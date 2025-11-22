Diadalmas visszatérés a Camp Nouba, mégis füttykoncerttel tüntetett a barcelonai közönség

Nem kellett izgulniuk Barcelona drukkereinek: Hansi Flick csapata mindössze öt perc után megszerezte első gólját a modernizált Camp Nouban, ahová két és fél év után térhetett vissza . A történelmi találat Robert Lewandowski nevéhez fűződött.

Ferran Torres két góllal, Lamine Yamal pedig két gólpasszal vette ki a részét a Barcelona Bilbao feletti sikeréből, amikor a csapat visszatért a Camp Nouba. A közönség kifütyülte Nico Williamset Fotó: LLUIS GENE/AFP

A katalánok az első perctől fogva nagy fölényben játszottak, az Athletic Bilbao ellen. Hamarosan Ferran Torres is eredményes volt, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette találatát. A félidő végén azonban már nem tudták megfosztani a spanyol támadót az ünnepléstől: Lamine Yamal zseniális passzát tökéletesen értékesítette, így a Barca kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre.

Sima Barcelona-győzelem a felújított Camp Nouban

A folytatásban sem változott a játék képe: a Barcelona felszabadultan, ötletesen és tempósan futballozott. A 48. percben Fermín López lépett elő főszereplővé, aki Eric García átadását váltotta gólra, ezzel végleg megtörve az egyre tanácstalanabb baszkok ellenállását.

A Bilbao hiába próbált váltani, támadásaik ritkán jutottak el a hazai kapuig, a Barcelonának viszont több lehetősége is volt tovább növelni előnyét. Egyedül amiatt lehetett elégedetlen a Barcelona, hogy Lamine Yamal ezúttal nem tudott betalálni. Többször is közel járt a gólhoz, ezúttal be kellett érnie két gólpasszal, a végül a rendes játékidő utolsó percében ugyanis ő hozta pazarul helyzetbe Ferran Torrest, aki beállította a 4-0-s végeredményt.

Ferran Torres két góllal, Lamine Yamal pedig két gólpasszal járult hozzá a Barcelona sikeréhez.

Füttykoncert Nico Williamsnek: a szurkolók nem felejtenek

A látványos hazai győzelem mellett mégis volt egy vendégszereplő, aki különös figyelmet kapott. Nico Williams neve már a bemelegítésnél füttyvihart váltott ki a lelátóról. A katalán drukkerek nem bocsátják meg a 23 éves támadónak, hogy a nyáron az utolsó pillanatban visszautasította a Barcelona ajánlatát, és inkább hosszabbított a Bilbaóval.

Nico Williams nem akarta hallani a füttyszót a Camp Nouban Fotó: LLUIS GENE / AFP

A pályán is minden megmozdulását füttyszó és gúnyos rigmusok kísérték: amikor egy lövése messze elkerülte a kaput, a közönség ironikusan skandálta: „Nico, maradj csak!” A fiatal szélső ennek ellenére a Bilbao egyik legveszélyesebb játékosa volt, több alkalommal is megforgatta Koundét és Baldét, s az első félidő legnagyobb vendéghelyzete is az ő nevéhez fűződött.