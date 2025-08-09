Gulácsi PéterWilli OrbánMaarten VandevoordtRB Leipzig

Gulácsi Pétert az RB Leipzig tartalékcsapatába száműzték, az ebéd utáni meccsre

Az RB Leipzig labdarúgócsapata szombaton a francia Lens otthonában két felkészülési mérkőzést játszott, az elsőt 3-0-ra megnyerte, a másodikat 2-1-re elveszítette. Gulácsi Péter az elsőn állhatott be a kapuba, a fő meccsen riválisa, a belga Maarten Vandevoordt védett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 21:13
Gulácsi Péter nincs könnyű helyzetben (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)
A Bundesliga 2025/26-os idényét augusztus 22-én a Bayern München és az RB Leipzig összecsapása nyitja. A lipcseiek a tavalyi bajnokságot nagyon elrontották, Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese csak a hetedik helyen végzett, így lemaradt a nemzetközi kupaporondról. Az RB Leipzig felkészülési meccse(ke)n szombaton a Lens otthonában lépett pályára, amely a francia bajnokságban legutóbb a nyolcadik helyen zárt.

Nagy kérdés, mi lesz Gulácsi Péter sorsa
Nagy kérdés, mi lesz Gulácsi Péter sorsa (Fotó: AFP)

Az RB Leipzig honlapja érdekességként arról is írt, hogy a Lens stadionja (Stade Bollaert-Delelis) 38 223 fős befogadóképességű, és ez több, mint az észak-francia város teljes lakossága, mert ott hozzávetőleg csak 33 ezren élnek. Nekünk persze a kapuskérdés sokkal izgalmasabb téma, Ole Werner vezetőedző hogyan dönt, hosszú távon ki lesz az első számú hálóőr: az előző szezonban kiválóan teljesítő, de már 35 éves Gulácsi Péter vagy a 23 éves belga Maarten Vandevoordt. A lipcseiek augusztus 16-án a Sandhausen ellen játszanak a Német Kupa első fordulójában, Ole Werner pedig kijelentette, hogy azt megelőzően meghozza a döntését.

– Nehéz döntésnek nevezhetnénk, de azt is mondhatjuk, hogy könnyű döntés, mert biztosan lesz valaki a kapuban, aki igazán jó képességekkel rendelkezik – fogalmazott Werner.

A fő meccsen Vandevoordt védett, nem Gulácsi Péter

Nos, szombaton a Lens és az RB Leipzig két meccset is játszott egymással. Az elsőn a lipcseiek 3-0-ra nyertek, az ebéd után, 14 órakor kezdődött összecsapáson Gulácsi védett, játszott náluk a holland válogatott Geertruida és az osztrák válogatott Baumgartner is, de ezt a találkozót a németek nem is reklámozták. És ezt a Lens akadémiáján játszották.

A fő meccs a második volt, és ezen Vandevoordt védett. Willi Orbán csapatkapitányként volt a védelemben. Ám ezt a mérkőzést a Lens nyerte meg 2-1-re.

A lipcseiek kezdője a fő meccsen (Forrás: X/RB Leipzig)

Ez elsősorban a lipcsei csatárnak, Opendának volt különleges meccs 27 ezer néző előtt, mert a belga támadó 2023 nyarán éppen a Lensból igazolt Lipcsébe 40 millió euróért. Most nagy tapssal köszöntötték, és a 83. percben ő szerezte a vendégek szépítő gólját. Azt, hogy mi lesz Gulácsi Péter sorsa, továbbra sem tudjuk, de az nem jó előjel, hogy az utolsó felkészülési meccsen Ole Werner nem számított rá az első számú csapatban.

 

