Gyökeres Viktor válaszolt az angliai gyűlöletre, ez áll az új gólöröm hátterében

Gyökeres Viktor 65,8 millió euróért igazolt a nyáron a portugál Sportingtól az Arsenal csapatához, és óriási elvárásokat támasztanak vele szemben Angliában. Ugyanakkor mivel a lisszaboni klubnál az utolsó időszakában nem is edzett a csapattal, érezhető lemaradással kezdte a szezont, a Premier League első fordulójában 60 perc után le is cserélték a Manchester United ellen, a teljesítménye kritikák kereszttüzébe került, és azzal szekálták, hogy többször igazgatta a haját a meccsen, mint ahányszor labdához ért.

Gyökeres Viktor a régi gólöröme mellett egy újat is bemutatott az Arsenal mezében (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

A második fordulóban megérkezett Gyökeres Viktor válasza a gyűlölködőknek. Az Arsenal 5-0-ra kiütötte a Leeds Unitedet, a magyar származású csatár pedig végig a pályán volt és két gólt vállalt. Az első arsenalos góljai után be is mutatta a rá jellemző „álarcos” gólörömét, aztán valami újjal is előállt.

Az új gólöröm Gyökeres Viktor válasza a gyűlölködőknek

Gyökeres a hosszabbításban tizenegyesből volt másodjára eredményes, ami után a szokásos gólöröme után a kamerába nézve elkezdte látványosan a haját igazgatni. Ezzel egyértelműen az őt kritizálóknak üzent.

Ez lesz Gyökeres Viktor új gólöröme?