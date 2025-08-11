Erős Gábor toporzékolt, a mesterhármasra is volt válasza a Vasasnak

Húsz perc elteltével már két góllal vezettek a fővárosiak: előbb a csapatkapitány Urblík Jozef húsz, majd Barkóczi Barnabás 12 méterről bombázott a hálóba. A szünetig hátralévő időben a vendégeknél Borsos Filip duplázott: előbb két Vasas-védő között fordult kapura és hét méterről talált be, majd a Doktorics Áron komoly védelmi hibáját kihasználó Harsányi István lapos beadását értékesítette közelről.

Erős Gábor vezetőedző nem mindig azt látta a pályán, amit szeretett volna, de végül győzött a Vasas Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

A Vasas második győzelme

A 61. percben egy szöglet után Pethő Bence fejelt a hálóba, a túloldalon pedig Borsos egy pontos szabadrúgást követően bravúros fejessel ért el mesterhármast és egyenlített – Erős Gábor nagy bánatára, aki a vizes flakonján töltötte le a mérgét, többször is a földhöz vágta a fordulatos meccs során. De a végén a Vasas vezetőedzője örülhetett, mert Pethő a 79. percben megszerezte a győztes gólt, amely szintén szabadrúgás után született.

A Vasas másodszor győzött az új idényben, ezúttal 4-3-ra, a csabaiak továbbra is nyeretlenek.