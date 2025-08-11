VasasBékéscsabaNB II

Erős Gábor toporzékolt, a mesterhármasra is volt válasza a Vasasnak

Borsos Filip három góllal szomorította el az angyalföldi szurkolókat a labdarúgó NB II 3. fordulójának hétfői zárómérkőzésén. A Békéscsaba csatárának mesterhármasa ellenére is végül a házigazda Vasas örülhetett, amely 4-3-ra megnyerte a fordulatos találkozót.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 22:14
A Vasas játékosai négyszer ünnepeltek a Békéscsaba ellen Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly
Húsz perc elteltével már két góllal vezettek a fővárosiak: előbb a csapatkapitány Urblík Jozef húsz, majd Barkóczi Barnabás 12 méterről bombázott a hálóba. A szünetig hátralévő időben a vendégeknél Borsos Filip duplázott: előbb két Vasas-védő között fordult kapura és hét méterről talált be, majd a Doktorics Áron komoly védelmi hibáját kihasználó Harsányi István lapos beadását értékesítette közelről.

Erős Gábor vezetőedző nem mindig azt látta a pályán, amit szeretett volna, de végül győzött a Vasas
Erős Gábor vezetőedző nem mindig azt látta a pályán, amit szeretett volna, de végül győzött a Vasas Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

A Vasas második győzelme 

A 61. percben egy szöglet után Pethő Bence fejelt a hálóba, a túloldalon pedig Borsos egy pontos szabadrúgást követően bravúros fejessel ért el mesterhármast és egyenlített – Erős Gábor nagy bánatára, aki a vizes flakonján töltötte le a mérgét, többször is a földhöz vágta a fordulatos meccs során. De a végén a Vasas vezetőedzője örülhetett, mert Pethő a 79. percben megszerezte a győztes gólt, amely szintén szabadrúgás után született.

A Vasas másodszor győzött az új idényben, ezúttal 4-3-ra, a csabaiak továbbra is nyeretlenek.

NB II, 3. forduló

vasárnap:

  • Budafok–Ajka 0-1 (0-0). Gólszerző: Csizmadia (85.)
  • BVSC–Kecskemét 0-1 (0-0). Gólszerző: Pálinkás (51.)
  • Szeged–Karcag 2-2 (0-1). Gólszerzők: Pejovic (50.), Borvető, (89.), illetve Pap Zs. (9.), Kaye (58.)
  • Soroksár–Tiszakécske 2-2 (2-1). Gólszerzők: Kundrák (22., 38.), illetve Bódi (9. – 11-esből), Ramos (71.)
  • Videoton–Csákvár 0-0
  • Mezőkövesd–Kozármisleny 2-0 (2-0). Gólszerzők: Lőrinczy (9.), Szalai (13.)
  • Szentlőrinc–Budapest Honvéd 1-2 (1-1). Gólszerzők: Nyári (18.), illetve Csontos (39. – 11-esből), Medgyes (73.)

hétfő:

  • Vasas–Békéscsaba 4-3 (2-2). Gólszerzők: Urblík J. (15.), Barkóczi (20.), Pethő (61., 79.), illetve Borsos F. (33., 45., 74.)
    piros lap: Albert (88., Békéscsaba)

A tabella ITT tekinthető meg.

 

 

