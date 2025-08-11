Gulácsi Péter riválisa hibázott, és ezt sokan láthatták + videó

Az RB Leipzig szombaton két felkészülési meccset is játszott a francia Lens ellen. Gulácsi Péter csak a B csapatban kapott helyet, amely szombaton kora déltán a francia klub akadémiáján lépett pályára, a német média megfogalmazása szerint is titokban, s 3-0-ra győzött. Este a fő meccsen az első csapat a Lens stadionjában viszont 27 ezer néző előtt 2-1-re kikapott, és Ole Werner vezetőedző elégedetlen volt együttesével. A kapuban Maarten Vandevoordt sem brillírozott.

A héten eldől Gulácsi Péter sorsa (Fotó: AFP)

Vandevoordt Gulácsi elé kerülhet

Az RB Leipzig helyzetét hosszú cikkben elemző Rblive oldal kiemeli, hogy a belga kapusnak az első félidőben semmi dolga nem akadt, fordulás után viszont öt percen belül két fejesgólt kapott. Ám ezeknél a védelem sem volt a helyzet magaslatán – így Willi Orbán sem. Vandevoordtnak egy nagy védése azért akadt, viszont feltűnőbb volt a bizonytalansága, figyelmetlensége. Az egyik kockázatos megmozdulása majdnem balul sült el.

A portál mégis úgy véli, hogy a 23 esztendős Vandevoordt valószínűleg megkapja a bajnoki meccsek nagy részét, mivel a jövő az övé.

Az eddigi első számú hálóőr, a 35 éves Gulácsi a Német Kupában játszhat, a bajnoki meccseken akkor állhat be a kupába, ha Vandevoordtnak pihenőre lenne szüksége.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy az RB Leipzig a tavalyi bajnokságban elért hetedik helye után lemaradt a nemzetközi kupaporondról, így a játékosok számára fizikálisan nem lesz nagyon megerőltető a szezon.

Az RB Leipzig „titkos” meccse, ezen Gulácsi védett, és nem kapott gólt:

Am Nachmittag testete eine Auswahl der Roten Bullen bereits gegen den RC Lens. Gespielt wurde an der Akademie des französischen Erstligisten. Das Spiel endete 3:0 für unsere Jungs.



Tore: 1:0 Ouedraogo (55.), 2:0 Banzuzi (61.), 3:0 ET RC Lens (76.)



Aufstellung: Gulacsi –… pic.twitter.com/42LBWMr1Zv — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 9, 2025

Az RB Leipzig szombaton a Német Kupa első fordulójában a negyedosztályú Sandhausen otthonában lép pályára. S ha Gulácsi véd majd, akkor ez ebben az esetben nem jelent jót neki – mivel minden bizonnyal be kell érnie a hazai kupasorozattal.