Hetet vágott a Győr, reagált az edzője: Mérges vagyok, hogy...

Az ETO FC csütörtökön a Konferencialiga selejtezőjében aratott rendkívül fontos, 2-0-s győzelmet az AIK Stockholm ellen, ezzel egy lépésre került a főtáblától. A kettős terhelés egyelőre nem viseli meg Borbély Balázs csapatát, amely ezt a hétvégén az MTK otthonában is megmutatta. Még fél óra sem telt el a mérkőzésből, amikor a Győr már 2-0-ra vezetett, az első félidőt végül 4-1-re hozta. És aztán a megnyugtató előny tudatában sem lassított. Igaz, előbb, a 60. percben Marin Jurina révén szépített az MTK, de néhány pillanattal később Vitályos Viktor alig négy perc alatt két sárga lapot is begyűjtött, ezzel végképp megpecsételve a kék-fehérek sorsát. Ezt kihasználva aztán még hármat vágott az ETO FC, így nyert 7-2-re.

Vitális Milán remekelt az MTK ellen, de Borbély Balázshoz hasonlóan ő sem szállt el (archív kép) (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Borbély Balázs leszögezte, fejlődnie kell a Győrnek

Gondolhatnánk, hogy egy vezetőedző áradozni fog egy ötgólos siker után, de ez csak félig-meddig volt így, Borbély Balázs egy, pontosabban két dologban talált kivetnivalót.

– Ha az energiát ki is veszi, de önbizalmat ad egy ilyen siker, mint amit a hét közben elértünk. Ez látszódott a meccs elejétől fogva, végig az történt a pályán, amit mi akartunk. De még mindig vannak dolgok, amiket ki kell javítanunk.

Mérges vagyok, mert egy ilyen mérkőzést le kell tudni hoznunk kapott gól nélkül. Van hova fejlődni és mit tanulni

– húzta alá az M4 Sport kérdésére a győri tréner, aki a remek góllal és gólpasszal jelentkezett Vitális Milánt dicsérte. – Ismerem Vitálist jó ideje, régóta tudom, hogy nagyon jó lövője van. De mellette is sok jó teljesítményt mondhatnék, igazán gyenge teljesítmény nem is volt a csapatban.