Kiderült az Aranylabda-szavazás pontos végeredménye, meglepőek a pontszámok!

Ha Ousmane Dembélé rajongói attól tartottak, hogy kedvencük lemarad a 2025-ös Aranylabdáról, akkor ok nélkül aggódtak. A PSG játékosa, aki hétfő este diadalmaskodott a Théatre du Chatelet-ben, nagy különbséggel verte második helyezettet, Lamine Yamalt. A France Football pénteken nyilvánosságra hozta a Aranylabda trófea 30 jelöltjének pontszámait. Ousmane Dembélé 1380 ponttal nyert, 321 ponttal Lamine Yamal előtt (1059). Ez egy jelentős „szakadék” a 2024-es győztes Rodrit és az akkor második Vinícius Júnior közötti 41 pontos különbséghez képest.
Az újságírók – a FIFA-ranglista első 100 helyezett országának egy-egy reprezentánsai – tíz játékost nevezhettek meg, akik 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 és 1 pontot kaptak.
A 2025-ös Aranylabda-rangsor:
1. Ousmane Dembélé (francia, Paris SG), 1380 pont
2. Lamine Yamal (spanyol, Barcelona), 1059 pont
3. Vitinha (portugál, PSG), 703 pont
4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool), 657 pont
5. Raphinha (brazil, Barcelona), 620 pont
6. Achraf Hakimi (marokkói, PSG), 484 pont
7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), 378 pont
8. Cole Palmer (angol, Chelsea), 211 pont
9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG), 172 pont
10. Nuno Mendes (portugál, PSG), 171 pont
11. Pedri (spanyol, FC Barcelona), 124 pont
12. Hvicsa Kvarachelialia (grúz, PSG), 123 pont
13. Harry Kane (angol, Bayern München), 112 pont
14. Désiré Doué (francia, PSG), 74 pont
15. Gyökeres Viktor (svéd, Sporting), 56 pont
16. Vinicius Jr. (brazil, Real Madrid), 51 pont
17. Robert Lewandowski (lengyel, FC Barcelona), 49 pont
18. Scott McTominay (skót, Nápoly), 45 pont
19. Joao Neves (portugál, PSG), 40 pont
20. Lautaro Martinez (argentin, Inter), 37 pont
21. Serhou Guirassy (guineai, Borussia Dortmund), 25 pont
22. Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool), 21 pont
23. Jude Bellingham (angol, Real Madrid), 21 pont
24. Fabian Ruiz (spanyol, PSG), 20 pont
25. Denzel Dumfries (holland, Inter), 20 pont
26. Erling Haaland (norvég, Manchester City), 18 pont
27. Declan Rice (angol, Arsenal), 13 pont
28. Virgil Van Dijk (holland, Liverpool), 7 pont
29. Florian Wirtz (német, Bayer Leverkusen), 5 pont
30. Michael Olise (francia, Bayern München), 4 pont