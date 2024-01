Az olimpiai bajnok jó formában van, mégsem érdekel senkit

Mindkettejüknél jobban járt a második kiemelt Carlos Alcaraz, a húszéves spanyol teniszező először játszott saját magánál fiatalabb játékos ellen Grand Slam-tornán, de tizennyolc éves kínai ellenfele, a balkezes Sang Csün-cseng egy óra és hat perc játék után feladta a meccset. Alcaraz annak is örülhetett, hogy nem az ellene már két győzelemmel rendelkező Tommy Paul lesz az ellenfele, a tavalyi elődöntős amerikai ellen meccslabdákról fordított a szerb Miomir Kecmanovics.

Nagy meglepetésre búcsúzott legyőzője, Grigor Dimitrov, a bolgár játékosra idei első vereségét a világranglista-69. Nuno Borges mérte, aki az első portugál lett az Australian Open történetében, aki nyolcaddöntőt játszhat a férfiak között.

Miért „titkos” Alexander Zverev szereplése?

Az elmúlt évek eredményeiből kiindulva három teniszező van az alsó ágon, akinek a döntőbe jutása nem lenne bombameglepetés: Alcaraz, Medvegyev és Zverev. Utóbb jó rajtot is vett idén, a német válogatottal az év elején megnyerte a United-kupát, melbourne-i szereplését mégsem övezi nagy médiafigyelem, az első két meccse után egyetlen angol nyelvű kérdést sem tettek fel neki a teniszről az újságírók a játékosok számára kötelező sajtótájékoztatón, és az Australian Open hivatalos X-fiókja is alig vesz tudomást a meccseiről, a Klein elleni ötszettes drámának is éppen csak az eredményét rögzítették.