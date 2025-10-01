Luis Enrique szerint nem Yamal a Barca Harry Pottere, mástól tart a PSG edzője

Őszintén beszélt az ellenfélről és annak egyik kulcsjátékosáról a PSG vezetőedzője, aki ezer szállal kötődik a Barcelonához. A két sztárcsapat vívja a labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai esti csúcsrangadóját (21.00, Barcelona, Olimpiai stadion), bár az Aranylabda-szavazás két főszereplője, Ousmane Dembélé és Lamine Yamal nem csaphat össze. Luis Enrique újságírói kérdésre válaszolva külön kitért Pedrire, a katalánok 22 éves spanyol középpályására.

Luis Enrique (jobbra) a spanyol válogatottnál dolgozott együtt Pedrivel. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

– Nagyon jól ismer engem. Számomra ő Harry Potter, remélem, nem hozza el a varázspálcát. De nem csak Pedriről van szó, számtalan magas szintű játékos van a csapatukban.

Labdával a Barca nagyon jó, labda nélkül pedig rengeteg erőforrásuk van. A Barcelonának ugyanolyan a mentalitása, mint nekünk. Izgalmas lesz olyan csapat ellen játszani, amelyiknek ugyanaz a filozófiája, mint nekünk. Mindketten jó focit szeretnénk játszani, függetlenül az eredményektől. Régóta ismerem Flicket és az ő játékról alkotott elképzeléseit is. A kulcs az lesz, hogy kinél van a labda – nyilatkozta a BL-rangadó előtt Luis Enrique, akinél 18 évesen debütált a spanyol felnőttválogatottban az immár 22 esztendős középpályás.

Luis Enrique hiányzói között Dembélé, Yamal és Pedri játszhat

Talán sokan meglepődnek, hogy nem Lamine Yamalt emelte ki a PSG vezetőedzője, de egyrészt Pedriről kérdezték, másrészt valóban inkább Pedri a Barca játékmestere. A sérülése után visszatérve Yamal fél órát már játszott és gólpasszt adott a hétvégén a Real Sociedad elleni 2-1-es siker alkalmával.

Az Aranylabdáról lemaradt 18 éves szélső ugyanakkor nem csaphat össze a szavazáson őt megelőző Ousmane Dembélével, aki továbbra is harcképtelen. Mint megírtuk, a párharcot számos kiválóság nélkül vívja majd meg a Barcelona és a Paris Saint-Germain.

A vendég franciáknál Dembélé mellett nem játszhat Désiré Doué, Hvicsa Kvarachelia és Marquinhos sem, de erős kétségek fogalmazódtak meg Fabián Ruíz és Vitinha egészségi állapotával kapcsolatban is.

Az FC Barcelonában megsérült az első számú kapus, Joan García, de rajta kívül Raphinhára, Gavira és Fermín Lópezre sem számíthat Hansi Flick, s Alejandro Baldé játéka is igencsak kérdéses. Pedri és Yamal viszont egyszerre lehet a pályán, s varázsolhatja el a magát még mindig Barca-drukkernek tartó PSG-edzőt, Luis Enriquét.

Imádom Flick Barcáját. Ő az egyik legmagasabb szintű edző, aki nem spekulál, előrenyomul, magasan letámad. Szeretem nézni, ahogy játszik a csapata. Én is Barca-drukker vagyok, és az is leszek egész életemben. Ez egy olyan csapat, amelyet sokat szeretek nézni, mert jól érzem magam benne

– hízelgett Luis Enrique.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, szerda: Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 18.45 (tv: Sport 1), Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 18.45 (tv: Sport 2), Arsenal (angol)–Olimpiakosz (görög) 21.00 (tv: Sport 2), Bayer Leverkusen (német)–PSV Eindhoven (holland) 21.00, Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 21.00, SSC Napoli (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00, AS Monaco (francia)–Manchester City (angol) 21.00 (tv: Sport 1), Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00, FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00