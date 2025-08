Jackl Vivien elárulta, hányadán áll Shane Tusuppal, aki ott sincs vele a vb-n

Jackl Vivien utánpótlás-eredményei már évek óta felkeltették a szakemberek figyelmét, többek között Egerszegi Krisztina 34 évet élt korosztályos csúcsát is megdöntötte 400 vegyesen. A felnőttmezőnybe pedig a tavalyi áprilisi országos bajnokságon robbant be, amelyen 400 vegyesen 4:34,96 perces idővel legyőzte a szám korábbi világcsúcstartóját, Hosszú Katinkát is. A még mindig csak 16 éves úszó akkor még Tatabányán, Kocsis Márta irányításával készült, aztán idén klubot és edzőt váltott, Budapestre szegődött a Honvédhoz, amelyben az edzőként többéves kihagyás után visszatérő Shane Tusup vette át az irányítását.

Jackl Vivien nem a tervei szerint szerepelt az úszó-vb-n, Shane Tusup ott sem volt vele Szingapúrban. Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Illyés Tibor

Az első közös versenyük, az áprilisi ob nem sikerült jól, és nem telt el sok idő, amikor már arról lehetett hallani, hogy nehezen szoktak össze egymással, ki is derült, hogy Shane Tusup már csak heti két edzést tart Jacklnek, a többi foglalkozását a Honvéd másik edzője, Hutkai Dániel irányítja. A szingapúri világbajnokságra Tusup ki sem utazott, Jackl mellett Hutkai áll edzőként. A fiatal úszó egyik számában sem jutott tovább az előfutamokból, korábban 1500 gyorson 17., 800 gyorson 20., vasárnap pedig 400 vegyesen 4:43,02-es idővel a 11. helyen zárt. Ezután az interjúzónában kérdeztük arról, hogyan élte meg az elmúlt fél évet a klub- és edzőváltása után. Jackl őszintén válaszolt.

Shane Tusup úszója, Jackl Vivien: Elbizonytalanodtam, hogy jó úton járok-e még

– Nagyon nehéz volt ez az év, hiszen tizenkét évet töltöttem Márti néninél Tatabányán, és nem volt könnyű onnan elszakadni és teljesen ismeretlen környezetben készülni tovább – válaszolta lapunknak Jackl Vivien. – Voltak bennem megingások, elbizonytalanodtam legbelül, hogy biztos jó úton járok-e még. Emiatt mentálisan blokkoltam a vb alatt, nem sikerült úgy összrekanom ezt a versenyt, ahogy szerettem volna.

Jackl azt sem titkolta, hogy a hamarosan következő junior-világbajnokság vízválasztó lehet a Shane Tusuppal való együttműködésében. Mivel még mindig csak 16 éves, neki elsősorban még nem a felnőtt-, hanem a junior-vb az igazi közege, amelyben augusztus 19. és 24. között rendezik a vb-t Romániában. Az ottani eredmények után döntenek a folytatásról.

– Nagyon a részletekbe nem mennék bele, de az igaz, hogy Shane-nel csak heti két edzésem van, a többit Hutkai Dániel tartja – erősítette meg Vivien. – Emiatt nehéz is volt a felkészülésem, két különféle edzésterv volt, nem tudom, hogy ki mire készített inkább. Úgyhogy ez egy bizonytalan pont volt nálam.