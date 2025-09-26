  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Kiderült az Aranylabda-szavazás pontos végeredménye, meglepőek a pontszámok!
Ousmane DembéléPSGLamine YamalFrance FootballAranylabda

Kiderült az Aranylabda-szavazás pontos végeredménye, meglepőek a pontszámok!

Négy nappal azután, hogy Ousmane Dembélé diadalmaskodott a 2025-ös Aranylabda-szavazáson, a France Football pénteken nyilvánosságra hozta a 30 jelölt pontszámait. Ebből kitűnik, hogy Dembelé nagy fölénnyel nyert, 1380 pontot gyűjtött, míg a második helyen zárt Lamine Yamal csak 1059-et. Jöjjenek az Aranylabda-pontok!

2025. 09. 26. 20:19
Az Aranylabdát nyerő Dembélé nagyon elérzékenyült, mikor Ronaldinhótól megkapta a díjat Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha Ousmane Dembélé rajongói attól tartottak, hogy kedvencük lemarad a 2025-ös Aranylabdáról, akkor ok nélkül aggódtak. A PSG játékosa, aki hétfő este diadalmaskodott a Théatre du Chatelet-ben, nagy különbséggel verte második helyezettet, Lamine Yamalt. A France Football pénteken nyilvánosságra hozta a Aranylabda trófea 30 jelöltjének pontszámait. Ousmane Dembélé 1380 ponttal nyert, 321 ponttal Lamine Yamal előtt (1059). Ez egy jelentős „szakadék” a 2024-es győztes Rodrit és az akkor második Vinícius Júnior közötti 41 pontos különbséghez képest.

Az Aranylabda minden profi labdarúgó álma, Dembélé most megkapta
Az Aranylabda minden profi labdarúgó álma, Dembélé most megkapta (Fotó: AFP)

Az újságírók – a FIFA-ranglista első 100 helyezett országának egy-egy reprezentánsai – tíz játékost nevezhettek meg, akik 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 és 1 pontot kaptak.

A 2025-ös Aranylabda-rangsor:

1. Ousmane Dembélé (francia, Paris SG), 1380 pont
2. Lamine Yamal (spanyol, Barcelona), 1059 pont
3. Vitinha (portugál, PSG), 703 pont
4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool), 657 pont
5. Raphinha (brazil, Barcelona), 620 pont
6. Achraf Hakimi (marokkói, PSG), 484 pont
7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), 378 pont
8. Cole Palmer (angol, Chelsea), 211 pont
9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG), 172 pont
10. Nuno Mendes (portugál, PSG), 171 pont
11. Pedri (spanyol, FC Barcelona), 124 pont
12. Hvicsa Kvarachelialia (grúz, PSG), 123 pont
13. Harry Kane (angol, Bayern München), 112 pont
14. Désiré Doué (francia, PSG), 74 pont
15. Gyökeres Viktor (svéd, Sporting), 56 pont
16. Vinicius Jr. (brazil, Real Madrid), 51 pont
17. Robert Lewandowski (lengyel, FC Barcelona), 49 pont
18. Scott McTominay (skót, Nápoly), 45 pont
19. Joao Neves (portugál, PSG), 40 pont
20. Lautaro Martinez (argentin, Inter), 37 pont
21. Serhou Guirassy (guineai, Borussia Dortmund), 25 pont
22. Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool), 21 pont
23. Jude Bellingham (angol, Real Madrid), 21 pont
24. Fabian Ruiz (spanyol, PSG), 20 pont
25. Denzel Dumfries (holland, Inter), 20 pont
26. Erling Haaland (norvég, Manchester City), 18 pont
27. Declan Rice (angol, Arsenal), 13 pont
28. Virgil Van Dijk (holland, Liverpool), 7 pont
29. Florian Wirtz (német, Bayer Leverkusen), 5 pont
30. Michael Olise (francia, Bayern München), 4 pont

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.