A Crystal Palace a Liverpool mellé állt a vasárnapi Szuperkupa-mérkőzés előtt

Az angol labdarúgó Szuperkupáért (Community Shield) vasárnap a londoni Wembley-ben a Premier League címvédőjeként a Liverpool az FA-kupa-győztes Crsytal Palace ellen lép pályára (16.00, tv: Spíler1). Szoboszlai Dominikéknek ez lesz az első tétmeccsük Diogo Jota tragikus halála óta, de a Crsytal Palace is jelezte, hogy csatlakozik a Liverpool megemlékezéshez.

2025. 08. 09. 17:20
A Liverpool hongkongi szurkolói a Premier League címvédőjének ázsiai túráján Fotó: BWT Alpine F1 Team Forrás: AFP
A Liverpool 28 éves játékosa, Diogo Jota és két évvel fiatalabb testvére, André Silva július 3-án a spanyolországi A52-es autópályán szenvedett halálos kimenetelű autóbalesetet, miután előzés közben a sportautójuk egyik kereke kidurrant, majd az útról letért kocsi ütközése nyomán a jármű kigyulladt. A Liverpool Diogo Jota 20-as mezszámát visszavonta, és a Vörösök az eddigi összes előszezoni mérkőzésén megemlékeztek a testvérekről. Így lesz ez vasárnap a  Wembley-ben is, ahol az angol Szuperkupáért a Crsytal Palace ellen lépnek pályára.

Liverpool városa és liverpooli szurkolók őrzik Diogo Jota emlékét
Liverpool városa és liverpooli szurkolók őrzik Diogo Jota emlékét Fotó: AFP

A Crystal Palace csatlakozik a Liverpool megemlékezéséhez

Ma a londoniak jelezték, ők is csatlakoznak a Liverpool megemlékezéséhez. A klub korábbi játékosa, az ötvenszeres portugál válogatott José Fonte a 2007-2008-as szezonban a Benfica kölcsönjátékosaként a Palace-t erősítette, és jó barátja volt Diego Jotának. A Crsytal Palace honlapján emlékezett rá:

– Nagyon szoros volt a kapcsolatom Diogóval, rengeteget beszélgettünk, nem csak a fociról. Nehéz felfogni, hogy már nincs közöttünk, a gondolataim most is a három gyermeke és a felesége körül járnak... Diogót jobban ismertem, mint Andrét, de tudom, hogy ő is nagyszerű ember volt és remek futballista. Tudjuk, milyen jók voltak labdarúgóként, de a focit félretéve, ami még fontosabb, nagyszerű srácok, nagyszerű emberek voltak. Tudjuk, milyen keményen kellett dolgozniuk mindazért, amit elértek. 

Diogóval először a portugál válogatottban találkoztam. Alázatos srác volt, két lábbal a földön, boldog, mindig mosolygós, mindig pozitív kisugárzású. Olyan ember, akit mindenki azonnal megszeret. 

Egyetlen rossz szót sem lehetett róla mondani. Játékosként a mentalitása, a gondolkodásmódja miatt volt hivatott sikerre. Nem riadt vissza a kemény munka elvégzésétől. A Liverpool szurkolói imádták őt, egyike volt azoknak a srácoknak, akik mindent beleadtak a csapatért: gólokat szerzett, gólpasszokat adott, elvégezte a munkát, amire a csapatnak szüksége volt. Soha nem számítana az ember egy ilyen tragédiára, különösen olyan emberekkel, mint Diogo és André. Tiszteletben kell tartanunk az emléküket, ez minden, amit tehetünk. Emlékeznünk kell rájuk, és meg is tesszük. Vasárnap nagyszerű meccs lesz a Wembley-ben, olyan, amilyet Diogo szeretett. Szomorú, hogy már nem láthatjuk a pályán, de biztos vagyok benne, hogy fentről figyel majd… – fogalmazott José Fonte.

 


 

