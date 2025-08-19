Gyökeres Viktort szétszedték a bemutatkozása után, végre reagált

Óriási reményekkel érkezett Észak-Londonba Gyökeres Viktor, aki az Athletic Bilbao ellen megszerezte az első gólját az Arsenal színeiben, a tényleges bemutatkozást viszont a Manchester Uniteddel szembeni összecsapás jelentette. A svéd válogatott csatárral hosszú évek után először fordult elő, hogy az idény első bajnokiján nem tudott betalálni, ráadásul a kritikusok is megtalálták, akik alaposan lehúzták a futballista MU elleni teljesítményét.

Gyökeres Viktor bemutatkozása nem úgy sikerült, ahogy azt elképzelte (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A riválisok drukkerei azzal voltak elfoglalva, hogy a meccs során többet ért a hajához, mint a labdához, míg a szakértők elsősorban azt hangoztatták, hogy időre van szüksége a beilleszkedéshez és formába lendüléshez.

Gyökeres Viktor reakciója

Gyökeres végül kedden törte meg a csendet, az Origó figyelt fel rá, hogy a támadó az Instagram-oldalán tett közzé bejegyzést a hétvégi mérkőzés apropóján.

– Büszke pillanat a számomra, hogy bemutatkozhattam a Premier League-ben ennek a különleges klubnak a színeiben, és sikerült győzelemmel kezdenünk az idényt.

A meccs után az Arsenalt irányító Mikel Arteta azt nyilatkozta, hogy Gyökeres sok dolgot jól csinált, de néhány területen még dolgoznia kell.