Australian Open: Piros kezdi a selejtezőt, egyik főtáblásunk viszont kórházba került

Ha minden jól alakul, hat teniszezőnk is játszhat egyesben az év első Grand Slam-tornáján. Ehhez egyrészt az kell, hogy Piros Zsombor sikerrel megvívja a selejtezőt, másrészt az, hogy Udvardy Panna kiheverje a gyomorrontását, ami miatt Melbourne-be érkezése után azonnal a kórház felé vette az irányt. Többi főtáblásunk még nincs az Australian Open helyszínen, Fucsovics Márton és Gálfi Dalma Adelaide-ben, Marozsán Fábián Aucklandben, Bondár Anna Hobartban játszik a jövő héten.

Fotó: NurPhoto via AFP/Gabriele Maricchiolo

Marozsán Új-Zélandon a címvédő Gael Monfils ellen kezd, aki vasárnap még a felesége tornagyőzelmét ünnepelte. Adelaide-ben Fucsovics ellenfele a magyar Davis-kupa-válogatott ellen is készülő Ethan Quinn, a sikeres selejtező után Gálfi Dalma riválisa a szintén kvalifikációból érkezett Julija Putyinceva lesz. Bondár Anna Hobartban a szerencsés vesztes Ella Seidellel játszik.

Két magyar teniszező már Melbourne-ben van: Piros Zsombor hétfőn a szlovák Lukás Klein ellen kezdi az Australian Open selejtezőjét. Klein az elmúlt két évben egyaránt főtáblára jutott a kvalifikációból, 2024-ben Alexander Zverev ellen ott is közel volt egy óriási bravúrhoz.