Újabb pofon a Vasasnak: ezúttal saját játékosa okozta a csapat vesztét az újonc ellen

A Vasas az NB II negyedik fordulója után már két vereségnél jár. Erős Gábor együttese ezúttal az újonc Karcag otthonában szenvedett 1-0-s vereséget Baráth Botond öngólja után.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 19:48
A Vasas Karcagon szenvedett vereséget az NB II-ben
A Vasas Karcagon szenvedett vereséget az NB II-ben Fotó: Facebook/Vasas FC
Nehezen indul a Vasas szezonja az NB II-ben. Az első fordulóban a Csákvár 4-1-re nyert Angyalföldön, Erős Gábor együttese ezután két győzelemmel – Kecskeméten 2-1-re, majd a Békéscsaba ellen 4-3-ra – javított, de a Vasas játékosai a negyedik fordulóban az újonc Karcag elleni teljesítményt sem fogják a polcra kirakni.

A Vasas már másodszor kapott ki az NB II mostani idényében
A Vasas már másodszor kapott ki az NB II mostani idényében  Fotó: Vasas_Futball_Club/Vasas FC

Vasas: öngól, újabb vereség

Noha a vendégek mezőnyfölényben játszott az újonc otthonában, az első félidő végén a védelem megint felmondta a szolgálatot.

Egy remek karcagi szöglet után Kovalovszki Máté lövése két Vasas-játékoson is megpattan, végül Baráth Botond öngólja került a jegyzőkönyvbe.

A szünet után Erős a második félidőre hármat cserélt, de hiába. A második félidőben a fővárosiak támadásaiba rendre hiba csúszott, a Karcag pedig hatalmasat küzdött. A Vasas négy forduló után már a második vereségét szenvedte el, korábban feljutási álmokról lehetett olvasni, de a bajnoki rajt után a céloktól csak messzebb került az angyalföldi együttes. 

NB II, 4. FORDULÓ

Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc 0–3 (Nagy R. 18., Adamcsek 65. – 11-esből) 
Karcagi SC–Vasas FC 1–0 (Baráth B. 45. – öngól)

19 órakor kezdődik:
HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC
Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 
Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló 
Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE
FC Ajka–Budapest Honvéd FC
Hétfőn játsszák:
20.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár (tv: M4 Sport)

 

