NB IIErős GáborVasas FCBékéscsaba 1912 Előre

Nem létező 11-esről beszélt a Vasas edzője a hétgólos meccs után

A labdarúgó NB II 3. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén a Békéscsaba Borsos Filip mesterhármasa ellenére 4-3-ra kikapott a Vasas otthonában. Az angyalföldiek vezetőedzője, Erős Gábor a találkozó után megjegyezte azt is, hogy a három kapott gól máskor valószínűleg nem párosul győzelemmel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 7:52
Erős Gábor irányításával első hazai pontjait szerezte a Vasas az NB II-ben (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
A Vasas már húsz perc után kétgólos előnyben volt az NB II-es mérkőzésen, a szünetig mégis egyenlíteni tudott a Békéscsaba. Pethő Bence góljára a mesterhármasig jutó Borsos Filip ismét tudott válaszolni, de egy szabadrúgás után, a 79. percben Pethő beállította a 4-3-as végeredményt. A találkozó alatt többször is ideges hazai vezetőedző, Erős Gábor összességében elégedett volt a csapatával, de maradt benne hiányérzet is. Azt is megjegyezte, hogy a számos védést bemutató békéscsabai kapus, Póser Dániel 10-es skálán 11-es osztályzatot érdemelne a négy kapott gól ellenére.

A Vasas 4-3-ra győzött a Békéscsaba ellen az NB II-ben
A Vasas 4-3-ra győzött a Békéscsaba ellen az NB II-ben (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Erős Gábor szerint megérdemelte a győzelmet a Vasas

– Ma nagyon jól játszottunk. 

Rengeteg lehetőséget dolgoztunk ki, de az ellenfél kapusa nem is 10-esre, inkább 11-esre védett

– nyilatkozta a lefújás után a Vasas edzője, aki azt is kiemelte, hogy csapata máskor nem hozhatja így vissza az ellenfelet egy meccsbe. – A mi számunkra kritika, hogy nem szabad három gólt kapni hazai pályán. Voltak olyan hibák, amik egyéni hibák voltak és nem a csapatvédekezés volt rossz. De le a kalappal a játékosok előtt, minden dicséretet megérdemelnek, ahogy mentek előre a győzelemért. 

Borsos Filip az első mesterhármasát lőtte a Békéscsaba színeiben

Az Ajkától nyáron érkezett Borsos Filip az edzőjétől is dicséretet kapott a mesterhármasa után, de Csató Sándorhoz hasonlóan ő is megjegyezte, hogy még ennél is több gólt szerezhetett volna.

– Nem tudtunk pontot szerezni, ezáltal nem tudok igazán örülni a mesterhármasomnak. Le kell vonni a következtetést, hogy a pontrúgásnál mit hibáztunk és akkor a következő alkalommal talán sikerül pontot szerezni. A csapatban megvan, hogy mindig megyünk egymásért, küzdünk, harcolunk, ez az egyik legnagyobb erősségünk. 

Képesek vagyunk fordítani vagy visszajönni hátrányból, büszke vagyok a csapatra

mondta az M4 Sportnak a Békéscsaba 25 éves támadója. – Volt még lehetőségem, három gólt rúgtam, de nem vagyok elégedett magammal, volt több eladott labdám, amit meg tudtam volna játszani vagy megtartani, jobb helyzetbe passzolni.

Három forduló után a hatpontos Vasas a negyedik, míg a kétpontos Békéscsaba a tizenegyedik helyen áll az NB II tabelláján. Vasárnap az angyalföldiek Karcagra utaznak, míg a csabaiak a BVSC-t fogadják.

 

