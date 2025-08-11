Gulácsi PéterMaarten VandevoordtOle WernerSandhausenNémet Kupa

Gulácsi Péter riválisa hibázott, és ezt sokan láthatták + videó

Az RB Leipzig labdarúgócsapatának vezetőedzője, Ole Werner azt ígérte, hogy a héten, a csapat szombati kupameccse előtt dönt, hogy ki lesz az együttes első számú kapusa. A posztért Gulácsi Péter és a belga Maarten Vandevoordt fut versenyt.

2025. 08. 11. 11:42
Gulácsi Péternek marad a Német Kupa? Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az RB Leipzig szombaton két felkészülési meccset is játszott a francia Lens ellen. Gulácsi Péter csak a B csapatban kapott helyet, amely szombaton kora déltán a francia klub akadémiáján lépett pályára, a német média megfogalmazása szerint is titokban, s 3-0-ra győzött. Este a fő meccsen az első csapat a Lens stadionjában viszont 27 ezer néző előtt 2-1-re kikapott, és Ole Werner vezetőedző elégedetlen volt együttesével. A kapuban Maarten Vandevoordt sem brillírozott.

A héten eldől Gulácsi Péter sorsa
A héten eldől Gulácsi Péter sorsa (Fotó: AFP)

Vandevoordt Gulácsi elé kerülhet

Az RB Leipzig helyzetét hosszú cikkben elemző Rblive oldal kiemeli, hogy a belga kapusnak az első félidőben semmi dolga nem akadt, fordulás után viszont öt percen belül két fejesgólt kapott. Ám ezeknél a védelem sem volt a helyzet magaslatán – így Willi Orbán sem. Vandevoordtnak egy nagy védése azért akadt, viszont feltűnőbb volt a bizonytalansága, figyelmetlensége. Az egyik kockázatos megmozdulása majdnem balul sült el. 

A portál mégis úgy véli, hogy a 23 esztendős Vandevoordt valószínűleg megkapja a bajnoki meccsek nagy részét, mivel a jövő az övé. 

Az eddigi első számú hálóőr, a 35 éves Gulácsi a Német Kupában játszhat, a bajnoki meccseken akkor állhat be a kupába, ha Vandevoordtnak pihenőre lenne szüksége. 

Azt már mi tesszük hozzá, hogy az RB Leipzig a tavalyi bajnokságban elért hetedik helye után lemaradt a nemzetközi kupaporondról, így a játékosok számára fizikálisan nem lesz nagyon megerőltető a szezon.

Az RB Leipzig „titkos” meccse, ezen Gulácsi védett, és nem kapott gólt:

Az RB Leipzig szombaton a Német Kupa első fordulójában a negyedosztályú Sandhausen otthonában lép pályára. S ha Gulácsi véd majd, akkor ez ebben az esetben nem jelent jót neki – mivel minden bizonnyal be kell érnie a hazai kupasorozattal.

A Lens–RB Leipzig (2-1) találkozó összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu