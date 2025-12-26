Elhunyt a The Cure gitárosa, Perry Bamonte

Perry Bamonte halálhírét pénteken tették közzé a The Cure hivatalos weboldalán. Információk szerint Bamonte rövid, de súlyos betegség után, karácsony másnapján hunyt el otthonában – írja a Variety.

A The Cure 1992-ben: Perry Bamonte, Simon Gallup és Robert Smith

Perry Bamonte kapcsolata a zenekarral évtizedekre nyúlik vissza. Pályafutását a színfalak mögött kezdte: 1984 és 1989 között roadie-ként és gitártechnikusként segítette az együttest. Hivatalosan 1990-ben csatlakozott a csapathoz, Roger O’Donnell billentyűs távozását követően.

Sokoldalú zenészként nemcsak billentyűkön, hanem gitáron és hathúros basszusgitáron is játszott. Játéka hallható a zenekar kereskedelmileg legsikeresebb korszakának több albumán is, köztük az 1992-es Wish-en – amelyen olyan világslágerek kaptak helyet, mint a Friday I’m in Love és a High –, valamint a Wild Mood Swings, a Bloodflowers és a 2004-es The Cure című lemezeken.

Bamonte 2005-ben távozott a zenekarból, majd egy hosszabb, több mint másfél évtizedes szünet következett. Ez idő alatt illusztrátorként dolgozott és hobbijának, a legyező horgászatnak élt.

2019-ben újra együtt mutatkozott zenésztársaival, amikor a The Cure-t beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába (Rock and Roll Hall of Fame). 2022-ben végül váratlanul visszatért és részt vett az együttes nagyszabású Shows of a Lost World elnevezésű világkörüli turnéján.

A rajongók és a szakma egyaránt a zenekar aranykorának tartott időszak egyik tartóoszlopaként emlékeznek rá, akinek jelenléte meghatározta a The Cure gótikus-alternatív hangzását a 90-es években.

A zenekar közleményében mély fájdalmát fejezte ki, és együttérzéséről biztosította a zenész családját. Perry Bamonte 65 éves volt.