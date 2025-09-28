Lamine Yamal mit művelt egy perccel azután, hogy Flick becserélte?! + videó

A címvédő Barcelona fél óra játék után hátrányba került, de még a szünet előtt Jules Kounde góljával egyenlített, majd az 59. percben Robert Lewandowski is betalált. A lengyel támadónak Lamine Yamal adta a gólpasszt, egy perccel azután, hogy Hansi Flick vezetőedző csereként pályára küldte.

Lamine Yamal és Robert Lewandowski így ünnepelte a Barcelona második gólját. Fotó: AFP

Lamine Yamal visszatérése remekül sikerült

Az Aranylabda-szavazáson a második helyen végző, 18 éves Yamal a Barcelona legutóbbi négy mérkőzésén nem léphetett pályára, miután a spanyol válogatott szeptemberi vb-selejtezőiről makacs ágyéksérüléssel érkezett vissza. Most a becserélése után rögtön betört a 16-oson belülre, és a középre ívelt labdáját Lewandowski befejelte.