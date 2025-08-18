Borbély BalázsNB IMTKETO FC

Hetet vágott a Győr, reagált az edzője: Mérges vagyok, hogy...

Az ETO FC-re hét közben is komoly megpróbáltatások várnak, hiszen a Konferencialigában a főtáblára jutásért küzd a Rapid Wiennel a csapat, amely óriási győzelemmel hangolt az első felvonásra. A Győr vasárnap 7-2-re intézte el idegenben az MTK-t az NB I 4. fordulójában, Borbély Balázs vezetőedző egy dologgal a kiütés ellenére sem volt elégedett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 6:55
Borbély Balázs szerint még van mit javítani az ETO FC játékán Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Az ETO FC csütörtökön a Konferencialiga selejtezőjében aratott rendkívül fontos, 2-0-s győzelmet az AIK Stockholm ellen, ezzel egy lépésre került a főtáblától. A kettős terhelés egyelőre nem viseli meg Borbély Balázs csapatát, amely ezt a hétvégén az MTK otthonában is megmutatta. Még fél óra sem telt el a mérkőzésből, amikor a Győr már 2-0-ra vezetett, az első félidőt végül 4-1-re hozta. És aztán a megnyugtató előny tudatában sem lassított. Igaz, előbb, a 60. percben Marin Jurina révén szépített az MTK, de néhány pillanattal később Vitályos Viktor alig négy perc alatt két sárga lapot is begyűjtött, ezzel végképp megpecsételve a kék-fehérek sorsát. Ezt kihasználva aztán még hármat vágott az ETO FC, így nyert 7-2-re.

Vitális Milán remekelt az MTK ellen, de Borbély Balázshoz hasonlóan ő sem szállt el (archív kép)
Vitális Milán remekelt az MTK ellen, de Borbély Balázshoz hasonlóan ő sem szállt el (archív kép) (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Borbély Balázs leszögezte, fejlődnie kell a Győrnek

Gondolhatnánk, hogy egy vezetőedző áradozni fog egy ötgólos siker után, de ez csak félig-meddig volt így, Borbély Balázs egy, pontosabban két dologban talált kivetnivalót.

– Ha az energiát ki is veszi, de önbizalmat ad egy ilyen siker, mint amit a hét közben elértünk. Ez látszódott a meccs elejétől fogva, végig az történt a pályán, amit mi akartunk. De még mindig vannak dolgok, amiket ki kell javítanunk.

Mérges vagyok, mert egy ilyen mérkőzést le kell tudni hoznunk kapott gól nélkül. Van hova fejlődni és mit tanulni

húzta alá az M4 Sport kérdésére a győri tréner, aki a remek góllal és gólpasszal jelentkezett Vitális Milánt dicsérte. – Ismerem Vitálist jó ideje, régóta tudom, hogy nagyon jó lövője van. De mellette is sok jó teljesítményt mondhatnék, igazán gyenge teljesítmény nem is volt a csapatban.

 

Vitális Milán szerint bírja a kettős terhelést az ETO FC

Az említett középpályás nem tudta levakarni az arcáról a mosolyt, miközben a mikrofon előtt állt.

– Úgy látszik, ez a keret alkalmas arra, hogy mindkét porondon helyt álljunk, nagyon bizakodóak vagyunk az európai kupameccs előtt is. Hála Istennek én is odakerültem abba a pozícióba és sikerült betalálnom, de fontosabb, hogy a csapat nyert. Mindenre képesek vagyunk, de a stáb szerepe, hogy hogyan játszunk. Ők teszik össze, mi pedig megvalósítjuk a pályán – tette hozzá Vitális, aki mesteréhez hasonlóan megjegyezte, hogy a kapott gólok ellen tenniük kell.

Ha esetleg ezeket már az osztrák Rapid Wien ellene sikerülne elkerülni, akkor az ETO FC jó eséllyel pályázna a továbbjutásra a Konferencialiga rájátszásában, ami egyben azt is jelentené, hogy két magyar csapat szerepelne az ősszel a nemzetközi kupaporondon. Az NB I-ben címvédő Ferencváros már biztosan legalább az Európa-liga mezőnyében szerepel, de ha a Qarabag elleni párharcot sikerrel veszi, akkor az elitbe, a Bajnokok Ligája mezőnyébe kerülne. Az FTC kedden 21 órakor játssza a párharc hazai felvonását, míg a visszavágó jövő szerdán következik. A Győr csütörtökön 19 órakor kezd otthon a Rapid Wien ellen, egy héttel később Ausztriában derül ki, hogy melyik gárda jut a főtáblára.

 

 

 

