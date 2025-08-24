Gyökeres ViktorArsenalPremier League

Gyökeres Viktor válaszolt az angliai gyűlöletre, ez áll az új gólöröm hátterében

Megszerezte első góljait az Arsenal színeiben Gyökeres Viktor, aki a Leeds United kiütésének egyik hőse volt a Premier League szombati játéknapján. A méregdrága, magyar származású svéd válogatott csatár új gólörömöt mutatott be, a haját igazgatta. Gyökeres Viktor ezzel egyértelműen a gyűlölködőknek vágott vissza.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 8:28
Gyökeres Viktor megszerezte az első góljait az Arsenal mezében, és rögtön üzent a kritikusainak Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
Gyökeres Viktor 65,8 millió euróért igazolt a nyáron a portugál Sportingtól az Arsenal csapatához, és óriási elvárásokat támasztanak vele szemben Angliában. Ugyanakkor mivel a lisszaboni klubnál az utolsó időszakában nem is edzett a csapattal, érezhető lemaradással kezdte a szezont, a Premier League első fordulójában 60 perc után le is cserélték a Manchester United ellen, a teljesítménye kritikák kereszttüzébe került, és azzal szekálták, hogy többször igazgatta a haját a meccsen, mint ahányszor labdához ért.

Gyökeres Viktor a régi gólöröme mellett egy újat is bemutatott az Arsenal mezében
Gyökeres Viktor a régi gólöröme mellett egy újat is bemutatott az Arsenal mezében (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

A második fordulóban megérkezett Gyökeres Viktor válasza a gyűlölködőknek. Az Arsenal 5-0-ra kiütötte a Leeds Unitedet, a magyar származású csatár pedig végig a pályán volt és két gólt vállalt. Az első arsenalos góljai után be is mutatta a rá jellemző „álarcos” gólörömét, aztán valami újjal is előállt.

Az új gólöröm Gyökeres Viktor válasza a gyűlölködőknek

Gyökeres a hosszabbításban tizenegyesből volt másodjára eredményes, ami után a szokásos gólöröme után a kamerába nézve elkezdte látványosan a haját igazgatni. Ezzel egyértelműen az őt kritizálóknak üzent.

Ez lesz Gyökeres Viktor új gólöröme?

