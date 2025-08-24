Gianluigi DonnarummaEdersonPSGJames TraffordManchester City

Párizs után Manchester lehet Donnarumma új otthona

Minden jel arra utal, hogy Gianluigi Donnarumma Manchesterben folytatja a pályafutását. A 26 éves kapust már el is búcsúztatták Párizsban, sajtóhírek szerint pedig már mindenben megegyezett új csapatával. Átigazolása azonban még sok mindentől függ, mutatjuk a részleteket.

C. Kovács Attila
2025. 08. 24. 14:23
Gianluigi Donnarumma távozik Párizsból. Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS/WILLIAM VOLCOV
A mindig jól értesült Fabrizio Romano értesülései szerint Gianluigi Donnarumma mindenben megállapodott a Manchester Cityvel. Vagyis az olasz kapus készen áll arra, hogy csatlakozzon Pep Guardiola csapatához – és James Trafford szombati, Tottenham Hotspur elleni teljesítményét látva, valljuk be, a manchesteri klubnak szüksége is lenne egy új kapusra.

Gianluigi Donnarumma a Manchester City-ben folytathatja.
Gianluigi Donnarumma a Manchester City-ben folytathatja. Fotó: AFP

Azonban Donnarumma még nem a Manchester City játékosa, ugyanis a két klub egyelőre nem tudott megegyezni az átigazolási összegről. A Paris Saint-Germain (PSG) eredetileg ötvenmillió eurót kért a kapusért, ám a hírek szerint a franciák már engedtek ebből az összegből, így a megállapodás az eredeti ár alatt születhet meg.

 

Donnarumma érkezése Edersonon múlik

Romano szerint az átigazolás Ederson Moraes távozásától is függ. Ugyanis a City csak abban az esetben igazolná le az olasz válogatott hálóőrt, amennyiben a brazil kapus elhagyja a klubot. Ederson esetében a Galatasaray érdeklődéséről lehet hallani, a török együttes a hírek szerint tízmillió font körüli összegért vinné a manchesteriek első számú kapusát. 

 

Az olasz kapus Luis Enrique döntése miatt távozik Párizsból

Donnarumma két héttel ezelőtt a közösségi oldalán búcsúzott el a PSG-től, ahol azt is elárulta, mi miatt kell elhagynia az együttest: – A klubnál töltött első napomtól kezdve mindent beleadtam a pályán és azon kívül is, hogy kiérdemeljem a helyemet, és megóvjam a góltól a Paris Saint-Germain kapuját.

Azonban sajnos valaki úgy döntött, többé nem lehetek tagja a csapatnak, nem járulhatok hozzá a sikereihez, ami miatt csalódott és letört vagyok.

„Szeretném, ha tudnátok, hogy a támogatásotok és a szeretetetek a világot jelenti nekem, amit sosem feledek” – írta a 26 éves játékos, aki a városnak, a csapattársainak és a klubnak is megköszönte az elmúlt éveket.

Az olasz válogatott ugyan név szerint nem említette meg, de valószínűleg Luis Enrique miatt kell távoznia

Donnarumma 2021-ben ingyen érkezett az AC Milantól a PSG-hez, így a párizsi klub mindenképpen profitálna az értékesítéséből. A PSG a nyáron negyvenmillió eurót fizetett Lucas Chevalierért – Donnarumma eladásával ezt az összeget akár vissza is hozhatják.

A franciák a pénteki bajnoki után már el is búcsúztatták a Bajnokok Ligája-győztes kapust: 

A Manchester City már a második kapust igazolhatja le a nyáron, korábban James Trafford érkezett a Burnleytől 31 millió euróért. Pep Guardiola pedig nem lacafacázott, rögtön a kezdőcsapatba tette a másodosztályból érkező hálóőrt, aki ugyan a Wolverhampton ellen nem kapott gólt, azonban a Tottenham Hotspur elleni szombati bajnokin többször hibázott, a Spurs második gólja egyértelműen az ő lelkén száradt. 

James Trafford hatalmas hibája 1:10-től található meg a videóban:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

