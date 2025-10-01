A végén jött a csattanó a BL-rangadón, elrontották a Barcelona estéjét

A PSG és a Barcelona számtalan alkalommal összefutott egymással a Bajnokok Ligájában az elmúlt évtizedben. Közös volt ezekben a párharcokban, hogy mindegyik emlékezetesre sikerült, már csak azért is, mert csak úgy potyogtak a gólok minden alkalommal. És persze azért is különleges ez a párosítás, mert a párizsiakkal májusban BL-t nyert Luis Enrique egykori csapata ellen próbálta meg sikerre vezetni a jelenlegit, a sokak által az Aranylabda fő esélyesének kikiáltott, de az elismerésről lemaradó Lamine Yamal pedig a végül díjazott Ousmane Dembélével nézhetett szembe a pályán. Illetve csak nézhetett volna, mert a francia csatár sérülés miatt az orvosi szobában tengeti a napjait. Rajta kívül is sokan lemaradtak a szerdai mérkőzésről. A Barcelonánál Joan García, Raphinha, Gavi és Fermín López, a Paris Saint-Germainnél pedig Désiré Doué, Hvicsa Kvarachelia és Marquinhos is a hiányzók között szerepelt.

Ferrán Torres góljával vezetett a Barcelona a PSG ellen a Bajnokok Ligájában Fotó: AFP/LLUIS GENE

A Barcelona került előnybe

A Barca nagy fölényben játszott, és a házigazda első góljára sem kellett sokat várni. Ferrán Torres kis híján már a 15. percben megszerezte a vezetést, de akkor még éppen a gólvonal előtt mentett Illja Zabarnij. Négy perccel később azonban már senki sem állt a spanyol támadó útjába. Vitinha labdaeladása után Marcus Rashford tette középre, Torres elé a labdát, aki estében, közelről a kapuba talált.

Luis Enrique a meccs előtt azt nyilatkozta, hogy imádja a Hansi Flick-féle Barcelonát, amely ezúttal is kitett magáért, és a folytatásban is irányítása alatt tartotta a meccset. A spanyol vezetőedző a sajátjai produkciójával viszont nem lehetett elégedett, legalábbis az első fél órában, mert akkor a PSG nem sok vizet zavart. A 38. percben mondhatni a semmiből egyenlített: Nuno Mendes indult meg a bal oldalon, Senny Mayulut találta meg a labdával. Pau Cubarsí elcsúszott, így nem tudott menteni, a többi védő lemaradt, és pechjükre a 19 éves középpályás nem remegett meg a lehetőség kapujában, 14 méterről higgadtan középre lőtt.

A PSG a végén csapott le

Az egyenlítő gól felrázta a franciákat, akik pillanatok alatt fordíthattak volna. Ebből semmi sem lett, 1-1-gyel zárult az első félidő.

A másodikban bekezdett a Paris Saint-Germain, egymás után dolgozta ki a helyzeteket, de ekkor még nem tudta dűlőre vinni a dolgot. A mérkőzés hajrájában viszont a kapuja elé szorította a Barcelonát, aminek meglett az eredménye: Asraf Hakimi beadása után Goncalo Ramos talált a kapuba 12 méterről.

A videóbíró sem szólt közbe, ezzel a góllal 2-1 lett a slágermeccs végeredménye. A PSG ezzel olyat tett, amit korábban egy alakulat sem: zsinórban háromszor nyert a Barca vendégeként a BL-ben.