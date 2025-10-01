Rendkívüli

  • A végén jött a csattanó a BL-rangadón, elrontották a Barcelona estéjét
PSGBarcelonaBajnokok Ligája

A végén jött a csattanó a BL-rangadón, elrontották a Barcelona estéjét

Korán vezetést szerzett a Barcelona a Paris Saint-Germain ellen a BL alapszakaszának második fordulójában, de kevés volt az egygólos előny a címvédő ellen, amely mindkét félidő végén lőtt egy-egy gólt. A PSG így 2-1-re nyert, és hosszú hónapok óta legyőzhetetlen a Bajnokok Ligájában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 23:02
Senny Mayulu találatával egyenlített a PSG a Barcelona otthonában Fotó: AFP/LLUIS GENE
A PSG és a Barcelona számtalan alkalommal összefutott egymással a Bajnokok Ligájában az elmúlt évtizedben. Közös volt ezekben a párharcokban, hogy mindegyik emlékezetesre sikerült, már csak azért is, mert csak úgy potyogtak a gólok minden alkalommal. És persze azért is különleges ez a párosítás, mert a párizsiakkal májusban BL-t nyert Luis Enrique egykori csapata ellen próbálta meg sikerre vezetni a jelenlegit, a sokak által az Aranylabda fő esélyesének kikiáltott, de az elismerésről lemaradó Lamine Yamal pedig a végül díjazott Ousmane Dembélével nézhetett szembe a pályán. Illetve csak nézhetett volna, mert a francia csatár sérülés miatt az orvosi szobában tengeti a napjait. Rajta kívül is sokan lemaradtak a szerdai mérkőzésről. A Barcelonánál Joan García, Raphinha, Gavi és Fermín López, a Paris Saint-Germainnél pedig Désiré Doué, Hvicsa Kvarachelia és Marquinhos is a hiányzók között szerepelt.

Ferrán Torres góljával vezetett a Barcelona a PSG ellen a Bajnokok Ligájában
Ferrán Torres góljával vezetett a Barcelona a PSG ellen a Bajnokok Ligájában Fotó: AFP/LLUIS GENE

A Barcelona került előnybe

A Barca nagy fölényben játszott, és a házigazda első góljára sem kellett sokat várni. Ferrán Torres kis híján már a 15. percben megszerezte a vezetést, de akkor még éppen a gólvonal előtt mentett Illja Zabarnij. Négy perccel később azonban már senki sem állt a spanyol támadó útjába. Vitinha labdaeladása után Marcus Rashford tette középre, Torres elé a labdát, aki estében, közelről a kapuba talált.

Luis Enrique a meccs előtt azt nyilatkozta, hogy imádja a Hansi Flick-féle Barcelonát, amely ezúttal is kitett magáért, és a folytatásban is irányítása alatt tartotta a meccset. A spanyol vezetőedző a sajátjai produkciójával viszont nem lehetett elégedett, legalábbis az első fél órában, mert akkor a PSG nem sok vizet zavart. A 38. percben mondhatni a semmiből egyenlített: Nuno Mendes indult meg a bal oldalon, Senny Mayulut találta meg a labdával. Pau Cubarsí elcsúszott, így nem tudott menteni, a többi védő lemaradt, és pechjükre a 19 éves középpályás nem remegett meg a lehetőség kapujában, 14 méterről higgadtan középre lőtt.

A PSG a végén csapott le

Az egyenlítő gól felrázta a franciákat, akik pillanatok alatt fordíthattak volna. Ebből semmi sem lett, 1-1-gyel zárult az első félidő.

A másodikban bekezdett a Paris Saint-Germain, egymás után dolgozta ki a helyzeteket, de ekkor még nem tudta dűlőre vinni a dolgot. A mérkőzés hajrájában viszont a kapuja elé szorította a Barcelonát, aminek meglett az eredménye: Asraf Hakimi beadása után Goncalo Ramos talált a kapuba 12 méterről. 

A videóbíró sem szólt közbe, ezzel a góllal 2-1 lett a slágermeccs végeredménye. A PSG ezzel olyat tett, amit korábban egy alakulat sem: zsinórban háromszor nyert a Barca vendégeként a BL-ben.

A katalánok közel jártak a döntetlenhez, miközben a Paris Saint-Germainnek a Bajnokok Ligájában április óta nem volt olyan ellenfele, amelyikkel ne bírt volna (akkor az Aston Villa győzte le a franciákat). De a Barcelona győzelme mellé vereség társult, ezzel a 16. helyre esett vissza a tabellán Flick gárdája. A PSG a hat száz százalékos együttes egyike, jelenleg a harmadik hely illeti meg.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, szerda

  • Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 2-0 (1-0), gólszerzők: Zoubir (28.), Addai (83.)
  • Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 0-4 (0-2), gólszerzők: Woltemade (17.), Gordon (43., 64.), Barnes (80.) 
  • Arsenal (angol)–Olimpiakosz (görög) 2-0 (1-0), gólszerző: Martinelli (13.), Saka (90+2.)
  • Bayer Leverkusen (német)–PSV Eindhoven (holland) 1-1 (0-0), gólszerzők: Kofane (65.), ill. Saibari (72.)
  • Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 2-2 (1-0), gólszerzők: Mikautadze (18.), Veiga (90.), ill. Gatti (50.), Conceicao (56.)
  • Napoli (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 2-1 (1-0), gólszerzők: Höjlund (36., 79.), Suarez (62. – 11-esből)
  • Monaco (francia)–Manchester City (angol) 2-2 (1-2), gólszerzők: Teze (18.), Dier (90. – 11-esből), ill. Haaland (15., 44.)
  • Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 4-1 (1-0), gólszerzők: Svensson (29.), Chukwuemeka (51.), Guirassy (83.), Brandt (90+1.), ill. Guruzeta (61.)
  • Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 1-2 (1-1), gólszerzők: Torres (19.), ill. Mayulu (38.), Ramos (90+1.)

