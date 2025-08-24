Óriási sokk a Liverpool nagy riválisánál az egymás elleni rangadó előtt

Az előző idényben az Arsenal volt a bajnok Liverpool legnagyobb ellenfele a Premier League-ben, és a két csapat az új szezonban már jövő vasárnap, a harmadik fordulóban összecsap egymással. Szoboszlai Dominikék dolgát megkönnyítheti, hogy az Arsenal szombaton újabb két kulcsemberét is elveszítette a Leeds United ellen egyébként nagyon simán, 5-0-ra megnyert meccsen.

Martin Ödegaard is megsérült a Liverpool elleni rangadó előtt (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

Az Arsenal szurkolói örülhettek a mindössze 15 éves Max Dowman debütálásának és a nyáron 65 millió euróért megvett magyar származású csatár, Gyökeres Viktor első góljainak is a klub mezében a Leeds United ellen. Csakhogy bánatra is komoly okuk volt, ugyanis a kiütéses győzelem vezéráldozatokkal járt: Martin Ödegaard a 38., Bukayo Saka az 53. percben hagyta el a pályát, mindkettejüket sérülés miatt kellett lecserélni.

Az Arsenal edzője sem leplezte, ez igazi sokk a csapatnak

Ez alapból aggasztó lehetett egy héttel a Liverpool elleni rangadó előtt, de Mikel Arteta a meccs után sem tudott sok jóval szolgálni a csapat szurkolóinak.

– Ezek a nap negatívumai. Martin a vállában érzett fájdalmat, amikor a földre esett. Nem tudjuk még, mennyire súlyos. Bukayo pedig futás közben, miközben a védővel küzdött, a combhajlítójában érzett fájdalmat – árulta el Arteta.

– Ha Bukayónak le kell jönnie, az biztosan valami komolyabb dologra utal – tette hozzá az Arsenal edzője. – Nem ugyanaz az izom, mint a korábbi sérülésnél, de várnunk kell a vizsgálatokra, hogy jobban megértsük a helyzetet. Sajnos már most elvesztettük Kai Havertzet, Martint és Bukayót két hét alatt.

Havertz, Ödegaard és Saka is hiányozhat a Liverpool ellen

Az Arsenal jól kezdte a bajnokságot, idegenben legyőzte a Manchester Unitedet, majd kiütötte a Leedset, és még gólt sem kapott. Ugyanakkor ahogy Arteta is említette, két meccs után három kulcsember dőlt ki a sorból, mindhárom a támadásokért felel. A német támadó, Kai Havertz térdsérülése hosszabb kihagyást jelenthet, most pedig az első előrejelzések szerint Saka és Ödegaard is hetekre kidőlhet a sorból.

Bukayo Saka was forced off in the first half with a left hamstring injury after a sprint and pass. He looked visibly frustrated, and the mechanism suggested more of a strain than simple tightness.



Expected Recovery Times:

Grade 1: 2-4 weeks

Grade 2: 4-6 weeks

Grade 3: 8-12… pic.twitter.com/AX2wVRQXsh — Physio Scout | Football Injury Analysis (@physioscout) August 23, 2025

A 150 milliót euró érő Saka az Arsenal legértékesebb játékosa, Ödegaard (85 millió) a harmadik, Havertz (65 millió) a hetedik a listán.

Mindenesetre a Liverpool elleni jövő heti rangadón Havertz biztosan nem játszhat, Saka jó eséllyel kimaradhat és Ödegaard játéka is erősen kérdéses. Mindez Szoboszlai Dominikék malmára hajthatja a vizet, de a Liverpoolra az Arsenal elleni rangadó előtt még a Newcastle elleni meccs vár hétfőn a Premier League második fordulójában.