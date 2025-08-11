FerencvárosBajnokok LigájaRobbie KeaneIbrahim CisséLudogorec

Keane nyilatkozatát meghamisították Bulgáriában, az FTC egyik játékosa is téma lett + videó

A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában a Ferencváros a bulgáriai 0-0 után a visszavágón kedden 20.15-kor fogadja a Ludogorec gárdáját. A mérkőzés előtt az egyik bolgár portálon „érdekes” cikk látott napvilágot: a 24chasa (24 óra) az írásának címében azt harsogja, hogy a Fradi múlt hét végi meccsén elkövetett hibája miatt Ibrahim Cissé nevetség tárgya lett Magyarországon, és olyan mondatokat ad Robbie Keane vezetőedző szájába, amiket nem is mondott.

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője Forrás: Fradi.hu
Szombaton a Ferencváros az NB I 3. fordulójában 4-1-re nyert a Nyíregyháza otthonában, és a Ludogorec elleni keddi BL-selejtezős visszavágót szem előtt tartva Robbie Keane együttesében csak Toon Raemaekers és Varga Barnabás kezdett azok közül, akik Razgradban is ott voltak a kezdőben. Amint arról beszámoltunk, a Fradi 3-0-s vezetése után a Nyíregyháza büntetőből szépített, miután Ibrahim Cissé hatalmasat hibázott, a 16-oson belül kézzel ért a labdához, amit Gróf Dávid kapus hozzá gurított. A védő egy pillanatra megzavarodott, azt hitte, hogy neki kell elvégeznie a kirúgást...

Robbie Keane már a Ludogorec elleni visszavágóra készülhet
Robbie Keane már a Ludogorec elleni visszavágóra készülhet Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Robbie Keane mérges volt a lefújás után Cissé hibája miatt

Az esetről a találkozó után a sajtótájékoztatón Robbie Keane a következőket mondta:

Nem szeretném kommentálni. Nem láttam még ilyet, és nem is akarok többé!

A bolgár 24chasa portál viszont ezt a jelenetet tartotta a legfontosabbnak, a cikke címe így szól: A Ferencváros védője nevetség tárgya lett Magyarországon, Robbie Keane biztos a Ludogorec elleni győzelemben.

 

S az FTC vezetőedzőjét így idézi, kezdve Cissé hibájának új, 180 fokos megközelítésével:

„Ez egy teljesen normális epizód, benne van a meccs hevében. A fontos az, hogy nem volt problémánk a Ludogorec elleni visszavágó előtt. Biztos vagyok benne, hogy kedden nyerni fogunk, ez a feladatunk. Mert be kell jutnunk a csoportkörbe. Mindenki látta, hogy az első mérkőzésen mi voltunk a jobb csapat” – a  24chasa a Nyíregyháza elleni találkozó után ezeket a szavakat adta Robbie Keane szájába, aki ilyet az M4 Sport kamerája előtt, és utána a sajtótájékoztatón sem mondott. A bolgár portál a forrást nem nevezi meg, de azt sem közli, hogy ez egy exkluzív Keane-nyilatkozat nekik...

 

A Ludogorec elleni első meccs (0-0) után Keane valóban azt mondta: „Mi érdemeltük volna meg a győzelmet, mi voltunk a jobb csapat” – ez lett most a bolgár portál „friss” Keane-nyilatkozatának második fele. Az első pedig teljes valótlanság.

A  24chasa cikkében egy egyértelmű nagy ténybeli hiba is van, a portál szerint „a Tottenham egykori sztárja minden ászát pályára küldte a mérkőzésen”.

A portugál Rui Mota által irányított Ludogorec szombaton a bolgár bajnokság 4. fordulójában 3-0-ra nyert a Slavia Szófia otthonában, így továbbra is százszázalékos. 

