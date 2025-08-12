Nem létező 11-esről beszélt a Vasas edzője a hétgólos meccs után

A Vasas már húsz perc után kétgólos előnyben volt az NB II-es mérkőzésen, a szünetig mégis egyenlíteni tudott a Békéscsaba. Pethő Bence góljára a mesterhármasig jutó Borsos Filip ismét tudott válaszolni, de egy szabadrúgás után, a 79. percben Pethő beállította a 4-3-as végeredményt. A találkozó alatt többször is ideges hazai vezetőedző, Erős Gábor összességében elégedett volt a csapatával, de maradt benne hiányérzet is. Azt is megjegyezte, hogy a számos védést bemutató békéscsabai kapus, Póser Dániel 10-es skálán 11-es osztályzatot érdemelne a négy kapott gól ellenére.

A Vasas 4-3-ra győzött a Békéscsaba ellen az NB II-ben (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Erős Gábor szerint megérdemelte a győzelmet a Vasas

– Ma nagyon jól játszottunk.

Rengeteg lehetőséget dolgoztunk ki, de az ellenfél kapusa nem is 10-esre, inkább 11-esre védett

– nyilatkozta a lefújás után a Vasas edzője, aki azt is kiemelte, hogy csapata máskor nem hozhatja így vissza az ellenfelet egy meccsbe. – A mi számunkra kritika, hogy nem szabad három gólt kapni hazai pályán. Voltak olyan hibák, amik egyéni hibák voltak és nem a csapatvédekezés volt rossz. De le a kalappal a játékosok előtt, minden dicséretet megérdemelnek, ahogy mentek előre a győzelemért.

Borsos Filip az első mesterhármasát lőtte a Békéscsaba színeiben

Az Ajkától nyáron érkezett Borsos Filip az edzőjétől is dicséretet kapott a mesterhármasa után, de Csató Sándorhoz hasonlóan ő is megjegyezte, hogy még ennél is több gólt szerezhetett volna.

– Nem tudtunk pontot szerezni, ezáltal nem tudok igazán örülni a mesterhármasomnak. Le kell vonni a következtetést, hogy a pontrúgásnál mit hibáztunk és akkor a következő alkalommal talán sikerül pontot szerezni. A csapatban megvan, hogy mindig megyünk egymásért, küzdünk, harcolunk, ez az egyik legnagyobb erősségünk.

Képesek vagyunk fordítani vagy visszajönni hátrányból, büszke vagyok a csapatra

– mondta az M4 Sportnak a Békéscsaba 25 éves támadója. – Volt még lehetőségem, három gólt rúgtam, de nem vagyok elégedett magammal, volt több eladott labdám, amit meg tudtam volna játszani vagy megtartani, jobb helyzetbe passzolni.