Testközelből láttuk a Camp Nou felújítását, megtudtuk, mikor nyithat ki újra

A Camp Nou felújítása még 2023-ban kezdődött, azóta zárva tart a létesítmény. A Barcelona a hazai mérkőzéseit a Lluís Companys Olimpiai Stadionban rendezi, ahol a női és az ifjúsági csapatok is játszanak. Ezzel a beruházással nemcsak a 99 ezer férőhelyes stadion, hanem az egész környék megújul: múzeum, egészségügyi és médiaközpont is épül, a környéken több utcát sétálóutcává alakítanak és parkosítanak. Mindezek mellett új metróvonalat is építenek, amely majd összeköti a repteret a stadionnal, amelynek 105 ezer főre nő a befogadóképessége.

Az idény két hónapja elindult, de a Barcelona nem költözhetett vissza a Camp Nouba. (Fotó: Tóth Norbert)

Számtalanszor elhalasztották a Camp Nou megnyitását

A felújítás teljes mértékben valószínűleg a 2026–27-es idény kezdetére fejeződik be. Az új, harmadik szint befejezése, a tető beépítése, a belső terek és a stadion környező területeinek fejlesztése még hosszú időt vesz igénybe.

A megnyitás időpontja körüli félreértések leginkább a Barcelona elnökének, Joan Laportának az elhamarkodott ígéreteiből adódtak.

A visszatérés első dátumaként tavaly november volt kijelölve, ugyanis ezzel ünnepelték volna a klub 125 éves évfordulóját. Utána a 2024-es év vége volt az ígéret, az Atlético Madrid elleni meccs előtt ez lett volna a karácsonyi ajándék a katalán szurkolóknak. Majd az idei év elejét emlegették, utána a május 10-i El Clásicót, ezt követően az augusztusi Joan Gamper-kupát, végül a szeptember 14-i Valencia elleni bajnokit. Egyik ígéret sem vált valóra. Sőt, az első három La Liga-mérkőzést és a PSG elleni BL-találkozót is másik stadionban játszotta a katalán együttes.

– Most ott tartunk, hogy eddig semmilyen hivatalos információ nincs arról, hogy mikor lesz a visszaköltözés a Camp Nouba – mondta lapunknak Büki Péter, a Camp Nou közvetlen közelében működő Futballárium sportbár tulajdonosa.

Megszámlálhatatlan egyedi és felbecsülhetetlen értékű sportrelikvia található a Büki Péter és Beke Erika által vezetett Futballáriumban. (Fotó: Tóth Norbert)

Még maga a Barcelona sem tudja, mikor költözhet vissza

Büki Péter meglátása szerint a Barcelonánál felmérték, hogy semmi értelme 20-22-27 ezer fős kapacitással ismét megnyitni a legendás stadiont.

Az én véleményem az, hogy ebben az évben nem is lesz visszaköltözés, viszont januártól várható. Nekünk van kapcsolatunk a klubbal, körbevezettek minket, elmondhatom, hogy már jó állapotban van belülről is a stadion

– számolt be a Futballárium tulajdonosa, majd hozzátette, hogy természetesen laikusként állítja ezt, hiszen nem építész, de az első két karéj rendben van már, fel van töltve székekkel, továbbá a VIP-részleg is elkészült.