Kiderült, mikor játszhat újra a Camp Nou stadionban a Barcelona

Csaknem két és fél éves várakozás ér véget. Az FC Barcelona labdarúgócsapata november 22-én, szombaton újra a Camp Nou gyepén fogadhatja riválisát, vagyis visszatér a legendás stadionba. Egyelőre még nem teljes kapacitással nyitják meg a létesítményt, amely hamarosan BL-meccs otthona is lehet.

2025. 11. 17. 19:43
A Barcelona futballistái november elején a Camp Nou gyepén, szurkolók jelenlétében edzhettek. Fotó: AFP/Josep Lago
Hétfőn megérkezett a hír, amire a katalán klub szurkolói már régóta vártak. Máig utoljára 2023. május 28-án, a Mallorca ellen játszott tétmeccset a Barcelona a Camp Nou stadionban, szombaton, az Athletic Bilbao ellen 16.15-kor kezdődő bajnokin azonban újra megnyitja kapuit a felújítás alatt álló aréna.

A Camp Nou renoválása a visszatérés ellenére sem fejeződik még be
A Camp Nou renoválása a visszatérés ellenére sem fejeződött még be (Fotó: AFP/Josep Lago)

 

Egyelőre alig félház lehet csak a Camp Nou lelátóin

Az elmúlt időszakban a hazai mérkőzéseit a Montjuicen található Olimpiai Stadionban vívó Barcelona szponzora miatt hivatalos nevén immáron Spotify Camp Nou egyelőre 45 401 néző befogadására áll készen, mivel a munkálatok még nem fejeződtek be. A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló futballstadion teljes körű felújítása révén a nézőtéri kapacitás fokozatosan nő, és a stadion végül mintegy 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas. A renoválás aktuális állapotáról októberben a helyszínről számoltunk be.

Érdekesség, hogy a klubvezetés kérvényezte az Európai Labdarúgó-szövetségnél, hogy a jövő heti, Eintracht Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-alapszakaszmeccsen is a Camp Nouban játszhasson, ám a visszajelzés még nem érkezett meg.

A főpróba mindenesetre már megvolt: november 7-én a Barcelona 23 ezer nézőt engedett be a Camp Nouba egy edzésére, ahol a kilátogatók meccshangulatban fogadták a futballistákat.

