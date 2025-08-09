FerencvárosGremioBajnokok LigájaLudogorecAndré Henrique

Elutasították a Ferencváros BL-selejtezős ellenfele, a Ludogorec ajánlatát + videó

A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában a Ferencváros a bulgáriai 0-0 után kedden 20.15-kor fogadja a Ludogorec csapatát. Az FTC az NB I-ben addig is ma 20.15-kor a Nyíregyháza vendége lesz, és ma a Ludogorec is letudja a bajnokiját.

2025. 08. 09. 15:50
Tóth Alex küzd a zöld mezes bolgár ellenfelével Forrás: Fradi.hu
A bolgár bajnokságban a Ludogorec eddig mind a három meccsét megnyerte, a negyedik körben ma este 20.15-kor az egypontos Slavia Sofia vendége lesz. A bolgár bajnok ma közölte, hogy a Ferencváros elleni BL-selejtező visszavágójára hétfőn délben indul Magyarországra egy Szófiából Budapestre tartó charterjárattal. A razgradi csapat 11 óra körül érkezik a Vaszil Levszki repülőtér 2-es termináljára, a felszállás 12.50-kor várható. Rui Motta vezetőedző hétfő este 18.45-kor tart sajtótájékoztatót, a csapat pedig 19.30-kor edz a Groupama Arénában. A keddi meccs után az együttes azonnal hazaindul, Budapestről egy Várnába tartó charterjárattal tér vissza Bulgáriába.

A Ludogorec csapata
A Ludogorec csapata Forrás: Facebook/PFC Ludogorets 1945

A Ludogorec nem tudott megegyezni a Gremióval

A Topsport bolgár portál ma arról írt, hogy Ludogorec egy brazil csatárt szeretne igazolni, de a Gremio a második ajánlatát is elutasította. A bolgár bajnok kiszemeltje a 190 cm magas André Henrique, és a 23 esztendős csatárt egy évre vette volna kölcsön 300 ezer dollárért, azzal az opcióval, hogy egy év után 3 millió dollárért meg is vásárolná. A Gremio azonban inkább egy összegben szeretne 5 millió dollárt kapni a jelenleg combsérülése miatt nem hadra fogható támadóért.

A Kotasport arról ír, hogy a Ludogorec nem mondott le André Henrique megszerzéséről.

Az első találkozó összefoglalója:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
