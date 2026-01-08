A ranglistavezető akár a büntetést is vállalja, de kihagy versenyeket

Közeleg a teniszezők idei első nagy tornája, az Australian Open, amellyel egy rendkívül hosszú szezon veszi kezdetét a játékosok számára. Ott lesz Ausztráliában az egyéni küzdelmek 2023-as és 2024-es győztese, a nemrég még a vegyes megítélésű nemek csatájában Nick Kyrgiostól vereséget szenvedett fehérorosz Arina Szabalenka is, aki már ausztrál földön van, jelenleg is a brisbane-i ötszázas teniszversenyen vesz részt. Csütörtökön a román Sorana Cirstea 6:3, 6:3-as legyőzésével jutott tovább a második fordulóból.

Arina Szabalenka az előző évben sokat szenvedett, az is előfordult, hogy betegen vagy éppen túlhajszoltan szerepelt egy-egy tornán (Fotó: AFP/William West)

Arina Szabalenka szerint trükkösek a szabályok

A 27 éves teniszjátékos Cirstea búcsúztatása után elismerte, hogy az előző évben sokat szenvedett, az is előfordult, hogy betegen vagy éppen túlhajszoltan szerepelt egy-egy tornán. Mint kijelentette, ezen 2026-ban mindenképpen változtatni szeretne.

Trükkösek a szabályok a kötelező versenyekkel, de én így is ki fogok hagyni néhányat a testem védelme érdekében. A szezon nagyon őrült, ez pedig nem mindenkinek jó, amint az a sérülések számából is látható

– mutatott rá a négyszeres Grand Slam-tornagyőztes Szabalenka, hozzátéve, hogy meglátása szerint a döntéshozók a saját érdekeiket nézik, a teniszezők védelmével pedig nem törődnek.

Eddig hiába tiltakoztak a teniszezők

Az utóbbi években mindkét nem képviselői kifejezték elégedetlenségüket azzal kapcsolatban, hogy zsúfolt a versenynaptár és hosszúra nyúlik a szezon. A szabályok értelmében a női teniszezőknek jelenleg a négy Grand Slam-versenyen kívül a tíz alkalmat jelentő ezres viadalokon is kötelező a részvétel, emellett hat ötszázas versenyen is elvárt a szereplés. Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy a tornákat szervező WTA pénzbírságot vagy akár ranglistapont-levonást is kiszabhat büntetésként. Szabalenka már 2025-ben is „ellenszegült”, és csak három ötszázason, Brisbane-ben, Stuttgartban és Berlinben játszott. Hasonló döntésre lehet tőle számítani ebben az esztendőben is.

Összefoglaló Szabalenka csütörtöki mérkőzéséről: