Tizenöt éves játékos lépett pályára a Premier League-ben

Egészen hihetetlen, de igaz: az Arsenal felnőtt labdarúgócsapatában 15 évesen csereként lépett pályára Max Dowman. Ráadásul a 95. percben tizenegyest harcolt ki. Az Arsenal 5-0-ra ütötte ki a Leeds csapatát.

2025. 08. 23. 20:31
Max Dowman
Max Dowman 15 évesen játszott a Premier League-ben Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
A sikerükkel két kör után is százszázalékos londoniak az első félidőben egy szöglet után szereztek vezetést, majd a játékrész hosszabbításában az első gólt fejelő holland Jurriën Timber ezúttal Bukayo Sakát ugratta ki, aki kilőtte a hosszú felső sarkot.

Max Dowman
Max Dowman 15 évesen lépett pályára a Premier League-ben
Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Utóbbit a fordulás után sérülés miatt viszonylag hamar le kellett cserélni ugyan, de csapattársai nem álltak le a gólgyártással: előbb az egyik legdrágább nyári szerzemény, a svéd Gyökeres Viktor volt eredményes, majd Timber második góljával vált fölényessé a hazai siker, amit a hosszabbításban Gyökeres büntetője tett teljessé a Leeds United ellen.

A londoniaknál a 64. percben beállt Max Dowman 15 évesen és 235 naposan debütált a Premier League-ben, ezt nála fiatalabban csak a szintén arsenalos Ethan Nwaneri tette meg 2022 szeptemberében, amikor a Brentford ellen 15 évesen és 181 naposan kapott lehetőséget. 

A szinte még gyerek focista harcolta ki a 95. percben azt a tizenegyest, amit aztán Gyökeres értékesített.

Egy biztos, Max Dowmanról sokat fogunk még hallani.

 

