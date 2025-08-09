Elutasították a Ferencváros BL-selejtezős ellenfele, a Ludogorec ajánlatát + videó

A bolgár bajnokságban a Ludogorec eddig mind a három meccsét megnyerte, a negyedik körben ma este 20.15-kor az egypontos Slavia Sofia vendége lesz. A bolgár bajnok ma közölte, hogy a Ferencváros elleni BL-selejtező visszavágójára hétfőn délben indul Magyarországra egy Szófiából Budapestre tartó charterjárattal. A razgradi csapat 11 óra körül érkezik a Vaszil Levszki repülőtér 2-es termináljára, a felszállás 12.50-kor várható. Rui Motta vezetőedző hétfő este 18.45-kor tart sajtótájékoztatót, a csapat pedig 19.30-kor edz a Groupama Arénában. A keddi meccs után az együttes azonnal hazaindul, Budapestről egy Várnába tartó charterjárattal tér vissza Bulgáriába.

A Ludogorec csapata Forrás: Facebook/PFC Ludogorets 1945

A Ludogorec nem tudott megegyezni a Gremióval

A Topsport bolgár portál ma arról írt, hogy Ludogorec egy brazil csatárt szeretne igazolni, de a Gremio a második ajánlatát is elutasította. A bolgár bajnok kiszemeltje a 190 cm magas André Henrique, és a 23 esztendős csatárt egy évre vette volna kölcsön 300 ezer dollárért, azzal az opcióval, hogy egy év után 3 millió dollárért meg is vásárolná. A Gremio azonban inkább egy összegben szeretne 5 millió dollárt kapni a jelenleg combsérülése miatt nem hadra fogható támadóért.

A Kotasport arról ír, hogy a Ludogorec nem mondott le André Henrique megszerzéséről.