Piros ZsomborFucsovics MártonAustralian OpenMarozsán FábiánUdvardy Panna

Australian Open: Piros kezdi a selejtezőt, egyik főtáblásunk viszont kórházba került

Hétfőn, magyar idő szerint hajnalban elkezdődik az év első Grand Slam-tornája, az Australian Open selejtezője. A magyarok közül Piros Zsombor érdekelt a kvalifikációban, várhatóan hazai idő szerint a késő délelőtti órákban játszik a szlovák Lukás Klein ellen. Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Bondár Anna, Gálfi Dalma és Udvardy Panna alanyi jogon főtáblás, utóbbi viszont Melbourne-ben kórházba került.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 16:06
Piros Zsombor nehéz ellenfelet kapott, Lukás Klein az elmúlt két évben főtáblára jutott az Australian Open selejtezőjéből Fotó: Belga via AFP/Virginie Lefour
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha minden jól alakul, hat teniszezőnk is játszhat egyesben az év első Grand Slam-tornáján. Ehhez egyrészt az kell, hogy Piros Zsombor sikerrel megvívja a selejtezőt, másrészt az, hogy Udvardy Panna kiheverje a gyomorrontását, ami miatt Melbourne-be érkezése után azonnal a kórház felé vette az irányt. Többi főtáblásunk még nincs az Australian Open helyszínen, Fucsovics Márton és Gálfi Dalma Adelaide-ben, Marozsán Fábián Aucklandben, Bondár Anna Hobartban játszik a jövő héten.

Panna Udvardy (HUN) plays during the 36th Palermo Ladies Open WTA 125 in Palermo, Italy, on July 24, 2025. (Photo by Gabriele Maricchiolo/NurPhoto) (Photo by Gabriele Maricchiolo / NurPhoto via AFP)
Udvardy Panna már Melbourne-ben, de a a magyar teniszezőnek az Australian Open helyszíne helyett a kórházba kellett mennie gyomorrontás miatt. Fotó: NurPhoto via AFP/Gabriele Maricchiolo

Marozsán Új-Zélandon a címvédő Gael Monfils ellen kezd, aki vasárnap még a felesége tornagyőzelmét ünnepelte. Adelaide-ben Fucsovics ellenfele a magyar Davis-kupa-válogatott ellen is készülő Ethan Quinn, a sikeres selejtező után Gálfi Dalma riválisa a szintén kvalifikációból érkezett Julija Putyinceva lesz. Bondár Anna Hobartban a szerencsés vesztes Ella Seidellel játszik.

 

Australian Open: Piros Zsombor selejtez, Udvardy Panna kórházban

Két magyar teniszező már Melbourne-ben van: Piros Zsombor hétfőn a szlovák Lukás Klein ellen kezdi az Australian Open selejtezőjét. Klein az elmúlt két évben egyaránt főtáblára jutott a kvalifikációból, 2024-ben Alexander Zverev ellen ott is közel volt egy óriási bravúrhoz.

Udvardy Panna alanyi jogon főtáblás, egyelőre azonban az edzés helyett a gyógyulásra kell koncentrálnia: Instagram-sztoriban tudatta a rajongóival, hogy ételmérgezéssel kórházba került. Remélhetőleg Udvardy meggyógyul a január 18-i rajtig, így a 2024-es wimbledoni torna után szerepelhetne újra Grand Slam-főtáblán.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu