Donnarummát kirakták a keretből, meglepő helyen köthet ki a PSG kapusa

Gianluigi Donnarummának sosem volt még olyan sikeres klubidénye, mint a legutóbbi: a PSG játékosaként a hazai dupla mellett a franciák a BL-ben is révbe értek az idén. Ezzel lehetőséget kaptak egy újabb trófea megszerzésére, az Európai Szuperkupa is az övék lehet, amennyiben legyőzik az El-győztes Tottenham Hotspurt a szerdán 21 órakor kezdődő döntőben. Ám a csapat egyik legfontosabb láncszeme, Donnarumma nem lesz ott a társaival Udinében.

A Chelsea edzője, Enzo Maresca itt talán épp arról akarja meggyőzni Donnarumma kapust, hogy a londoniakat válassza Fotó: AFP/Angela Weiss

Miért nincs Donnarumma a PSG keretében?

Az Európa-bajnok kapus nem szerepel a Paris Saint-Germain keretében. Luis Enrique vezetőedző természetesen nem egyszerűen megfeledkezett a gárda egyik legnagyobb sztárjáról, hanem a hírek szerint azért hagyta ki az olaszt, mert még a nyáron távozhat a játékos. A spanyol tréner döntése után ez különösen igaz, úgy tudni, nagyon megromlott Donnarumma kapcsolata a franciákkal.

A 26 éves futballista 2021-ben csatlakozott a PSG-hez, és a váltásnak nagy visszhangja lett. Az AC Milan szurkolóit felbőszítette, hogy saját nevelésű játékosuk ingyen hagyta ott őket egy olyan klubért, ahol szerintük csak meg akarta tömni a zsebeit.

A Paris Saint-Germain most el akar kerülni egy hasonló forgatókönyvet. Donnarumma szerződése jövőre jár le, hosszabbításról nincs szó, ezért a párizsiak még a nyáron megválnának tőle, hogy szép summát keressenek rajta.

Serie A helyett Premier League

Korábban arról lehetett hallani, hogy a játékos visszatérhet Olaszországba. Nem az AC Milanhoz, hanem annak egyik riválisához, az Interhez vagy a Juventushoz. Ebből azonban várhatóan semmi sem lesz, mert a talján klubok nem tudnának akkora fizetést adni neki, amekkorával elégedett lenne Donnarumma. Így dél helyett észak lehet a célállomás, méghozzá a Premier League. Francia sajtóértesülések szerint a Chelsea és a Manchester United érdeklődnek iránta, ő pedig a távozása esetén inkább az utóbbit választaná, bár ha nem talál az elképzeléseinek megfelelő projektet, akkor kitöltené a PSG-vel kötött szerződését.

Mindkét angol klubnak szüksége lenne egy megbízható hálóőrre. André Onana hibái miatt gyakran keseregnek a Manchester Unitednél, de a Chelsea kapuja sincs mindig biztonságban, ha Robert Sanchez őrzi azt, mert a spanyol kapus is gyakran hibázik. Sanchez két posztriválisát, Djordje Petrovicsot és Kepa Arrizabalagát pedig elengedték a londoniak a nyáron.