Kiderült az Aranylabda-szavazás pontos végeredménye, meglepőek a pontszámok!

Ha Ousmane Dembélé rajongói attól tartottak, hogy kedvencük lemarad a 2025-ös Aranylabdáról, akkor ok nélkül aggódtak. A PSG játékosa, aki hétfő este diadalmaskodott a Théatre du Chatelet-ben, nagy különbséggel verte második helyezettet, Lamine Yamalt. A France Football pénteken nyilvánosságra hozta a Aranylabda trófea 30 jelöltjének pontszámait. Ousmane Dembélé 1380 ponttal nyert, 321 ponttal Lamine Yamal előtt (1059). Ez egy jelentős „szakadék” a 2024-es győztes Rodrit és az akkor második Vinícius Júnior közötti 41 pontos különbséghez képest.

Az Aranylabda minden profi labdarúgó álma, Dembélé most megkapta (Fotó: AFP)

Az újságírók – a FIFA-ranglista első 100 helyezett országának egy-egy reprezentánsai – tíz játékost nevezhettek meg, akik 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 és 1 pontot kaptak.

A 2025-ös Aranylabda-rangsor:

1. Ousmane Dembélé (francia, Paris SG), 1380 pont

2. Lamine Yamal (spanyol, Barcelona), 1059 pont

3. Vitinha (portugál, PSG), 703 pont

4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool), 657 pont

5. Raphinha (brazil, Barcelona), 620 pont

6. Achraf Hakimi (marokkói, PSG), 484 pont

7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), 378 pont

8. Cole Palmer (angol, Chelsea), 211 pont

9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG), 172 pont

10. Nuno Mendes (portugál, PSG), 171 pont

11. Pedri (spanyol, FC Barcelona), 124 pont

12. Hvicsa Kvarachelialia (grúz, PSG), 123 pont

13. Harry Kane (angol, Bayern München), 112 pont

14. Désiré Doué (francia, PSG), 74 pont

15. Gyökeres Viktor (svéd, Sporting), 56 pont

16. Vinicius Jr. (brazil, Real Madrid), 51 pont

17. Robert Lewandowski (lengyel, FC Barcelona), 49 pont

18. Scott McTominay (skót, Nápoly), 45 pont

19. Joao Neves (portugál, PSG), 40 pont

20. Lautaro Martinez (argentin, Inter), 37 pont

21. Serhou Guirassy (guineai, Borussia Dortmund), 25 pont

22. Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool), 21 pont

23. Jude Bellingham (angol, Real Madrid), 21 pont

24. Fabian Ruiz (spanyol, PSG), 20 pont

25. Denzel Dumfries (holland, Inter), 20 pont

26. Erling Haaland (norvég, Manchester City), 18 pont

27. Declan Rice (angol, Arsenal), 13 pont

28. Virgil Van Dijk (holland, Liverpool), 7 pont

29. Florian Wirtz (német, Bayer Leverkusen), 5 pont

30. Michael Olise (francia, Bayern München), 4 pont