Újabb pofon a Vasasnak: ezúttal saját játékosa okozta a csapat vesztét az újonc ellen

Nehezen indul a Vasas szezonja az NB II-ben. Az első fordulóban a Csákvár 4-1-re nyert Angyalföldön, Erős Gábor együttese ezután két győzelemmel – Kecskeméten 2-1-re, majd a Békéscsaba ellen 4-3-ra – javított, de a Vasas játékosai a negyedik fordulóban az újonc Karcag elleni teljesítményt sem fogják a polcra kirakni.

A Vasas már másodszor kapott ki az NB II mostani idényében Fotó: Vasas_Futball_Club/Vasas FC

Vasas: öngól, újabb vereség

Noha a vendégek mezőnyfölényben játszott az újonc otthonában, az első félidő végén a védelem megint felmondta a szolgálatot.

Egy remek karcagi szöglet után Kovalovszki Máté lövése két Vasas-játékoson is megpattan, végül Baráth Botond öngólja került a jegyzőkönyvbe.

A szünet után Erős a második félidőre hármat cserélt, de hiába. A második félidőben a fővárosiak támadásaiba rendre hiba csúszott, a Karcag pedig hatalmasat küzdött. A Vasas négy forduló után már a második vereségét szenvedte el, korábban feljutási álmokról lehetett olvasni, de a bajnoki rajt után a céloktól csak messzebb került az angyalföldi együttes.