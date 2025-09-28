  • Magyar Nemzet
Lamine Yamal mit művelt egy perccel azután, hogy Flick becserélte?! + videó

Vasárnap a spanyol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában a Barcelona 2-1-re legyőzte a vendég Real Sociedadot. A Barcelona győztes góljához Lamine Yamal a becserélése után egy perccel adta a gólpasszt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 21:31
Lamine Yamal és Robert Lewandowski hozta össze a Barcelona győztes gólját Fotó: JOSEP LAGO Forrás: AFP
A címvédő Barcelona fél óra játék után hátrányba került, de még a szünet előtt Jules Kounde góljával egyenlített, majd az 59. percben Robert Lewandowski is betalált. A lengyel támadónak Lamine Yamal adta a gólpasszt, egy perccel azután, hogy Hansi Flick vezetőedző csereként pályára küldte. 

Lamine Yamal és Robert Lewandowski így ünnepelte a Barcelona második gólját
Lamine Yamal és Robert Lewandowski így ünnepelte a Barcelona második gólját. Fotó: AFP

Lamine Yamal visszatérése remekül sikerült

Az Aranylabda-szavazáson a második helyen végző, 18 éves Yamal a Barcelona legutóbbi négy mérkőzésén nem léphetett pályára, miután a spanyol válogatott szeptemberi vb-selejtezőiről makacs ágyéksérüléssel érkezett vissza. Most a becserélése után rögtön betört a 16-oson belülre, és a középre ívelt labdáját Lewandowski befejelte.

A Barcelona az élre állt, a Real Madrid elé került

A Barca győzelmével kihasználta a Real Madrid szombati vereségét – a királyi gárda 5-2-re kikapott az Atlético Madrid otthonában –, és átvette a vezetést a tabellán. Hét forduló után a Barcelonának 19, a Real Madridnak 18 pontja van.

Még egy Yamal-varázslat:

A Barcelona–Real Sociedad találkozó összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

