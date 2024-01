Szerelem a teniszpályán: menetelés és visszalépés is lett belőle

Mindkettejüknél többet ért már el Sztefanosz Cicipasz, aki két Grand Slam-döntő mellett ATP-világbajnoki címet is magáénak tudhat. A görög teniszező tavaly tavasz óta alkot egy párt Paula Badosával. A spanyol lány 2022 tavaszán második helyen is állt a világranglistán, most csak a századik, a tavalyi idény nagy részét sérülései miatt kihagyta. Melbourne-ben viszont újra egészségesnek tűnt, s a harmadik fordulóig jutott, ott állította meg Amanda Anisimova.

Cicipasz tavaly döntőt játszott Ausztráliában, azonban látványosan visszaesett a formája, miután Badosával nyilvánossá tették a kapcsolatukat. A görög teniszezőt fel is bosszantották, amikor többször is ezt a feltételezést nekiszegezték, s most úgy tűnik, hogy amikor Badosa is visszatérhetett a pályára, Cicipasz is újra lendületbe jön. Igaz, a görögnek hagyományosan az Australian Open a legerősebb Grand Slam-tornája, a tavalyi finálé mellett további három évben is elődöntőig jutott, most a legjobb tizenhat között a Marozsán Fábiánt kiejtő Taylor Fritz vár rá.