Kiderült, mikor játszhat újra a Camp Nou stadionban a Barcelona

Hétfőn megérkezett a hír, amire a katalán klub szurkolói már régóta vártak. Máig utoljára 2023. május 28-án, a Mallorca ellen játszott tétmeccset a Barcelona a Camp Nou stadionban, szombaton, az Athletic Bilbao ellen 16.15-kor kezdődő bajnokin azonban újra megnyitja kapuit a felújítás alatt álló aréna.

A Camp Nou renoválása a visszatérés ellenére sem fejeződött még be (Fotó: AFP/Josep Lago)

Egyelőre alig félház lehet csak a Camp Nou lelátóin

Az elmúlt időszakban a hazai mérkőzéseit a Montjuicen található Olimpiai Stadionban vívó Barcelona szponzora miatt hivatalos nevén immáron Spotify Camp Nou egyelőre 45 401 néző befogadására áll készen, mivel a munkálatok még nem fejeződtek be. A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló futballstadion teljes körű felújítása révén a nézőtéri kapacitás fokozatosan nő, és a stadion végül mintegy 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas. A renoválás aktuális állapotáról októberben a helyszínről számoltunk be.