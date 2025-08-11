Keane nyilatkozatát meghamisították Bulgáriában, az FTC egyik játékosa is téma lett + videó

Szombaton a Ferencváros az NB I 3. fordulójában 4-1-re nyert a Nyíregyháza otthonában, és a Ludogorec elleni keddi BL-selejtezős visszavágót szem előtt tartva Robbie Keane együttesében csak Toon Raemaekers és Varga Barnabás kezdett azok közül, akik Razgradban is ott voltak a kezdőben. Amint arról beszámoltunk, a Fradi 3-0-s vezetése után a Nyíregyháza büntetőből szépített, miután Ibrahim Cissé hatalmasat hibázott, a 16-oson belül kézzel ért a labdához, amit Gróf Dávid kapus hozzá gurított. A védő egy pillanatra megzavarodott, azt hitte, hogy neki kell elvégeznie a kirúgást...

Robbie Keane már a Ludogorec elleni visszavágóra készülhet Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Robbie Keane mérges volt a lefújás után Cissé hibája miatt

Az esetről a találkozó után a sajtótájékoztatón Robbie Keane a következőket mondta:

Nem szeretném kommentálni. Nem láttam még ilyet, és nem is akarok többé!

A bolgár 24chasa portál viszont ezt a jelenetet tartotta a legfontosabbnak, a cikke címe így szól: A Ferencváros védője nevetség tárgya lett Magyarországon, Robbie Keane biztos a Ludogorec elleni győzelemben.

S az FTC vezetőedzőjét így idézi, kezdve Cissé hibájának új, 180 fokos megközelítésével:

„Ez egy teljesen normális epizód, benne van a meccs hevében. A fontos az, hogy nem volt problémánk a Ludogorec elleni visszavágó előtt. Biztos vagyok benne, hogy kedden nyerni fogunk, ez a feladatunk. Mert be kell jutnunk a csoportkörbe. Mindenki látta, hogy az első mérkőzésen mi voltunk a jobb csapat” – a 24chasa a Nyíregyháza elleni találkozó után ezeket a szavakat adta Robbie Keane szájába, aki ilyet az M4 Sport kamerája előtt, és utána a sajtótájékoztatón sem mondott. A bolgár portál a forrást nem nevezi meg, de azt sem közli, hogy ez egy exkluzív Keane-nyilatkozat nekik...

A Ludogorec elleni első meccs (0-0) után Keane valóban azt mondta: „Mi érdemeltük volna meg a győzelmet, mi voltunk a jobb csapat” – ez lett most a bolgár portál „friss” Keane-nyilatkozatának második fele. Az első pedig teljes valótlanság.

A 24chasa cikkében egy egyértelmű nagy ténybeli hiba is van, a portál szerint „a Tottenham egykori sztárja minden ászát pályára küldte a mérkőzésen”.