttyszóFerran TorresCamp Nouban

Diadalmas visszatérés a Camp Nouba, mégis füttykoncerttel tüntetett a barcelonai közönség

A Barca két év után újra hazatért a felújított Camp Nouba, és parádés játékkal, Ferran Torres és Lamine Yamal főszereplésével 4-0-ra kiütötte az Athletic Bilbaót a La Liga 13. fordulójában. A gálahangulatot azonban beárnyékolta a hazai közönség látványos neheztelése: Nico Williams minden labdaérintését fütty kísérte, amiért a fiatal szélső a nyáron visszautasította a Barcelona ajánlatát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 19:19
Tűzijáték a Camp Nouban, annak örömére, hogy közel két és fél év után visszatért a Barcelona az otthonába Fotó: LLUIS GENE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem kellett izgulniuk Barcelona drukkereinek: Hansi Flick csapata mindössze öt perc után megszerezte első gólját a modernizált Camp Nouban, ahová két és fél év után térhetett vissza . A történelmi találat Robert Lewandowski nevéhez fűződött.

Ferran Torres két góllal, Lamine Yamal pedig két gólpasszal vette ki a részét a Barcelona Bilbao feletti sikeréből, amikor a csapat visszatért a Camp Nouba. A közönség kifütyülte Nico Williamset
Ferran Torres két góllal, Lamine Yamal pedig két gólpasszal vette ki a részét a Barcelona Bilbao feletti sikeréből, amikor a csapat visszatért a Camp Nouba. A közönség kifütyülte Nico Williamset Fotó: LLUIS GENE/AFP

A katalánok az első perctől fogva nagy fölényben játszottak, az Athletic Bilbao ellen. Hamarosan Ferran Torres is eredményes volt, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette találatát. A félidő végén azonban már nem tudták megfosztani a spanyol támadót az ünnepléstől: Lamine Yamal zseniális passzát tökéletesen értékesítette, így a Barca kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre.

Sima Barcelona-győzelem a felújított Camp Nouban

A folytatásban sem változott a játék képe: a Barcelona felszabadultan, ötletesen és tempósan futballozott. A 48. percben Fermín López lépett elő főszereplővé, aki Eric García átadását váltotta gólra, ezzel végleg megtörve az egyre tanácstalanabb baszkok ellenállását.

A Bilbao hiába próbált váltani, támadásaik ritkán jutottak el a hazai kapuig, a Barcelonának viszont több lehetősége is volt tovább növelni előnyét. Egyedül amiatt lehetett elégedetlen a Barcelona, hogy Lamine Yamal ezúttal nem tudott betalálni. Többször is közel járt a gólhoz, ezúttal be kellett érnie két gólpasszal, a végül a rendes játékidő utolsó percében ugyanis ő hozta pazarul helyzetbe Ferran Torrest, aki beállította a 4-0-s végeredményt.

Ferran Torres két góllal, Lamine Yamal pedig két gólpasszal járult hozzá a Barcelona sikeréhez.

Füttykoncert Nico Williamsnek: a szurkolók nem felejtenek

A látványos hazai győzelem mellett mégis volt egy vendégszereplő, aki különös figyelmet kapott. Nico Williams neve már a bemelegítésnél füttyvihart váltott ki a lelátóról. A katalán drukkerek nem bocsátják meg a 23 éves támadónak, hogy a nyáron az utolsó pillanatban visszautasította a Barcelona ajánlatát, és inkább hosszabbított a Bilbaóval.

Nico Williams nem akarta hallani a füttyszót a Camp Nouban
Nico Williams nem akarta hallani a füttyszót a Camp Nouban Fotó: LLUIS GENE / AFP

A pályán is minden megmozdulását füttyszó és gúnyos rigmusok kísérték: amikor egy lövése messze elkerülte a kaput, a közönség ironikusan skandálta: „Nico, maradj csak!” A fiatal szélső ennek ellenére a Bilbao egyik legveszélyesebb játékosa volt, több alkalommal is megforgatta Koundét és Baldét, s az első félidő legnagyobb vendéghelyzete is az ő nevéhez fűződött.

A katalán szurkolók érzelmei azonban egyértelműek: hiába a barátság Lamine Yamallal, hiába a spanyol válogatottban mutatott fejlődése, a Camp Nou közönsége nem felejtette el a visszautasítást.

La Liga, 13. forduló

  • Alavés–Celta Vigo 0-1
  • Barcelona–Athletic Bilbao 4-0
  • Osasuna–Real Sociedad 18.30
  • Villarreal–Mallorca 21.00

pénteken játszották:

  • Valencia–Levante 1-0

vasárnap játsszák:

  • Oviedo–Rayo Vallecano 14.00
  • Real Betis–Girona 16.15
  • Getafe–Atlético Madrid 18.30
  • Elche–Real Madrid 21.00

hétfőn játsszák:

  • Espanyol–Sevilla 21.00

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.