Gyökeres Viktor nagy jelenete után forrnak az indulatok a Premier League-ben + videó

Mivel a Premier League idei szezonjában az első öt meccsét megnyerő Liverpool szombaton 2-1-re kikapott a Crystal Palace otthonában, a legutóbb ezüstérmes, s most is Szoboszlai Dominikék legnagyobb riválisának elkönyvelt Arsenal előtt ott volt az esély, hogy két pontra megközelítse a Vörösöket. No persze vasárnap este Mikel Arteta alakulata előtt is komoly feladat állt, hiszen a Newcastle United otthonában lépett pályára. A 15. percben azonban úgy nézett ki, hogy előnyhöz juthatnak a vendégek. A Murphy rossz hazaadására lecsapó, kiugró Gyökeres Viktor a hazai kapussal, Pope-pal összecsapva elesett a 16-oson belül, Jarred Gillett játékvezető pedig úgy látta, hogy a hálóőr buktatta. A VAR azonban kihívta a monitorhoz a játékvezetőt, és az ítélet az lett, hogy nincs büntető, mert Pope előbb lábbal hozzáért a labdához, és csak utána ütközött Gyökeressel. Arteta szarkasztikusan mosolygott és tapsolt az oldalvonalnál… Mondani sem kell, hogy rögtön forrni kezdek az indulatok, hogy valóban helyes döntés született-e.

Nick Pope és Gyökeres Viktor. Fotó: AFP

Gyökeres és Pope „találkozása” után büntetőt kellett volna ítélni?

Az Arsenal hívei természetesen nagyon dühösek lettek, hogy végül elmaradt a büntető.

A 25. percben Trossard a kapufát találta el, az Arsenal ebből az akcióból sem szerezte meg a vezetést, mi több, a 34. percben Woltemade fejesével a Newcastle jutott előnyhöz. Nick Pope pedig a folytatásban is megkeserítette az Arsenal játékosai és szurkolói életét, hatalmas bravúrokat mutatott be.

Is this the save of the season from Nick Pope? pic.twitter.com/28Gp1239ZO — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 28, 2025

Ám a 84. percben összejött az egyenlítés a vendégeknek, Merino talált be, majd a 96. percben Gabriel egy szöglet után befejelte az Arsenal győzelmet jelentő gólját (1-2). Így az Arsenal két pontra megközelítette a Liverpoolt.