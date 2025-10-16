Camp NouBarcelonaBüki PéterfelújításJoan Laporta

Testközelből láttuk a Camp Nou felújítását, megtudtuk, mikor nyithat ki újra

Hónapok óta zajlanak a találgatások, vajon mikor térhet vissza otthonába az FC Barcelona. A Camp Nou megnyitására már több időpontot is kitűztek, azonban eddig egyik ígéret sem valósult meg. A katalánok a Valencia, a Getafe és a Real Sociedad elleni bajnokikat, valamint a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája találkozót sem játszhatták még a megszokott hazai környezetükben. Az előző héten Barcelonában járva megtekintettük a stadionnál zajló építkezést, majd nem sokkal később Büki Péterrel, a Camp Noutól mindössze kétszáz méterre működő Futballárium sportbár tulajdonosával beszélgettünk, aki elárulta a beruházás legfrissebb részleteit.

Tóth Norbert
2025. 10. 16. 5:30
A Camp Nou felújítása még javában zajlik.
Még javában zajlik a Camp Nou renoválása. (Fotó: Tóth Norbert)
A Camp Nou felújítása még 2023-ban kezdődött, azóta zárva tart a létesítmény. A Barcelona a hazai mérkőzéseit a Lluís Companys Olimpiai Stadionban rendezi, ahol a női és az ifjúsági csapatok is játszanak. Ezzel a beruházással nemcsak a 99 ezer férőhelyes stadion, hanem az egész környék megújul: múzeum, egészségügyi és médiaközpont is épül, a környéken több utcát sétálóutcává alakítanak és parkosítanak. Mindezek mellett új metróvonalat is építenek, amely majd összeköti a repteret a stadionnal, amelynek 105 ezer főre nő a befogadóképessége.

A Camp Nou felújítása még javában zajlik.
Az idény két hónapja elindult, de a Barcelona nem költözhetett vissza a Camp Nouba. (Fotó: Tóth Norbert)

 

Számtalanszor elhalasztották a Camp Nou megnyitását

A felújítás teljes mértékben valószínűleg a 2026–27-es idény kezdetére fejeződik be. Az új, harmadik szint befejezése, a tető beépítése, a belső terek és a stadion környező területeinek fejlesztése még hosszú időt vesz igénybe.

A megnyitás időpontja körüli félreértések leginkább a Barcelona elnökének, Joan Laportának az elhamarkodott ígéreteiből adódtak.

A visszatérés első dátumaként tavaly november volt kijelölve, ugyanis ezzel ünnepelték volna a klub 125 éves évfordulóját. Utána a 2024-es év vége volt az ígéret, az Atlético Madrid elleni meccs előtt ez lett volna a karácsonyi ajándék a katalán szurkolóknak. Majd az idei év elejét emlegették, utána a május 10-i El Clásicót, ezt követően az augusztusi Joan Gamper-kupát, végül a szeptember 14-i Valencia elleni bajnokit. Egyik ígéret sem vált valóra. Sőt, az első három La Liga-mérkőzést és a PSG elleni BL-találkozót is másik stadionban játszotta a katalán együttes.

– Most ott tartunk, hogy eddig semmilyen hivatalos információ nincs arról, hogy mikor lesz a visszaköltözés a Camp Nouba – mondta lapunknak Büki Péter, a Camp Nou közvetlen közelében működő Futballárium sportbár tulajdonosa.

Számos Barcelona-legenda megfordult már a Futballáriumban.
Megszámlálhatatlan egyedi és felbecsülhetetlen értékű sportrelikvia található a Büki Péter és Beke Erika által vezetett Futballáriumban. (Fotó: Tóth Norbert)

 

Még maga a Barcelona sem tudja, mikor költözhet vissza

Büki Péter meglátása szerint a Barcelonánál felmérték, hogy semmi értelme 20-22-27 ezer fős kapacitással ismét megnyitni a legendás stadiont.

Az én véleményem az, hogy ebben az évben nem is lesz visszaköltözés, viszont januártól várható. Nekünk van kapcsolatunk a klubbal, körbevezettek minket, elmondhatom, hogy már jó állapotban van belülről is a stadion

– számolt be a Futballárium tulajdonosa, majd hozzátette, hogy természetesen laikusként állítja ezt, hiszen nem építész, de az első két karéj rendben van már, fel van töltve székekkel, továbbá a VIP-részleg is elkészült.

– Amit én hallottam, az az, hogy a különböző biztonsági előírásoknak nem felel meg a stadion. Kéthetente adhatják be a kérvényt az önkormányzatnak, hogy küldjenek ki delegációt, és nézzék át a korábban megjelölt hibák kijavítását. Az utolsó alkalommal, amikor megnézték a stadiont, ismét találtak tíz-tizenöt hibát. Amíg ezeket nem javítják ki, addig nem kapják meg az engedélyt a visszaköltözésre. Millióan kérdezik tőlem, hogy mikor lesz már itt meccs, mindig azt szoktam mondani, hogy még maga a Barcelona sem tudja – foglalta össze a jelenlegi helyzetet Büki Péter.

A Camp Nou felújítása még javában zajlik.
1/11 Így fest a felújítás alatt álló Camp Nou

 

Mindenki tűkön ül Barcelonában

Büki Péter rengeteg helybéli emberrel beszél és tartja a kapcsolatot napi szinten, így ismeri is az „utca emberének” a véleményét is. Elmondása szerint abban mindenki kivétel nélkül egyetért, hogy a renoválásra szükség volt, sőt már Josep Maria Bartomeu elnöksége alatt is bele lehetett volna vágni.

Az első bejelentést óriási öröm fogadta. A második csúsztatás után azonban már teljesen elvesztette a valóságosságát, mindenki megvonta a vállát. Egyre többen mondták, hogy ebben az évben valószínűleg nem lesz már semmi a visszatérésből

– árulta el Büki Péter, aki finoman megjegyezte, hogy azok alapján, amit ő hallott, Joan Laporta elnök szavahihetősége kissé megkopott már a szurkolók szemében. Ettől függetlenül mindenki tűkön ülve várja a Camp Nou megnyitását.

