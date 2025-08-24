Párizs után Manchester lehet Donnarumma új otthona

Donnarumma érkezése Edersonon múlik

Romano szerint az átigazolás Ederson Moraes távozásától is függ. Ugyanis a City csak abban az esetben igazolná le az olasz válogatott hálóőrt, amennyiben a brazil kapus elhagyja a klubot. Ederson esetében a Galatasaray érdeklődéséről lehet hallani, a török együttes a hírek szerint tízmillió font körüli összegért vinné a manchesteriek első számú kapusát.

Az olasz kapus Luis Enrique döntése miatt távozik Párizsból

Donnarumma két héttel ezelőtt a közösségi oldalán búcsúzott el a PSG-től, ahol azt is elárulta, mi miatt kell elhagynia az együttest: – A klubnál töltött első napomtól kezdve mindent beleadtam a pályán és azon kívül is, hogy kiérdemeljem a helyemet, és megóvjam a góltól a Paris Saint-Germain kapuját.

Azonban sajnos valaki úgy döntött, többé nem lehetek tagja a csapatnak, nem járulhatok hozzá a sikereihez, ami miatt csalódott és letört vagyok.

„Szeretném, ha tudnátok, hogy a támogatásotok és a szeretetetek a világot jelenti nekem, amit sosem feledek” – írta a 26 éves játékos, aki a városnak, a csapattársainak és a klubnak is megköszönte az elmúlt éveket.

Az olasz válogatott ugyan név szerint nem említette meg, de valószínűleg Luis Enrique miatt kell távoznia.

Donnarumma 2021-ben ingyen érkezett az AC Milantól a PSG-hez, így a párizsi klub mindenképpen profitálna az értékesítéséből. A PSG a nyáron negyvenmillió eurót fizetett Lucas Chevalierért – Donnarumma eladásával ezt az összeget akár vissza is hozhatják.

A franciák a pénteki bajnoki után már el is búcsúztatták a Bajnokok Ligája-győztes kapust: