Durva kritika Gyökeresnek, akinek a haja is téma volt az Arsenal meccse után

Az Arsenalnak nagy szüksége volt egy csatárra, és a nyáron sikerült is megszereznie a sokak által csábított Gyökeres Viktort. A magyar származású svéd támadó 102 mérkőzésen 97 gólt lőtt előző klubja, a Sporting színeiben, így nagyok voltak az elvárások vele szemben. Az előszezonban meg is csillogtatott valamit a tudásából, az Athletic Bilbao ellen megszerezte az első gólját is, de azokból a meccsekből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

Gyökeres Viktor alig találkozott a labdával a Manchester United elleni mérkőzésen (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

A szurkolók máris viccet csináltak Gyökeresből

Már csak azért sem, mert a Premier League más tészta, ezt vasárnap a 27 éves játékos is megtapasztalta. Az Arsenal zsinórban másodszor 1-0-ra győzött az Old Traffordon, de ezúttal csak egy potyagóllal jött össze a siker a lesajnált Manchester Uniteddel szemben. A Premier League ezüstérmesén nagyon meglátszott, hogy még csak az idény elején járunk, és Gyökeres sem tudta megmutatni, mire képes. Ennek főként az lehetett az oka, hogy a labdával sem nagyon találkozott.

Mint azt a The Sun összefoglalta, nem jelentett veszélyt a Vörös Ördögök kapujára, egyetlen lövéssel sem próbálkozott. Mindössze négy sikeres passza volt, miközben ötször elveszítette a labdát, csak három párharcot nyert meg, viszont tízet elveszített.

Az Arsenal szurkolói ennek ellenére is nagyon izgatottak, hogy a csapatukat erősíti a sokra tartott csatár, de a rivális drukkerek természetesen azonnal kikezdték őt, mondván

a meccs során többet ért a hajához, mint a labdához.

Idő kell Gyökeresnek

A Sky Sports szakértői azért nem voltak ilyen szigorúak Gyökeressel. A 26-szoros angol válogatott Daniel Sturridge úgy látja, időt kell adni az újoncnak.

– Ha csatárként vannak bevett szokásaid, idő kell az átálláshoz. Saka például egy bizonyos játékmódhoz szokott, meghatározott típusú futásokkal, és ugyanez jellemző a balszélsőre is. Most viszont Gyökeres a csatár, aki nagyon más, mint Havertz. Időbe telik, mire megszokják a mozgását, ahogyan neki is alkalmazkodnia kell a saját játékában – vélekedett a korábban a Liverpoolt erősítő Sturridge. – Nemcsak a csapatnak kell alkalmazkodnia hozzá, hanem neki is a társakhoz, meg kell értenie, hogyan tudja a legtöbbet kihozni magából. Az edzőnek erre oda kell figyelnie az edzéseken, illetve négyszemközt is beszélgetnie vele. Ez kell ahhoz, hogy valaki gyorsan beilleszkedjen. Szerintem ez leginkább beszélgetések kérdése, meg kell ismerned, hogy kivel játszol együtt. Amikor a Chelsea-nél voltam, szélsőként játszottam, és tudtam, hogy Didier Drogba milyen típusú passzokat vagy beadásokat szeret. Fernando Torres viszont teljesen más volt, és mellette máshogy kellett játszanom, ahogyan Nicolas Anelka mellett is.